मां बनने से पहले ही शुरू हो रही तैयारी, जानिए Trimester Zero क्यों बन रहा है ट्रेंड?

आपको बता दें कि ट्राइमेस्टर जीरो उस समय को कहा जाता है, जब कपल्स प्रेग्नेंसी प्लान करने से पहले अपनी सेहत को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं. इसमें शरीर की जांच, पोषण की कंडीशन, हार्मोन बैलेंस और पुरानी बीमारियों पर ध्यान दिया जाता है, ताकि प्रेग्नेंसी के समय किसी तरह की परेशानी न हो.