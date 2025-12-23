हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानराजस्थान: BJP विधायक ने अपनी ही सरकार को दे दी चेतावनी, बोले- 'अगर यह मांग पूरी नहीं हुई तो...'

राजस्थान: BJP विधायक ने अपनी ही सरकार को दे दी चेतावनी, बोले- 'अगर यह मांग पूरी नहीं हुई तो...'

Jodhpur News: सूरसागर विधायक देवेंद्र जोशी ने अपनी ही सरकार की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए. उन्होंने जोधपुर में चरमराई व्यवस्था को लेकर सुधार की चेतावनी दी है, वरना धरने पर बैठने की बात कही है.

By : मुबारिक खान | Edited By: निमिषा श्रीवास्तव | Updated at : 23 Dec 2025 06:54 AM (IST)
राजस्थान के जोधपुर में सूरसागर सीट से बीजेपी विधायक देवेंद्र जोशी का एक बयान काफी चर्चा में है. उनके इस बयान के बाद विपक्ष ने भी सरकार पर हमला साधा है. दरअसल बीजेपी विधायक देवेंद्र जोशी ने अपनी सरकार की कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं. उनका कहना है कि जोधपुर में व्यवस्था बिल्कुल चरमराई हुई है.

विधायक ने सरकार को अल्टीमेटम देते हुए कहा है कि अगर समस्या का समाधान नहीं हुआ तो वे खुद 24 घंटे के अंदर धरने पर बैठ जाएंगे.

दरअसल, जोधपुर के सिवाना गेट चौराहे पर रंगाई छपाई का काम होता है. देर रात तक दुकानें खुली रहती हैं. रंगाई छपाई का गंदा पानी सड़कों पर फैल जाता है, जिससे स्थानीय लोगों को काफी समस्या होती है. इसी को लेकर लोग सड़क पर उतर आए जिसमें महिलाएं और पुरुष सिवाची गेट पर मौन प्रदर्शन करते हुए धरने पर बैठ गए. प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि पुलिस और नगर निगम की लापरवाही के चलते ऐसे हालात बने हुए हैं. 

सरकार को 24 घंटे का अल्टीमेट

सड़क के बीचोंबीच चल रहे धरने के चलते शहर में जाम के हालात बन गए, जिसको देखते हुए विधायक देवेंद्र जोशी भी मौके पर पहुंचे. विधायक देवेंद्र जोशी ने कहा कि जोधपुर में देर रात तक चाय और अन्य दुकानें खुली रहती हैं, जहां असामाजिक तत्व जमा होकर वारदातों को अंजाम देते हैं. 

विधायक ने चेतावनी दी कि अगर 24 घंटे के भीतर हालात नहीं सुधरे तो वे खुद क्षेत्रवासियों के साथ धरने पर बैठेंगे. मौके पर मौजूद एडीसीपी सुनील पवार ने कहा कि शिकायतों को गंभीरता से लिया गया है और जल्द ही आवश्यक कार्रवाई की जाएगी.

नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सरकार पर साधा निशाना

कांग्रेस नेता और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा, "जब कुर्सी वाले ही सरकार से नाराज़ हों, तो समझिए हुकूमत का इक़बाल ही ग़ायब है. बीजेपी के ‘झूठ के दो साल’ पूरे करते ही अब हालत यह है कि जोधपुर की बदहाल कानून व्यवस्था पर खुद बीजेपी विधायक देवेंद्र जोशी को अपनी ही सरकार और पुलिस के खिलाफ धरने पर बैठने की चेतावनी देनी पड़ रही है. सत्ता में बैठे लोग ही अपनी सरकार पर भरोसा खो चुके हैं."

About the author मुबारिक खान

मुबारिक खान को पत्रकारिता में करीब 8 सालों का अनुभव है. उन्होंने राजस्थान की राजनीतिक खबरों के साथ-साथ ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन और मेडिकल क्षेत्र से जुड़ी ख़बरों की रिपोर्टिंग की है. 2023 के विधानसभा और 2024 के लोकसभा चुनाव में राजस्थान की अलग-अलग विधानसभा सीटों पर ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग की. आनंदपाल एनकाउंटर और लॉरेंस बिश्नोई गैंग की मैडम माया पर स्टोरी ने खूब सुर्खियां बटोरी. मुबारिक खान ने राजस्थान यूनिवर्सिटी से स्नातक की पढ़ाई करने के बाद बीजेएमसी में डिप्लोमा प्राप्त किया.
Published at : 23 Dec 2025 06:52 AM (IST)
BJP Rajasthan News Jodhpur News
