बिहार में सरकार बनते ही जीतन राम मांझी ने शराबबंदी कानून पर कर दी बड़ी मांग, CM मान जाएंगे?

केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी बिहार में लागू शराबबंदी कानून को लेकर लगातार प्रतिक्रिया देते आए हैं. राज्य में नई सरकार के गठन एक बार फिर वे शराबबंदी को लेकर खूब बोल रहे हैं. शुक्रवार (12 दिसंबर, 2025) को पटना एयरपोर्ट पर उन्होंने बयान दिया कि शराबबंदी कानून ठीक है लेकिन इसे सही से लागू करना भी बेहद जरूरी है, जो नहीं हो रहा है.

मांझी ने कहा कि बिहार में शराबबंदी कानून को दो तरह से लागू किया जा रहा है. बड़े और अमीर लोगों को शराब के मामले में पकड़ा नहीं जाता है गरीब लोगों को इस मामले में सबसे ज्यादा पकड़ा गया है. उन्होंने सरकार से मांग करते हुए कहा कि गरीब लोगों पर जो शराब के मामले में केस दर्ज हुआ है सरकार उसे पूरी तरह से खत्म कर दें. अब सवाल है कि क्या सीएम नीतीश कुमार मानेंगे?

केंद्रीय मंत्री ने कहा, "बिहार में मैं भी ऐसे परिवार से आता हूं जहां पर शराब बनाई जाती थी और बेची जाती थी, मगर मैंने कभी शराब नहीं पी, इसलिए इस मुकाम पर हूं. शराब पीने वाला राक्षस हो जाता है."

आगे उन्होंने कहा, "सम्राट चौधरी से मेरी बड़ी उम्मीद है… शराब तस्कर को खत्म करें और उनकी संपत्ति पर बुलडोजर एक्शन चलाएं. शराब माफिया को रोकने के लिए सम्राट चौधरी को फ्री हैंड मिलेगा तो यह खत्म हो जाएगा."

रोहिणी आचार्य के एक्स पोस्ट पर भी दी प्रतिक्रिया

दूसरी ओर लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य के एक पोस्ट पर मांझी ने कहा, "रोहिणी आचार्य को दिक्कत कहां है… रोहिणी आचार्य को दिक्कत उनके अपने घर में है, बिहार में बेटियों को दिक्कत नहीं है. बिहार सरकार लड़कियों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दे रही है. बिहार सरकार की तरफ से अपराधियों को बिहार छोड़ने की बात कही गई है."

वहीं शिवानंद तिवारी ने तेजस्वी यादव के बिहार से बाहर जाने के विषय पर सवाल उठाया है. इस पर जीतन राम मांझी ने कहा कि मैं उन्हें बाबा कहता हूं. बाबा को तेजस्वी को सीख पहले देनी चाहिए थी. अब सीख तब दे रहे हैं जब सब मामला खत्म हो गया है.

