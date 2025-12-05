एक्सप्लोरर
Annual Health Checkup: हर साल जरूर कराएं ये 5 टेस्ट, शरीर में घर बना चुकी हर बीमारी का बताते हैं पता
Hidden Health Problems In Women: हर साल इंसान को हेल्थ से जुड़े टेस्ट करवाने चाहिए, इससे शरीर में चल रही कमियों और बीमारियों के बारे में पता चल जाता है. चलिए इन टेस्ट के बारे में बताते हैं.
एक महिला का शरीर कई अनकही कहानियां अपने भीतर लिए चलता है, हार्मोन बदलते हैं, सेल्स रूप बदलती हैं और अंग अपनी लय में संतुलन बनाते रहते हैं. सालाना जांच इन बदलावों को शुरुआती स्तर पर समझने का तरीका हैं और लंबे समय की सेहत को सुरक्षित रखती हैं. चलिए आपको उन टेस्ट के बारे में बताते हैं.
1/7
2/7
3/7
4/7
5/7
6/7
7/7
Published at : 05 Dec 2025 03:27 PM (IST)
हेल्थ
8 Photos
30 साल उम्र के बाद नजर आएं ये 4 साइन तो तुरंत भागें डॉक्टर के पास, वरना कोलन कैंसर बना लेगा शिकार
हेल्थ
8 Photos
ये 7 लक्षण दिखें तो समझ जाएं इंफेक्शन से जूझ रहा आपका शरीर, 99 पर्सेंट लोग कर देते हैं इग्नोर
हेल्थ
6 Photos
ये 4 आसान टेस्ट करा लिए तो दिक्कत बढ़ने से पहले पता लग जाएगी किडनी की बीमारी, डॉक्टर भी बताते हैं जरूरी
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
संकट में फंसी इंडिगो को DGCA ने दी बड़ी छूट, नाइट-ड्यूटी नियम में ढील, शर्तें लागू
बिहार
10वीं बार CM बनने पर नीतीश कुमार को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन की बधाई, जानिए क्या कहा
विश्व
Putin India Visit: पुतिन के भारत दौरे से चिढ़े पाकिस्तानी एक्सपर्ट, बोले- हमारे यहां भी आते हैं किंग और ट्रंप हमें...
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
नोएडा-गाजियाबाद नहीं थम रहा जहरीली हवा का कहर, घुट रहा दम, आज भी हालत 'बेहद खराब'
Advertisement
एबीपी लाइव
Opinion