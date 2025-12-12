सुबह उठते ही सिर में होता है तेज दर्द, एक्सपर्ट से जानें इसका कारण

कई लोगों को सुबह उठते ही सिर में भारीपन या तेज दर्द महसूस होता है. अक्सर इस दर्द को सामान्य माना जाता है, लेकिन लगातार ऐसा होना शरीर में किसी गड़बड़ी का संकेत भी हो सकता है. नींद की कमी, तनाव, माइग्रेन, डिहाइड्रेशन और स्लीप एपनिया जैसे कई कारण सुबह के सिर दर्द की वजह बनते हैं. एक्सपर्ट्स बताते हैं कि सुबह दर्द महसूस होने का कारण यह भी है कि नींद से जागने के दौरान दिमाग की संवेदनशीलता बढ़ जाती है, जिससे यह दर्द जल्दी महसूस होता है. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि सुबह उठते ही सिर दर्द क्यों होता है और इसके कारण क्या है.

नींद की कमी या खराब नींद

रात में पर्याप्त नींद न लेना, बार-बार नींद टूटना और देर रात तक स्क्रीन पर रहना सीधे तौर पर सुबह होने वाले सिर दर्द से जुड़ा है. नींद की कमी दिमाग में तनाव पैदा करती है, जिससे सुबह दर्द बढ़ने लगता है.

तनाव और मेंटल प्रेशर

ज्यादा स्ट्रेस होने पर मांसपेशियां टाइट हो जाती है, खासकर गर्दन और कंधों की. इससे ब्लड फ्लो प्रभावित होता है, सुबह उठते ही टेंशन-टाइप सिर दर्द होने लगता है.

माइग्रेन की समस्या

माइग्रेन से जूझ रहे लोगों में सुबह सिर दर्द होना आम है. नींद की कमी, तेज रोशनी, मौसम बदलने और खाली पेट सोने से माइग्रेन ट्रिगर हो सकता है, जिससे सुबह तेज दर्द महसूस होता है.

स्लीप एपनिया

स्लीप एपनिया में सोते समय सांस रुक-रुक कर चलती है. जिसकी वजह से शरीर को पूरी ऑक्सीजन नहीं मिलती है. वहीं यह सुबह उठते ही तेज सिर दर्द, चक्कर और भारीपन का कारण बन सकता है. लगातार खर्राटे आना भी इसका संकेत हो सकता है.

डिहाइड्रेशन

रात में पानी न पीने और शरीर में फ्लूड लेवल कम होने से ब्लड वेसल्स सिकुड़ जाती है. इससे दिमाग तक पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती है और सिर दर्द शुरू हो जाता है.

शराब या कैफीन का असर

रात में शराब पीने या कैफीन का ज्यादा सेवन करने से नींद गहरी नहीं आती. इसके अलावा कैफीन अचानक छोड़ देने से भी सिर दर्द हो सकता है.

क्या करें अगर रोज सुबह सिर दर्द हो?

एक्सपर्ट्स सलाह देते हैं कि अगर आपको हफ्ते में सिर दर्द कई बार हो रहा है, बहुत तेज हो रहा है या इसके साथ दूसरे लक्षण जैसे चक्कर आना, सांस की समस्या या धुंधला दिखाई देने जैसी समस्या हो रही है तो आपको तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए. इसके अलावा सुबह के सिर दर्द से बचने के लिए आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप रोजाना एक ही समय पर सोए और उठें, पर्याप्त मात्रा में पानी पिए खासकर रात में. इसके अलावा सोने से पहले कैफीन और शराब से बचें और आरामदायक नींद एनवायरमेंट बनाए.

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.