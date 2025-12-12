जब बॉलीवुड ने पर्दे पर उतारे असली गैंगस्टर्स, अक्षय खन्ना से विवेक ओबेरॉय तक दिखें दमदार रोल

इमरान हाशमी ने ‘वन्स अपॉन अ टाइम इन मुंबई’ में दाऊद इब्राहिम से प्रेरित किरदार निभाया, जो 70 के दशक के मुंबई के क्राइम वर्ल्ड को फिर से सामने लाती है. उनकी एक्टिंग में अंडरवर्ल्ड डॉन का दबा हुआ गुस्सा और आगे बढ़ने की चाह साफ दिखाई दी. इमरान के बारीकियों पर ध्यान देने ने इस किरदार को असली, गहराई भरा और इंप्रेसिव बनाया. फिल्म बड़ी हिट साबित हुई और यह रोल उनके करियर के सबसे यादगार परफॉर्मेंसेज़ में से एक बन गया.