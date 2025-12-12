जब बॉलीवुड ने पर्दे पर उतारे असली गैंगस्टर्स, अक्षय खन्ना से विवेक ओबेरॉय तक दिखें दमदार रोल

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडजब बॉलीवुड ने पर्दे पर उतारे असली गैंगस्टर्स, अक्षय खन्ना से विवेक ओबेरॉय तक दिखें दमदार रोल

Actors Gangster Roles: बॉलीवुड में गैंगस्टर बेस्ड फिल्मों को दर्शकों मे काफी पसंद किया हैं. अक्षय खन्ना से लेकर विवेक ओबेरॉय तक कई एक्टर्स ने गैंगस्टर रोल्स को अपनी जबरदस्त अदाकारी से यादगार बनाया.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 12 Dec 2025 09:08 PM (IST)
बॉलीवुड में गैंगस्टर बेस्ड फिल्में हमेशा से ही दर्शकों की फेवरेट रही हैं. कई एक्टर्स ने इन रोल्स को इतनी मजबूती से निभाया कि वे पर्दे पर असली अपराधियों जैसे नज़र आए. इन किरदारों में उनकी बॉडी लैंग्वेज से लेकर स्क्रीन प्रेज़ेंस तक सबकुछ इतना असली लगा कि दर्शक किरदारों को सच मान बैठे. अक्षय खन्ना से लेकर विवेक ओबेरॉय तक, कई सितारों ने इन रोल्स के जरिए अपनी एक्टिंग का नया, दमदार रूप दिखाया.

अक्षय खन्ना हाल ही में रिलीज हुई फिल्म ‘धुरंधर’ में खतरनाक रहमान डकैत के रूप में नजर आए. उनका यह किरदार शांत लेकिन डर पैदा करने वाली मौजूदगी और अचानक बदल जाने वाले स्वभाव के कारण बेहद इंप्रेसिव बना. फिल्म में अक्षय खन्ना का रफ-टफ और जबरदस्त अवतार दर्शकों को तुरंत पसंद आया. उनकी दमदार एक्टिंग ने कहानी में जान डाल दी और उन्हें उनकी तेज़, सटीक और इंटेंस परफॉर्मेंस के लिए खूब सराहना मिली.
इमरान हाशमी ने ‘वन्स अपॉन अ टाइम इन मुंबई’ में दाऊद इब्राहिम से प्रेरित किरदार निभाया, जो 70 के दशक के मुंबई के क्राइम वर्ल्ड को फिर से सामने लाती है. उनकी एक्टिंग में अंडरवर्ल्ड डॉन का दबा हुआ गुस्सा और आगे बढ़ने की चाह साफ दिखाई दी. इमरान के बारीकियों पर ध्यान देने ने इस किरदार को असली, गहराई भरा और इंप्रेसिव बनाया. फिल्म बड़ी हिट साबित हुई और यह रोल उनके करियर के सबसे यादगार परफॉर्मेंसेज़ में से एक बन गया.
Published at : 12 Dec 2025 09:08 PM (IST)
Vivek Oberoi Emraan Hashmi Ajay Devgn Akshaye Khanna

