सर्दियों में तली-भुनी चीजों की क्रेविंग सबसे ज्यादा होती है, लेकिन ये पेट को भारी बनाकर पाचन को और सुस्त कर देती हैं. ठंड के मौसम में शरीर वैसे भी ज्यादा मेहनत करता है गर्म रहने के लिए, इसलिए ऐसे खाने से गैस, एसिडिटी और चेहरे पर दिक्कतें बढ़ जाती हैं.