बिना दवा गर्दन की जकड़न दूर करें, अपनाएं ये 5 आसान एक्सरसाइज
रोज 5 से 10 मिनट कुछ आसान एक्सरसाइज करने से गर्दन का दर्द, जकड़न और थकान काफी हद तक कम हो सकती है. इन एक्सरसाइज को आप आराम से बैठकर या खड़े होकर कर सकते हैं.
आजकल ज्यादातर लोग घंटों डेस्क पर बैठकर काम करते हैं, मोबाइल देखते रहते हैं या फिर गलत तरीके से सोते हैं. इन आदतों की वजह से गर्दन की मांसपेशियां सख्त हो जाती हैं. जब गर्दन में अकड़न आती है तो सिर घुमाने में दिक्कत होती है, सिरदर्द होने लगता है और शरीर में सुस्ती महसूस होती है. अच्छी बात यह है कि रोज 5 से 10 मिनट कुछ आसान एक्सरसाइज करने से गर्दन का दर्द, जकड़न और थकान काफी हद तक कम हो सकती है. इन एक्सरसाइज को आप आराम से बैठकर या खड़े होकर कर सकते हैं. ध्यान रखें कि कंधे ढीले रहें, गहरी सांस लें और कोई भी हरकत धीरे-धीरे करें. अगर दर्द ज्यादा हो तो तुरंत रुक जाएं
Published at : 14 Jan 2026 09:11 AM (IST)
