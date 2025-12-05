हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
महाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीहेल्थAnnual Health Checkup: हर साल जरूर कराएं ये 5 टेस्ट, शरीर में घर बना चुकी हर बीमारी का बताते हैं पता

Annual Health Checkup: हर साल जरूर कराएं ये 5 टेस्ट, शरीर में घर बना चुकी हर बीमारी का बताते हैं पता

Hidden Health Problems In Women: हर साल इंसान को हेल्थ से जुड़े टेस्ट करवाने चाहिए, इससे शरीर में चल रही कमियों और बीमारियों के बारे में पता चल जाता है. चलिए इन टेस्ट के बारे में बताते हैं.

By : सोनम  | Updated at : 05 Dec 2025 03:27 PM (IST)
Hidden Health Problems In Women: हर साल इंसान को हेल्थ से जुड़े टेस्ट करवाने चाहिए, इससे शरीर में चल रही कमियों और बीमारियों के बारे में पता चल जाता है. चलिए इन टेस्ट के बारे में बताते हैं.

एक महिला का शरीर कई अनकही कहानियां अपने भीतर लिए चलता है, हार्मोन बदलते हैं, सेल्स रूप बदलती हैं और अंग अपनी लय में संतुलन बनाते रहते हैं. सालाना जांच इन बदलावों को शुरुआती स्तर पर समझने का तरीका हैं और लंबे समय की सेहत को सुरक्षित रखती हैं. चलिए आपको उन टेस्ट के बारे में बताते हैं.

1/7
डॉक्टरों का कहना है कि सालाना हेल्थ चेकअप सिर्फ एक मेडिकल रूटीन नहीं, बल्कि खुद के प्रति जिम्मेदारी का संकेत है. रोजमर्रा की जिम्मेदारियों में महिलाएं अक्सर खुद को पीछे कर देती हैं, लेकिन एक सालाना टेस्ट कई गंभीर बीमारियों की दिशा बदल सकता है.
डॉक्टरों का कहना है कि सालाना हेल्थ चेकअप सिर्फ एक मेडिकल रूटीन नहीं, बल्कि खुद के प्रति जिम्मेदारी का संकेत है. रोजमर्रा की जिम्मेदारियों में महिलाएं अक्सर खुद को पीछे कर देती हैं, लेकिन एक सालाना टेस्ट कई गंभीर बीमारियों की दिशा बदल सकता है.
2/7
कई समस्याएं खासकर हार्मोनल और प्रजनन स्वास्थ्य से जुड़ी शुरुआत में बिल्कुल चुप रहती हैं. इसलिए लक्ष्य साफ है: जो दिक्कतें छिपी हैं उन्हें समय रहते पकड़ना, जो उभर रही हैं उन्हें रोकना और आने वाले जोखिमों से बचाव करना. एक्सपर्ट कहते हैं कि कुछ वार्षिक जांचें महिलाओं में बड़ा फर्क लाती हैं.
कई समस्याएं खासकर हार्मोनल और प्रजनन स्वास्थ्य से जुड़ी शुरुआत में बिल्कुल चुप रहती हैं. इसलिए लक्ष्य साफ है: जो दिक्कतें छिपी हैं उन्हें समय रहते पकड़ना, जो उभर रही हैं उन्हें रोकना और आने वाले जोखिमों से बचाव करना. एक्सपर्ट कहते हैं कि कुछ वार्षिक जांचें महिलाओं में बड़ा फर्क लाती हैं.
3/7
सर्वाइकल और प्रजनन स्वास्थ्य की जांच इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि सर्वाइकल कैंसर कई साल तक बिना किसी चेतावनी के बढ़ सकता है. डॉक्टर 21 साल की उम्र से सालाना पॉप टेस्ट की सलाह देते हैं. यौन सक्रिय महिलाओं के लिए एचपीबी और एसटीआई जांच उपयोगी साबित होती है. पेल्विक एग्जाम और अल्ट्रासाउंड से फाइब्रॉइड, पीसीओडी, सिस्ट और एंडोमेट्रियोसिस जैसी आम समस्याएं जल्दी पकड़ी जा सकती हैं.
सर्वाइकल और प्रजनन स्वास्थ्य की जांच इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि सर्वाइकल कैंसर कई साल तक बिना किसी चेतावनी के बढ़ सकता है. डॉक्टर 21 साल की उम्र से सालाना पॉप टेस्ट की सलाह देते हैं. यौन सक्रिय महिलाओं के लिए एचपीबी और एसटीआई जांच उपयोगी साबित होती है. पेल्विक एग्जाम और अल्ट्रासाउंड से फाइब्रॉइड, पीसीओडी, सिस्ट और एंडोमेट्रियोसिस जैसी आम समस्याएं जल्दी पकड़ी जा सकती हैं.
4/7
ब्रेस्ट हेल्थ की सालाना जांच भी उतनी ही जरूरी है. युवा महिलाओं के लिए क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जाम या अल्ट्रासाउंड बेहतर विकल्प है, जबकि 40 की उम्र के बाद मैमोग्राफी छोटी से छोटी गांठ तक पकड़ लेती है. कई महिलाएं लक्षण न होने पर जांच टाल देती हैं, जबकि ब्रेस्ट से जुड़ी बीमारियां अक्सर चुपचाप बढ़ती रहती हैं.
ब्रेस्ट हेल्थ की सालाना जांच भी उतनी ही जरूरी है. युवा महिलाओं के लिए क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जाम या अल्ट्रासाउंड बेहतर विकल्प है, जबकि 40 की उम्र के बाद मैमोग्राफी छोटी से छोटी गांठ तक पकड़ लेती है. कई महिलाएं लक्षण न होने पर जांच टाल देती हैं, जबकि ब्रेस्ट से जुड़ी बीमारियां अक्सर चुपचाप बढ़ती रहती हैं.
5/7
ब्लड टेस्ट महिलाओं की सेहत की आधारशिला माने जाते हैं. CBC से एनीमिया और इंफेक्शन का पता चलता है, टीएसएच थायरॉयड समस्याओं की ओर इशारा करता है, शुगर और एचबीसी1c डायबिटीज का शुरुआती संकेत देते हैं और लिपिड प्रोफाइल हार्ट डिज़ीज के जोखिम को दिखाता है. लिवर और किडनी फंक्शन भी इन जांचों में शामिल होते हैं.
ब्लड टेस्ट महिलाओं की सेहत की आधारशिला माने जाते हैं. CBC से एनीमिया और इंफेक्शन का पता चलता है, टीएसएच थायरॉयड समस्याओं की ओर इशारा करता है, शुगर और एचबीसी1c डायबिटीज का शुरुआती संकेत देते हैं और लिपिड प्रोफाइल हार्ट डिज़ीज के जोखिम को दिखाता है. लिवर और किडनी फंक्शन भी इन जांचों में शामिल होते हैं.
6/7
विटामिन D और B12 की कमी 30 की उम्र के बाद महिलाओं में बहुत आम है. ये कमियां चुपचाप बढ़ती हैं और थकान, बालों का झड़ना, मूड स्विंग और हड्डियों के दर्द जैसी परेशानियाँ पैदा करती हैं. सालाना जांच से इन कमियों को आसानी से पहचाना और सही किया जा सकता है.
विटामिन D और B12 की कमी 30 की उम्र के बाद महिलाओं में बहुत आम है. ये कमियां चुपचाप बढ़ती हैं और थकान, बालों का झड़ना, मूड स्विंग और हड्डियों के दर्द जैसी परेशानियाँ पैदा करती हैं. सालाना जांच से इन कमियों को आसानी से पहचाना और सही किया जा सकता है.
7/7
35 से 40 की उम्र के बाद दिल, हड्डियों और मेटाबॉलिज्म से जुड़े जोखिम बढ़ने लगते हैं. इसलिए ब्लड प्रेशर, BMI, कमर का माप, यूरिन टेस्ट, ECG और 40 से 50 के बाद बोन डेंसिटी स्कैन बेहद उपयोगी हैं. जिन महिलाओं के परिवार में दिल की बीमारी या कैंसर का हिस्ट्री है, उन्हें कुछ अतिरिक्त जांचों की भी सलाह दी जाती है.
35 से 40 की उम्र के बाद दिल, हड्डियों और मेटाबॉलिज्म से जुड़े जोखिम बढ़ने लगते हैं. इसलिए ब्लड प्रेशर, BMI, कमर का माप, यूरिन टेस्ट, ECG और 40 से 50 के बाद बोन डेंसिटी स्कैन बेहद उपयोगी हैं. जिन महिलाओं के परिवार में दिल की बीमारी या कैंसर का हिस्ट्री है, उन्हें कुछ अतिरिक्त जांचों की भी सलाह दी जाती है.
Published at : 05 Dec 2025 03:27 PM (IST)
Tags :
Women Annual Health Checkup Women Yearly Health Tests Essential Health Tests For Women

हेल्थ फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
IndiGo Flight Cancel: संकट में फंसी इंडिगो को DGCA ने दी बड़ी छूट, नाइट-ड्यूटी नियम में ढील, शर्तें लागू
संकट में फंसी इंडिगो को DGCA ने दी बड़ी छूट, नाइट-ड्यूटी नियम में ढील, शर्तें लागू
बिहार
10वीं बार CM बनने पर नीतीश कुमार को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन की बधाई, जानिए क्या कहा
10वीं बार CM बनने पर नीतीश कुमार को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन की बधाई, जानिए क्या कहा
विश्व
Putin India Visit: पुतिन के भारत दौरे से चिढ़े पाकिस्तानी एक्सपर्ट, बोले- हमारे यहां भी आते हैं किंग और ट्रंप हमें...
Putin India Visit: पुतिन के भारत दौरे से चिढ़े पाकिस्तानी एक्सपर्ट, बोले- हमारे यहां भी आते हैं किंग और ट्रंप हमें...
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP AQI: नोएडा-गाजियाबाद नहीं थम रहा जहरीली हवा का कहर, घुट रहा दम, आज भी हालत 'बेहद खराब'
नोएडा-गाजियाबाद नहीं थम रहा जहरीली हवा का कहर, घुट रहा दम, आज भी हालत 'बेहद खराब'
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

New Labour Code 2024: Take-Home Salary क्यों कम होगी ? Full Salary Breakdown Explained | Paisa Live
IPO Alert: Western Overseas Study Abroad Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band|
GST का बड़ा खतरा: Property खरीदने में एक छोटी गलती और आपकी Property हो सकती है Attach| Paisa Live
India-Russia Mega Defense Deal! India को मिलेगी Russia की Nuclear-Powered Submarine
'ना झुकेगा भारत, ना टूटेगा रूस', पुतिन के भारत दौरे की China में गूंज, जानें क्या कहा?

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

एबीपी लाइव
एबीपी लाइव
भारत जैसा संसार में दूसरा नहीं विविधता में एकता का अद्भुत मॉडल- सद्गुरु
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
IndiGo Flight Cancel: संकट में फंसी इंडिगो को DGCA ने दी बड़ी छूट, नाइट-ड्यूटी नियम में ढील, शर्तें लागू
संकट में फंसी इंडिगो को DGCA ने दी बड़ी छूट, नाइट-ड्यूटी नियम में ढील, शर्तें लागू
बिहार
10वीं बार CM बनने पर नीतीश कुमार को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन की बधाई, जानिए क्या कहा
10वीं बार CM बनने पर नीतीश कुमार को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन की बधाई, जानिए क्या कहा
विश्व
Putin India Visit: पुतिन के भारत दौरे से चिढ़े पाकिस्तानी एक्सपर्ट, बोले- हमारे यहां भी आते हैं किंग और ट्रंप हमें...
Putin India Visit: पुतिन के भारत दौरे से चिढ़े पाकिस्तानी एक्सपर्ट, बोले- हमारे यहां भी आते हैं किंग और ट्रंप हमें...
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP AQI: नोएडा-गाजियाबाद नहीं थम रहा जहरीली हवा का कहर, घुट रहा दम, आज भी हालत 'बेहद खराब'
नोएडा-गाजियाबाद नहीं थम रहा जहरीली हवा का कहर, घुट रहा दम, आज भी हालत 'बेहद खराब'
साउथ सिनेमा
Year Ender 2025: साल 2025 में साउथ की फिल्मों ने चटाई बॉलीवुड को धूल, हिंदी की दो फिल्में ही बचा पाईं लाज
साल 2025 में साउथ की फिल्मों ने चटाई बॉलीवुड को धूल, हिंदी की दो फिल्में ही बचा पाईं लाज
क्रिकेट
IND vs SA: भारतीय खिलाड़ियों को खुद उठाना पड़ा सामान, एयरपोर्ट मैनेजमेंट का उड़ रहा मजाक; देखें वायरल वीडियो
भारतीय खिलाड़ियों को खुद उठाना पड़ा सामान, एयरपोर्ट मैनेजमेंट का उड़ रहा मजाक; देखें वायरल वीडियो
यूटिलिटी
क्या आपके खाते में नहीं आई महतारी वंदन योजना की किस्त, मिनटों में ऐसे चेक कर सकते हैं स्टेटस
क्या आपके खाते में नहीं आई महतारी वंदन योजना की किस्त, मिनटों में ऐसे चेक कर सकते हैं स्टेटस
ट्रेंडिंग
Indigo Flight: इंडिगो की फ्लाइट ने बिना दूल्हा-दुल्हन कराया रिसेप्शन, भुवनेश्वर से ऑनलाइन शामिल हुआ न्यूली वेड कपल
इंडिगो की फ्लाइट ने बिना दूल्हा-दुल्हन कराया रिसेप्शन, भुवनेश्वर से ऑनलाइन शामिल हुआ न्यूली वेड कपल
ENT LIVE
Aukaat Ke Bahar Review: Elvish Yadav ने Impress कर दिया, Nikhil Vijay - Hetal Gada की भी शानदार Acting
Aukaat Ke Bahar Review: Elvish Yadav ने Impress कर दिया, Nikhil Vijay - Hetal Gada की भी शानदार Acting
Paisa LIVE
Shri Kanha Stainless IPO 2025 | Price, Lot Size, GMP & Listing | Quick Update | Paisa Live
Shri Kanha Stainless IPO 2025 | Price, Lot Size, GMP & Listing | Quick Update | Paisa Live
Paisa LIVE
Vidya Wires IPO 2025 | Price Band, Lot Size, Revenue, Profit & Listing | Paisa Live
Vidya Wires IPO 2025 | Price Band, Lot Size, Revenue, Profit & Listing | Paisa Live
ENT LIVE
क्या Avatar: Fire and Ash बनेगी साल 2025 की Best फिल्म?
क्या Avatar: Fire and Ash बनेगी साल 2025 की Best फिल्म?
ENT LIVE
Ranveer Singh ने मांगी माफी , चामुंडा देवी को 'भूत' कहने पर दी सफाई
Ranveer Singh ने मांगी माफी , चामुंडा देवी को 'भूत' कहने पर दी सफाई
Embed widget