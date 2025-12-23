कहते हैं समय किसी का इंतजार नहीं करता, फिर चाहे सामने कोई बड़ा नेता ही क्यों न हो. मैक्सिको से सामने आई एक दिलचस्प घटना इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है. नई ट्रेन लाइन के उद्घाटन के दौरान मेयर समय पर नहीं पहुंच पाए और ट्रेन बिना रुके तय समय पर रवाना हो गई. नतीजा ये हुआ कि मेयर प्लेटफॉर्म पर ही खड़े रह गए और यह पूरा नजारा कैमरे में कैद हो गया. अब यही वीडियो इंटरनेट पर चर्चा का विषय बना हुआ है.

मैक्सिको में नई ट्रेन का किया जा रहा था उद्घाटन

यह मामला मैक्सिको के जलिस्को राज्य का है, जहां लाइट रेल लाइन 4 का उद्घाटन किया जा रहा था. यह नई ट्रेन लाइन शहर के दक्षिणी हिस्से में रहने वाले लोगों के लिए शुरू की गई है, जिससे रोजाना आने-जाने में काफी सहूलियत मिलने वाली है. अधिकारियों के मुताबिक यह एक बड़ी और अहम परियोजना है, जिस पर तीन साल से ज्यादा समय तक काम चला और आखिरकार अब इसे जनता के लिए खोल दिया गया.

समारोह में देर से पहुंचे मेयर

उद्घाटन के दिन पहली ट्रेन यात्रा को लेकर खास कार्यक्रम रखा गया था. इसी ट्रेन में तलजोमुलको शहर के मेयर क्विरिनो वेल्जक्वेज को भी सवार होना था. लेकिन स्थानीय रिपोर्ट्स के अनुसार मेयर समारोह में थोड़ी देर से पहुंचे. इसी दौरान तय समय पर ट्रेन के दरवाजे बंद हुए और वह प्लेटफॉर्म से निकल पड़ी. मेयर साहब देखते ही रह गए और ट्रेन उनके सामने से रवाना हो गई.

बगैर मेयर को लिए रवाना हो गई ट्रेन

सबसे दिलचस्प बात यह रही कि अधिकारियों ने ट्रेन को रोकने या देर कराने की कोई कोशिश नहीं की. न तो किसी वीआईपी प्रोटोकॉल का सहारा लिया गया और न ही उद्घाटन कार्यक्रम में कोई बदलाव किया गया. कार्यक्रम पूरी तरह प्लान के मुताबिक आगे बढ़ता रहा और सारा फोकस किसी एक व्यक्ति पर नहीं बल्कि पूरी परियोजना पर ही रखा गया.

वीडियो को लेकर यूजर्स ने दी प्रतिक्रिया, मजे लेने लगे लोग

इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो वहां मौजूद लोगों ने रिकॉर्ड कर लिया, जो कुछ ही देर में सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि मेयर प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं और ट्रेन धीरे-धीरे स्टेशन से निकल रही है. यह दृश्य लोगों को हैरान करने के साथ-साथ मुस्कुराने पर भी मजबूर कर रहा है. सोशल मीडिया पर इस वीडियो को लेकर जमकर प्रतिक्रियाएं आ रही हैं. कई यूजर्स ने ट्रेन न रोकने के फैसले की तारीफ की है. लोगों का कहना है कि सार्वजनिक परिवहन और समय की पाबंदी सबसे ऊपर होनी चाहिए, चाहे सामने कोई भी क्यों न हो. कुछ यूजर्स ने मजाकिया अंदाज में लिखा कि यहां तो ट्रेन भी नेताओं का इंतजार नहीं करती.

