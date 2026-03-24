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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगजिसे समझा पेड़ की जड़ वो निकला अजगरों का झुंड, पत्थर मारते ही आदमखोरों में आई जान, खौफनाक वीडियो वायरल

जिसे समझा पेड़ की जड़ वो निकला अजगरों का झुंड, पत्थर मारते ही आदमखोरों में आई जान, खौफनाक वीडियो वायरल

दावा किया जा रहा है कि जैसे ही किसी ने इन पर पत्थर फेंका, पूरा दृश्य बदल गया और शांत पड़े ये विशालकाय सांप हरकत में आ गए. वीडियो इतना खौफनाक है कि लोग इसे देखकर हैरान भी हैं और डरे हुए भी.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sheikh inzemam ulhuq | Updated at : 24 Mar 2026 03:03 PM (IST)
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जंगल की खामोशी कई बार ऐसी सच्चाइयों को छुपाकर रखती है, जिन्हें देखकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा एक ऐसा ही खौफनाक वीडियो लोगों की नींद उड़ा रहा है. पहली नजर में जो नजारा बिल्कुल साधारण लगता है, वही कुछ सेकंड बाद डरावने सपने जैसा बन जाता है. पेड़ की जड़ों की तरह उलझी हुई आकृतियां अचानक हिलने लगती हैं और सच सामने आता है कि वो जड़ें नहीं बल्कि अजगरों का झुंड है.

जड़ समझकर किया गया बड़ा गलती

वायरल वीडियो में एक पेड़ के नीचे जड़ों जैसी आकृतियां नजर आती हैं. देखने में ये बिल्कुल सूखी जड़ों का गुच्छा लगती हैं. लेकिन बताया जा रहा है कि किसी शख्स ने उत्सुकता में आकर इन पर पत्थर फेंक दिया. यही वह पल था जब सबकुछ बदल गया.

 
 
 
 
 
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पत्थर लगते ही हिलने लगा ‘जड़ों’ का ढेर

जैसे ही पत्थर इन आकृतियों से टकराता है, वो धीरे-धीरे हिलने लगती हैं. कुछ ही सेकंड में साफ हो जाता है कि ये जड़ें नहीं बल्कि कई बड़े-बड़े अजगर एक साथ लिपटे हुए हैं. उनका आकार और संख्या देखकर किसी के भी होश उड़ सकते हैं. वीडियो में अजगर के झुंड को साफतौर पर देखा जा सकता है.

एक साथ कई अजगरों का खौफनाक नजारा

वीडियो में नजर आता है कि ये अजगर आपस में ऐसे उलझे हुए हैं जैसे पेड़ की जड़ें जमीन से बाहर निकल आई हों. उनकी मोटाई और लंबाई यह दिखाती है कि ये साधारण सांप नहीं बल्कि बेहद खतरनाक और ताकतवर प्रजाति के हैं. एक साथ इतने अजगरों का दिखना अपने आप में बेहद दुर्लभ और डरावना है.

यह भी पढ़ें: पगलू पापा के लिए बेटे ने PM मोदी से लगाई गुहार, शुगर कम करने की सलाह पर पीएम का जवाब हुआ वायरल

सोशल मीडिया पर मचा हड़कंप

जैसे ही यह वीडियो सामने आया, सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया. लोग इसे देखकर तरह-तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. कोई इसे ‘जंगल का सबसे खौफनाक दृश्य’ बता रहा है तो कोई कह रहा है कि ऐसी जगहों से दूर रहना ही बेहतर है. कई यूजर्स ने इसे देखकर अपनी हैरानी और डर जाहिर किया है. एक यूजर ने लिखा...अब तो पेड़ की छांव में बैठने से भी डर लगता है. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...जहां सुकून तलाशा वहीं मौत दिखाई देने लगी.

यह भी पढ़ें: ग्रेजुएशन सेरेमनी में बेटी संग पहुंची फ्लाइट अटेंडेंट, मैचिंग यूनिफॉर्म में मां-बेटी ने ढाया कहर

Published at : 24 Mar 2026 03:03 PM (IST)
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