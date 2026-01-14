हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीहेल्थबिना दवा गर्दन की जकड़न दूर करें, अपनाएं ये 5 आसान एक्सरसाइज

बिना दवा गर्दन की जकड़न दूर करें, अपनाएं ये 5 आसान एक्सरसाइज

रोज 5 से 10 मिनट कुछ आसान एक्सरसाइज करने से गर्दन का दर्द, जकड़न और थकान काफी हद तक कम हो सकती है. इन एक्सरसाइज को आप आराम से बैठकर या खड़े होकर कर सकते हैं.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 14 Jan 2026 09:11 AM (IST)
रोज 5 से 10 मिनट कुछ आसान एक्सरसाइज करने से गर्दन का दर्द, जकड़न और थकान काफी हद तक कम हो सकती है. इन एक्सरसाइज को आप आराम से बैठकर या खड़े होकर कर सकते हैं.

आजकल ज्यादातर लोग घंटों डेस्क पर बैठकर काम करते हैं, मोबाइल देखते रहते हैं या फिर गलत तरीके से सोते हैं. इन आदतों की वजह से गर्दन की मांसपेशियां सख्त हो जाती हैं. जब गर्दन में अकड़न आती है तो सिर घुमाने में दिक्कत होती है, सिरदर्द होने लगता है और शरीर में सुस्ती महसूस होती है. अच्छी बात यह है कि रोज 5 से 10 मिनट कुछ आसान एक्सरसाइज करने से गर्दन का दर्द, जकड़न और थकान काफी हद तक कम हो सकती है. इन एक्सरसाइज को आप आराम से बैठकर या खड़े होकर कर सकते हैं. ध्यान रखें कि कंधे ढीले रहें, गहरी सांस लें और कोई भी हरकत धीरे-धीरे करें. अगर दर्द ज्यादा हो तो तुरंत रुक जाएं

ठुड्डी को अंदर की ओर खींचने की एक्सरसाइज, इस एक्सरसाइज को करने के लिए सीधे बैठ जाएं और सामने देखें. अब ठुड्डी को बिना नीचे झुकाए, धीरे-धीरे गर्दन की तरफ पीछे खींचें. ऐसा करने पर हल्की सी दोहरी ठुड्डी बनती है. इस स्थिति में 5 सेकंड रुकें फिर आराम से छोड़ दें. इसे 10 से 15 बार दोहराए. यह गर्दन को सीधा रखने में मदद करता है, सिरदर्द कम करता है और सही बैठने की आदत बनाता है. ऑफिस में हर घंटे इसका एक सेट करना बहुत फायदेमंद है.
साइड में गर्दन झुकाने का एक्सरसाइज, इसमें सबसे पहले कंधों को ढीला छोड़ दें और उन्हें कानों से दूर रखें. अब सिर को धीरे-धीरे दाईं तरफ झुकाएं, जैसे कान को कंधे के पास ले जाना हो. चाहें तो दाहिने हाथ से सिर को हल्का सा सहारा दें. 20 से 30 सेकंड तक इसी स्थिति में रहें फिर दूसरी तरफ यही प्रक्रिया करें दोनों तरफ 2-2 बार करें. यह एक्सरसाइज उन मांसपेशियों को ढीला करता है और गर्दन को हल्का महसूस कराता है सुबह उठकर इसे करने से पूरा दिन आराम महसूस होता है.
