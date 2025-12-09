हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीफूडकभी एक्सपायर नहीं होते हैं ये 10 फूड! एक ही क्लिक में देख लें पूरी लिस्ट

कभी एक्सपायर नहीं होते हैं ये 10 फूड! एक ही क्लिक में देख लें पूरी लिस्ट

कुछ फूड ऐसे होते हैं जो दशकों नहीं बल्कि सही तरह से स्टोर किए जाएं तो सदियों तक भी सुरक्षित रहते हैं. इनके टेस्ट और क्वालिटी में बिल्कुल भी बदलाव नहीं आता है.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 09 Dec 2025 07:07 PM (IST)
कुछ फूड ऐसे होते हैं जो दशकों नहीं बल्कि सही तरह से स्टोर किए जाएं तो सदियों तक भी सुरक्षित रहते हैं. इनके टेस्ट और क्वालिटी में बिल्कुल भी बदलाव नहीं आता है.

हम अक्सर रोजमर्रा की खरीदारी करते समय सबसे पहले पैकेट पर लिखी एक्सपायरी डेट देखते हैं. दिमाग में यही डर रहता है कि कहीं कुछ खराब न हो जाए और हमारी सेहत पर असर न पड़े. लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया में कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो असल में कभी खराब ही नहीं होती हैं. कुछ फूड ऐसे होते हैं जो दशकों नहीं बल्कि सही तरह से स्टोर किए जाएं तो सदियों तक भी सुरक्षित रहते हैं. इनके टेस्ट और क्वालिटी में बिल्कुल भी बदलाव नहीं आता है. ये अपने अंदर मौजूद नेचुरल तत्वों की वजह से लंबे समय तक टिके रहते हैं. तो चलिए जानते हैं ऐसे 10 फूड के बारे में जो कभी एक्सपायर नहीं होते और जिन्हें आप बड़ी आराम से लंबे समय तक स्टोर कर सकते हैं.

1/10
शहद को तरल सोना कहा जाता है. इसमें पानी की मात्रा बहुत कम होती है, इसलिए किसी भी तरह के बैक्टीरिया इसमें पनप ही नहीं पाते, अगर शहद बिल्कुल शुद्ध है और उसमें कोई मिलावट नहीं है, तो यह सदियों तक सही रहता है. हजारों साल पुराने मिस्र के कब्रिस्तान में भी वैज्ञानिकों को खाने योग्य शहद मिला था.
शहद को तरल सोना कहा जाता है. इसमें पानी की मात्रा बहुत कम होती है, इसलिए किसी भी तरह के बैक्टीरिया इसमें पनप ही नहीं पाते, अगर शहद बिल्कुल शुद्ध है और उसमें कोई मिलावट नहीं है, तो यह सदियों तक सही रहता है. हजारों साल पुराने मिस्र के कब्रिस्तान में भी वैज्ञानिकों को खाने योग्य शहद मिला था.
2/10
नमक एक नेचुरल प्रिजर्वेटिव है, इसलिए यह कभी खराब नहीं होता है. अगर नमक में आयोडीन या एंटी-केकिंग एजेंट जैसे योजक न मिलाए जाएं, तो यह हमेशा के लिए सुरक्षित रहता है. समुद्र से निकला शुद्ध नमक अपना असली टेस्ट सालों तक बनाए रखता है.
नमक एक नेचुरल प्रिजर्वेटिव है, इसलिए यह कभी खराब नहीं होता है. अगर नमक में आयोडीन या एंटी-केकिंग एजेंट जैसे योजक न मिलाए जाएं, तो यह हमेशा के लिए सुरक्षित रहता है. समुद्र से निकला शुद्ध नमक अपना असली टेस्ट सालों तक बनाए रखता है.
3/10
चीनी भी नमक की तरह कभी खराब नहीं होती, क्योंकि इसमें नमी की मात्रा लगभग ना के बराबर होती है. समय के साथ यह सख्त जरूर हो सकती है, लेकिन आप इसे गर्म करके आसानी से दोबारा मुलायम बना सकते हैं. चीनी को बस नमी और कीड़ों से बचाकर रखें.
चीनी भी नमक की तरह कभी खराब नहीं होती, क्योंकि इसमें नमी की मात्रा लगभग ना के बराबर होती है. समय के साथ यह सख्त जरूर हो सकती है, लेकिन आप इसे गर्म करके आसानी से दोबारा मुलायम बना सकते हैं. चीनी को बस नमी और कीड़ों से बचाकर रखें.
4/10
अगर आप सफेद चावल को एयरटाइट कंटेनर में ठंडे और सूखे स्थान पर रखें, तो यह 25 से 30 साल या उससे भी ज्यादा समय तक सुरक्षित रहता है।.इसका कारण यह है कि सफेद चावल में तेल नहीं होते, इसलिए यह जल्दी खराब नहीं होते है.
अगर आप सफेद चावल को एयरटाइट कंटेनर में ठंडे और सूखे स्थान पर रखें, तो यह 25 से 30 साल या उससे भी ज्यादा समय तक सुरक्षित रहता है।.इसका कारण यह है कि सफेद चावल में तेल नहीं होते, इसलिए यह जल्दी खराब नहीं होते है.
5/10
सूखे बीन्स में लगभग सारी नमी निकाल दी जाती है, इसलिए यह दशकों तक ठीक रहते हैं. हालांकि, समय के साथ इन्हें पकने में थोड़ा ज़्यादा समय लग सकता है, लेकिन ये खाने के लिए सुरक्षित रहते हैं.
सूखे बीन्स में लगभग सारी नमी निकाल दी जाती है, इसलिए यह दशकों तक ठीक रहते हैं. हालांकि, समय के साथ इन्हें पकने में थोड़ा ज़्यादा समय लग सकता है, लेकिन ये खाने के लिए सुरक्षित रहते हैं.
6/10
सफेद सिरका बहुत तेज एसिडिक होता है. इसकी एसिडिक इसे कभी खराब होने ही नहीं देती, यह केमिकल रूप से स्थिर रहता है और सालों बाद भी इसका टेस्ट और क्वालिटी बिल्कुल वैसे ही रहते हैं. इसे सफाई से लेकर खाने तक कई तरीकों से यूज किया जा सकता है.
सफेद सिरका बहुत तेज एसिडिक होता है. इसकी एसिडिक इसे कभी खराब होने ही नहीं देती, यह केमिकल रूप से स्थिर रहता है और सालों बाद भी इसका टेस्ट और क्वालिटी बिल्कुल वैसे ही रहते हैं. इसे सफाई से लेकर खाने तक कई तरीकों से यूज किया जा सकता है.
7/10
कॉर्नस्टार्च में न फैट होता है, न प्रोटीन, यही कारण है कि यह कभी खराब नहीं होता है. इसे अगर एयरटाइट डिब्बे में नमी से दूर रखा जाए, तो यह हमेशा के लिए यूज एबल रहता है.
कॉर्नस्टार्च में न फैट होता है, न प्रोटीन, यही कारण है कि यह कभी खराब नहीं होता है. इसे अगर एयरटाइट डिब्बे में नमी से दूर रखा जाए, तो यह हमेशा के लिए यूज एबल रहता है.
8/10
इंस्टेंट कॉफी को बनाने के दौरान इसमें से पूरा पानी निकाल दिया जाता है. बिना नमी के यह खराब नहीं होती है. अगर इसे सही तरीके से पैक किया जाए, तो एक्सपायरी डेट निकल जाने के बाद भी अच्छी तरह पी जा सकती है, क्योंकि यह लंबे समय तक सुरक्षित रहती है.
इंस्टेंट कॉफी को बनाने के दौरान इसमें से पूरा पानी निकाल दिया जाता है. बिना नमी के यह खराब नहीं होती है. अगर इसे सही तरीके से पैक किया जाए, तो एक्सपायरी डेट निकल जाने के बाद भी अच्छी तरह पी जा सकती है, क्योंकि यह लंबे समय तक सुरक्षित रहती है.
9/10
फर्मेंटेशन की वजह से सोया सॉस बेहद लंबे समय तक खराब नहीं होती है. अगर इसमें कोई अतिरिक्त केमिकल या प्रिजर्वेटिव न मिलाया गया हो और बोतल बंद हो, तो यह दशकों तक सही रहती है. इसका टेस्ट भी लंबे समय तक वही रहता है.
फर्मेंटेशन की वजह से सोया सॉस बेहद लंबे समय तक खराब नहीं होती है. अगर इसमें कोई अतिरिक्त केमिकल या प्रिजर्वेटिव न मिलाया गया हो और बोतल बंद हो, तो यह दशकों तक सही रहती है. इसका टेस्ट भी लंबे समय तक वही रहता है.
10/10
व्हिस्की, रम, वोदका जैसी हार्ड ड्रिंक में अल्कोहल की मात्रा काफी ज्यादा होती है. यही अल्कोहल किसी भी तरह के जीवाणुओं को पनपने नहीं देता है. जब तक बोतल सीलबंद है, यह कभी खराब नहीं होती है. खोलने के बाद टेस्ट में हल्का बदलाव आ सकता है, लेकिन यह खराब नहीं होती है.
व्हिस्की, रम, वोदका जैसी हार्ड ड्रिंक में अल्कोहल की मात्रा काफी ज्यादा होती है. यही अल्कोहल किसी भी तरह के जीवाणुओं को पनपने नहीं देता है. जब तक बोतल सीलबंद है, यह कभी खराब नहीं होती है. खोलने के बाद टेस्ट में हल्का बदलाव आ सकता है, लेकिन यह खराब नहीं होती है.
Published at : 09 Dec 2025 07:07 PM (IST)
Tags :
Food Long Lasting Foods Food Without Expiry Non Expiry Food List

फूड फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
गोवा में 25 लोगों की मौत के मामले में सरकार का बड़ा एक्शन, लूथरा ब्रदर्स के क्लब पर चला बुलडोजर, देखें वीडियो
गोवा में 25 लोगों की मौत के मामले में सरकार का बड़ा एक्शन, लूथरा ब्रदर्स के क्लब पर चला बुलडोजर, देखें वीडियो
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
कौन हैं कथावाचक निधि सारस्वत जो बनेंगी BJP के बड़े नेता के घर की बहू? आज लेंगी सात फेरे
कौन हैं कथावाचक निधि सारस्वत जो बनेंगी BJP के बड़े नेता के घर की बहू? आज लेंगी सात फेरे
क्रिकेट
IPL 2026 की नीलामी के लिए चुने गए सभी 350 खिलाड़ियों के नाम, ग्रीन-शॉ-सरफराज पहले सेट में
IPL 2026 की नीलामी के लिए चुने गए सभी 350 खिलाड़ियों के नाम, ग्रीन-शॉ-सरफराज पहले सेट में
बॉलीवुड
Dhamaal 4 Release Date: 'धुरंधर 2' से घबराए अजय देवगन! पोस्टपोन की 'धमाल 4', जानें नई रिलीज डेट
'धुरंधर 2' से घबराए अजय देवगन! पोस्टपोन की 'धमाल 4', जानें नई रिलीज डेट
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Goa Nightclub Fire Case: नाइट क्लब के मालिकों की संपत्ति पर चलेगा बुलडोजर | Breaking
क्या Gold अभी भी बढ़ेगा? कब और कैसे करें निवेश, जानिए Nilesh Shah MD, Kotak Mahindra AMC की सलाह|
Chanderi की Real Haunted कहानियां, “Stree” की Shooting Spots का सच, Local Legends, Tourism Boom और Handloom Heroes की Untold Journey
Indian Rice Industry को सबसे बड़ा झटका? Trump का नया Trade Move
Parliament Winter Session : Vande Matram पर Mallikarjuna Kharge की ललकार सुन दंग रह गया विपक्ष

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

एबीपी लाइव
एबीपी लाइव
भारत जैसा संसार में दूसरा नहीं विविधता में एकता का अद्भुत मॉडल- सद्गुरु
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
गोवा में 25 लोगों की मौत के मामले में सरकार का बड़ा एक्शन, लूथरा ब्रदर्स के क्लब पर चला बुलडोजर, देखें वीडियो
गोवा में 25 लोगों की मौत के मामले में सरकार का बड़ा एक्शन, लूथरा ब्रदर्स के क्लब पर चला बुलडोजर, देखें वीडियो
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
कौन हैं कथावाचक निधि सारस्वत जो बनेंगी BJP के बड़े नेता के घर की बहू? आज लेंगी सात फेरे
कौन हैं कथावाचक निधि सारस्वत जो बनेंगी BJP के बड़े नेता के घर की बहू? आज लेंगी सात फेरे
क्रिकेट
IPL 2026 की नीलामी के लिए चुने गए सभी 350 खिलाड़ियों के नाम, ग्रीन-शॉ-सरफराज पहले सेट में
IPL 2026 की नीलामी के लिए चुने गए सभी 350 खिलाड़ियों के नाम, ग्रीन-शॉ-सरफराज पहले सेट में
बॉलीवुड
Dhamaal 4 Release Date: 'धुरंधर 2' से घबराए अजय देवगन! पोस्टपोन की 'धमाल 4', जानें नई रिलीज डेट
'धुरंधर 2' से घबराए अजय देवगन! पोस्टपोन की 'धमाल 4', जानें नई रिलीज डेट
बिहार
RTI से वेतन और पेंशन वाले 'खुलासे' पर उपेंद्र कुशवाहा का बड़ा बयान, 'प्रावधान भी यही है कि…'
RTI से वेतन और पेंशन वाले 'खुलासे' पर उपेंद्र कुशवाहा का बड़ा बयान, 'प्रावधान भी यही है कि…'
ओटीटी
Dhurandhar OTT Release: ओटीटी पर कहां रिलीज होगी धुरंधर, धुरंधर की ओटीटी रिलीज डेट और धुरंधर की ओटीटी डील
ओटीटी पर कहां रिलीज होगी धुरंधर, धुरंधर की ओटीटी रिलीज डेट और धुरंधर की ओटीटी डील
यूटिलिटी
हेल्थ प्लान लेते वक्त लोग जो भूल कर बैठते हैं, वही बाद में परेशानियां देती हैं
हेल्थ प्लान लेते वक्त लोग जो भूल कर बैठते हैं, वही बाद में परेशानियां देती हैं
शिक्षा
देश के मेडिकल कॉलेजों में खाली सीटों का खुलासा, जानें कितनी हैं MBBS में खाली सीटें?
देश के मेडिकल कॉलेजों में खाली सीटों का खुलासा, जानें कितनी हैं MBBS में खाली सीटें?
Paisa LIVE
IPO Alert: Corona Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Corona Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Elvish Yadav ने भाई की याद में बताया बचपन से जुड़ा मजेदार किस्सा
Elvish Yadav ने भाई की याद में बताया बचपन से जुड़ा मजेदार किस्सा
ENT LIVE
Stephen Tamil Film Review: Psychological Thriller ऐसा की देख मजा आ जाएगा | South Film Recommendation
Stephen Tamil Film Review: Psychological Thriller ऐसा की देख मजा आ जाएगा | South Film Recommendation
ENT LIVE
Dhurandhar Film Review: Ranveer Singh, R. Madhavan & Akshaye की शानदार एक्टिंग, धमाकेदार Thriller
Dhurandhar Film Review: Ranveer Singh, R. Madhavan & Akshaye की शानदार एक्टिंग, धमाकेदार Thriller
ENT LIVE
Avatar: Fire and Ash – Varang ने मचाया Hype, Oona Chaplin की Fierce Warrior Entry बनी Biggest Curiosity
Avatar: Fire and Ash – Varang ने मचाया Hype, Oona Chaplin की Fierce Warrior Entry बनी Biggest Curiosity
Embed widget