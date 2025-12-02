हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीलाइफस्टाइलGen Z Financial Trends: पैसा बचाने के मामले में पुराने लोगों से आगे हैं जेन-जी, इन तरीकों से करते हैं बचत

Gen Z Financial Trends: पैसा बचाने के मामले में पुराने लोगों से आगे हैं जेन-जी, इन तरीकों से करते हैं बचत

Gen Z Money Management: आपको बताते हैं कि जेन-जी किन तरीकों से अपने पैसे बचा रही है और किस-किस जगह कटौती के लिए क्या-क्या कर रही है, ताकि इससे कुछ सेविंग्स हो सके?

By : सोनम  | Updated at : 02 Dec 2025 08:34 AM (IST)
आज की जेनरेशन जेन-जी की है और वह अब पारंपरिक तरीकों से हटकर ऐसे आसान और समझदारी भरे उपाय अपना रही है, जो डेली की जिंदगी में ही उनकी बचत बढ़ा देते हैं. ये छोटे-छोटे बदलाव मिलकर महीने के खर्च पर बड़ा असर डालते हैं. चलिए आपको इसके बारे में विस्तार से बताते है.

सबसे पहले, जेन-जी बड़े क्रेडिट कार्ड पॉइंट्स पर निर्भर नहीं रहती. इसके बजाय वे यूपीआई ऐप पर मिलने वाले तुरंत कैशबैक और रिवॉर्ड्स को ज्यादा फायदेमंद मानती हैं, क्योंकि इससे पैसा उसी वक्त बच जाता है.
सब्सक्रिप्शन पर भी यह पीढ़ी काफी स्मार्ट है. ओटीटी और म्यूजिक ऐप्स का पूरा खर्च अकेले उठाने के बजाय वे दोस्तों के साथ मिलकर प्लान शेयर कर लेते हैं, जिससे महीने का बोझ काफी कम हो जाता है.
खरीदारी की बात करें, तो जेन-जी महंगे ब्रांडेड और नया सामान लेने के बजाय थ्रिफ्ट स्टोर, इंस्टाग्राम सेलर्स या रिफर्बिश्ड प्लेटफॉर्म को चुनती है. इससे वही चीजें कम कीमत पर मिल जाती हैं.
बीएनपीएल का इस्तेमाल भी सोच-समझकर किया जाता है. अभी खरीदें, बाद में भुगतान करें वाली सुविधा वे सिर्फ बड़ी और जरूरी खरीदारी के लिए इस्तेमाल करते हैं, ताकि छोटे खर्चों में कर्ज न बढ़े.
ट्रैवल में भी वे खर्च बचाने में माहिर हैं. छुट्टियों के महंगे और भीड़ वाले समय में घूमने के बजाय ऑफ-सीजन में यात्रा करते हैं, जिससे फ्लाइट और होटल काफी सस्ते मिल जाते हैं.
खाने-पीने में जेन-जी का नियम बिल्कुल साफ है, वीकडेज में घर का सिंपल खाना और बाहर का ऑर्डर सिर्फ वीकेंड या खास मौकों पर. इससे महीने का भोजन खर्च खुद-ब-खुद कम हो जाता है.
इसके अलावा, वे अपने इस्तेमाल किए सामान, कपड़े, गैजेट्स और एक्सेसरीज, बेचकर दोबारा पैसे बचा लेती हैं. वहीं खर्चों पर नजर रखने के लिए एक्सेल शीट नहीं, बल्कि यूपीआई पासबुक जैसी ऐप सुविधाओं पर भरोसा करती हैं.
Published at : 02 Dec 2025 08:34 AM (IST)
