बिना दवा गर्दन की जकड़न दूर करें, अपनाएं ये 5 आसान एक्सरसाइज

साइड में गर्दन झुकाने का एक्सरसाइज, इसमें सबसे पहले कंधों को ढीला छोड़ दें और उन्हें कानों से दूर रखें. अब सिर को धीरे-धीरे दाईं तरफ झुकाएं, जैसे कान को कंधे के पास ले जाना हो. चाहें तो दाहिने हाथ से सिर को हल्का सा सहारा दें. 20 से 30 सेकंड तक इसी स्थिति में रहें फिर दूसरी तरफ यही प्रक्रिया करें दोनों तरफ 2-2 बार करें. यह एक्सरसाइज उन मांसपेशियों को ढीला करता है और गर्दन को हल्का महसूस कराता है सुबह उठकर इसे करने से पूरा दिन आराम महसूस होता है.