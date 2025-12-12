एक्सप्लोरर
जब बॉलीवुड ने पर्दे पर उतारे असली गैंगस्टर्स, अक्षय खन्ना से विवेक ओबेरॉय तक दिखें दमदार रोल
Actors Gangster Roles: बॉलीवुड में गैंगस्टर बेस्ड फिल्मों को दर्शकों मे काफी पसंद किया हैं. अक्षय खन्ना से लेकर विवेक ओबेरॉय तक कई एक्टर्स ने गैंगस्टर रोल्स को अपनी जबरदस्त अदाकारी से यादगार बनाया.
बॉलीवुड में गैंगस्टर बेस्ड फिल्में हमेशा से ही दर्शकों की फेवरेट रही हैं. कई एक्टर्स ने इन रोल्स को इतनी मजबूती से निभाया कि वे पर्दे पर असली अपराधियों जैसे नज़र आए. इन किरदारों में उनकी बॉडी लैंग्वेज से लेकर स्क्रीन प्रेज़ेंस तक सबकुछ इतना असली लगा कि दर्शक किरदारों को सच मान बैठे. अक्षय खन्ना से लेकर विवेक ओबेरॉय तक, कई सितारों ने इन रोल्स के जरिए अपनी एक्टिंग का नया, दमदार रूप दिखाया.
Published at : 12 Dec 2025 09:08 PM (IST)
