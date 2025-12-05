सर्वाइकल और प्रजनन स्वास्थ्य की जांच इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि सर्वाइकल कैंसर कई साल तक बिना किसी चेतावनी के बढ़ सकता है. डॉक्टर 21 साल की उम्र से सालाना पॉप टेस्ट की सलाह देते हैं. यौन सक्रिय महिलाओं के लिए एचपीबी और एसटीआई जांच उपयोगी साबित होती है. पेल्विक एग्जाम और अल्ट्रासाउंड से फाइब्रॉइड, पीसीओडी, सिस्ट और एंडोमेट्रियोसिस जैसी आम समस्याएं जल्दी पकड़ी जा सकती हैं.