उत्तर प्रदेश इन दिनों घने कोहरे और कड़ाके की ठंड के चपेट में हैं. कई जिलों में तो शीत दिवस की स्थिति बनी हुई हैं. शीतलहर ने लोगों को अब घरों में दुबकने के लिए मजबूर कर दिया है. हालत तो ऐसे हैं कि सुबह और रात के समय कोहरे की वज़ह से विजिबिलिटी बेहद कम हो जाती है. सर्दी से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं. मौसम विभाग ने आज भी प्रदेश के 16 जिलों में घने कोहरे का यलो अलर्ट जारी किया है.

यूपी में बीते एक हफ्ते से सुबह और शाम के समय अत्यंत घना कोहरा पड़ रहा है लेकिन मौसम विभाग के मुताबिक आज इससे थोड़ी राहत रहेगी हैं. हालांकि प्रदेश के दोनों पूर्वी और पश्चिमी संभागों में मौसम शुष्क ही बना रहेगा. इस दौरान कहीं-कहीं घना कोहरा छाए रहने की संभावना जताई गयी हैं.

नए साल तक जबर्दस्त ठंड का क़हर जारी

25 दिसंबर क्रिसमस से एक बार फिर कोहरे का जबर्दस्त असर देखने को मिलेगा, और कई जगहों पर अत्यंत घना कोहरा होने की चेतावनी दी गई है. 27 दिसंबर तक प्रदेश में कोहरे और शीत दिवस का दौर जारी रहेगा. कोहरे की वजह से कई जगहों पर विजिबिलिटी जीरो तक हो सकती है. दिन के समय में धूप निकलने से थोड़ी राहत मिलेगी.

इन जिलों में घने कोहरे का यलो अलर्ट

यूपी में आज बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, बहराइच, श्रावस्ती, गोंडा, बस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, गोरखपुर और संत कबीर नगर में आज घने कोहरे का यलो अलर्ट दिया गया है. बीते 24 घंटों में बलरामपुर प्रदेश का सबसे ठंडा जनपद रहा. यहां न्यूनतम तापमान 4.5 डिग्री सेल्सियस तक चला गया जो सामान्य से 4 डिग्री कम हैं.

लखनऊ से वाराणसी तक ठंड से ठिठुरे लोग

राजधानी लखनऊ से मेरठ, आगरा, प्रयागराज में तक में ठंड का खासा असर देखने को मिल रहा है. धर्म नगरी वाराणसी में ठंड और शीतलहर का जबरदस्त प्रकोप देखा गया. जनपद का अधिकतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस तो न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. कोहरे की वजह से गाड़ियों की आवाजाही में भी दिक्कत हुई. इटावा, शाहजहांपुर, बुलंदशहर और कानपुर, गाजियाबाद, बरेली प्रदेश के सबसे ठंडे जिले रहे.