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मां बनने से पहले ही शुरू हो रही तैयारी, जानिए Trimester Zero क्यों बन रहा है ट्रेंड?
ट्राइमेस्टर जीरो उस समय को कहा जाता है, जब कपल्स प्रेग्नेंसी प्लान करने से पहले सेहत पर ध्यान देते हैं. इसमें शरीर की जांच, पोषण की कंडीशन, हार्मोन बैलेंस और पुरानी बीमारियों पर ध्यान दिया जाता है.
मां बनना किसी भी महिला के लिए उसके जीवन का सबसे खूबसूरत पल माना जाता है. इस समय में महिलाओं को ज्यादा देखभाल की सलाह दी जाती है. वहीं आज के समय में मां बनने की तैयारी सिर्फ प्रेग्नेंसी के बाद से नहीं बल्कि उससे पहले से ही शुरू हो जाती है. पिछले कुछ सालों में ट्राइमेस्टर जीरो यानी प्रेग्नेंसी से पहले की तैयारी का कॉन्सेप्ट तेजी से चर्चा में आया है. खासकर शहरी इलाकों में रहने वाले युवा कपल अब बच्चे की प्लानिंग से पहले अपनी हेल्थ, लाइफस्टाइल और मेडिकल कंडीशन पर खास ध्यान दे रहे हैं. पहले जहां प्रेग्नेंसी की तैयारी का मतलब अच्छा खाना आराम और नॉर्मल देखभाल माना जाता था, वहीं अब इसे एक स्ट्रक्चर्ड और मेडिकल तरीके से देखा जा रहा है. यही वजह है कि ट्राइमेस्टर जीरो को लेकर जागरूकता लगातार बढ़ रही है.
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Published at : 20 Mar 2026 07:01 AM (IST)
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प्रेम कुमारJournalist
Opinion