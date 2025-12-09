कभी एक्सपायर नहीं होते हैं ये 10 फूड! एक ही क्लिक में देख लें पूरी लिस्ट

शहद को तरल सोना कहा जाता है. इसमें पानी की मात्रा बहुत कम होती है, इसलिए किसी भी तरह के बैक्टीरिया इसमें पनप ही नहीं पाते, अगर शहद बिल्कुल शुद्ध है और उसमें कोई मिलावट नहीं है, तो यह सदियों तक सही रहता है. हजारों साल पुराने मिस्र के कब्रिस्तान में भी वैज्ञानिकों को खाने योग्य शहद मिला था.