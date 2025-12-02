एक्सप्लोरर
Gen Z Financial Trends: पैसा बचाने के मामले में पुराने लोगों से आगे हैं जेन-जी, इन तरीकों से करते हैं बचत
Gen Z Money Management: आपको बताते हैं कि जेन-जी किन तरीकों से अपने पैसे बचा रही है और किस-किस जगह कटौती के लिए क्या-क्या कर रही है, ताकि इससे कुछ सेविंग्स हो सके?
आज की जेनरेशन जेन-जी की है और वह अब पारंपरिक तरीकों से हटकर ऐसे आसान और समझदारी भरे उपाय अपना रही है, जो डेली की जिंदगी में ही उनकी बचत बढ़ा देते हैं. ये छोटे-छोटे बदलाव मिलकर महीने के खर्च पर बड़ा असर डालते हैं. चलिए आपको इसके बारे में विस्तार से बताते है.
1/7
2/7
3/7
4/7
5/7
6/7
7/7
Published at : 02 Dec 2025 08:34 AM (IST)
लाइफस्टाइल
7 Photos
पैसा बचाने के मामले में पुराने लोगों से आगे हैं जेन-जी, इन तरीकों से करते हैं बचत
लाइफस्टाइल
6 Photos
लिवर खराब होने से पहले शरीर के इस हिस्से में दिखते हैं 4 निशान, इन्हें कैसे पहचानें?
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
क्या होगा ऑपरेशन सिंदूर-2? BSF ने कहा- 'LoC पर 69 लॉन्च पैड, वहां मौजूद 100 से ज्यादा आतंकी'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
नोएडा-गाजियाबाद की हवा में फिर से बढ़ा प्रदूषण, गंभीर श्रेणी में पहुंची हवा, सांस लेना हुआ दूभर
इंडिया
लियोनन मेस्सी के साथ फुटबॉल मैच खेलेंगे 56 साल के मुख्यमंत्री, मैदान पर बहा रहे पसीना, सामने आया VIDEO
क्रिकेट
रांची वनडे में विराट कोहली के शतक के बाद रोहित शर्मा ने दी गाली? तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह ने किया खुलासा
Advertisement
एबीपी लाइव
Opinion