एक्सप्लोरर
Heart Blockage Signs: घर में ही चेक कर सकते हैं हार्ट में कहीं जम तो नहीं रहा प्लाक, ये 5 तरीके करते हैं मदद
Arterial Plaque Symptoms: आजकल हमारे लाइफस्टाइल में काफी चेंजेस आया है, जिसका असर शरीर पर भी देखने को मिलता है. आर्टरीज में इससे काफी दिक्कत हो रही है.
आर्टरीज में प्लाक जमना धीरे-धीरे बढ़ने वाली खतरनाक प्रक्रिया है, जो वक्त पर पता न लगे तो दिल का दौरा, स्ट्रोक और गंभीर हृदय रोगों का कारण बन सकती है. जब आर्टरीज संकरी होने लगती हैं, तो दिल तक खून पहुंचने में रुकावट आती है, इसलिए शुरुआती संकेत समझना बेहद जरूरी है.
1/7
2/7
3/7
4/7
5/7
6/7
7/7
Published at : 27 Nov 2025 10:30 AM (IST)
हेल्थ
7 Photos
घर में ही चेक कर सकते हैं हार्ट में कहीं जम तो नहीं रहा प्लाक, ये 5 तरीके करते हैं मदद
हेल्थ
6 Photos
क्या आप भी रोजाना स्किप कर देती हैं ब्रेकफास्ट, जानें अपने कितने अंगों को कर रहीं तबाह?
हेल्थ
7 Photos
पेट में गैस से रहते हैं परेशान तो आज ही आजमा लें ये 3 हर्बल चाय, अमेरिका के डॉक्टर भी देते हैं सलाह
हेल्थ
7 Photos
कमजोर दांत और पायरिया से परेशान? आजमा लें बाबा रामदेव के ये 5 टिप्स, तुरंत मिलेगा फायदा
हेल्थ
7 Photos
मक्खन की तरह पिघल जाएगी गोलू-मोलू से पेट में जमी चर्बी, रोज सुबह उठकर पिएं सौंफ का पानी
हेल्थ
6 Photos
सौंफ से लेकर अजवाइन तक ये 5 चीजें अपने रुटीन में कर लें शामिल, हेल्दी रहेगी आपकी हर मॉर्निंग
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
धुआं-धुआं हांगकांग, 7 गगनचुंबी इमारतों में भीषण आग ने 44 को मार डाला, डरावने वीडियो आए सामने
राजस्थान
राजस्थान में हाईवे के किनारे नहीं मिलेगी शराब! हाईकोर्ट ने ठेका हटाने का सरकार को दिया आदेश
इंडिया
राम मंदिर पर फहराई ध्वजा तो औकात से ज्यादा बोल गया पाकिस्तान, भारत ने अक्ल ठिकाने लगा दी, जानें क्या कहा
क्रिकेट
'मैंने कभी सोचा नहीं था कि दोबारा भारत आऊंगा...' दक्षिण अफ्रीकी स्पिनर साइमन हार्मर ने ये क्या कह दिया
Advertisement
हेल्थ
7 Photos
घर में ही चेक कर सकते हैं हार्ट में कहीं जम तो नहीं रहा प्लाक, ये 5 तरीके करते हैं मदद
हेल्थ
6 Photos
क्या आप भी रोजाना स्किप कर देती हैं ब्रेकफास्ट, जानें अपने कितने अंगों को कर रहीं तबाह?
एबीपी लाइव
Opinion