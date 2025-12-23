हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
आईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगसमय के आगे मेयर भी बेबस, उद्घाटन ट्रेन ने नहीं किया नेता जी का इंतजार, तांकती रह गई भीड़- वीडियो वायरल

समय के आगे मेयर भी बेबस, उद्घाटन ट्रेन ने नहीं किया नेता जी का इंतजार, तांकती रह गई भीड़- वीडियो वायरल

यह मामला मैक्सिको के जलिस्को राज्य का है, जहां लाइट रेल लाइन 4 का उद्घाटन किया जा रहा था. यह नई ट्रेन लाइन शहर के दक्षिणी हिस्से में रहने वाले लोगों के लिए शुरू की गई है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: शेख इंजमाम | Updated at : 23 Dec 2025 07:05 AM (IST)
Preferred Sources

कहते हैं समय किसी का इंतजार नहीं करता, फिर चाहे सामने कोई बड़ा नेता ही क्यों न हो. मैक्सिको से सामने आई एक दिलचस्प घटना इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है. नई ट्रेन लाइन के उद्घाटन के दौरान मेयर समय पर नहीं पहुंच पाए और ट्रेन बिना रुके तय समय पर रवाना हो गई. नतीजा ये हुआ कि मेयर प्लेटफॉर्म पर ही खड़े रह गए और यह पूरा नजारा कैमरे में कैद हो गया. अब यही वीडियो इंटरनेट पर चर्चा का विषय बना हुआ है.

मैक्सिको में नई ट्रेन का किया जा रहा था उद्घाटन

यह मामला मैक्सिको के जलिस्को राज्य का है, जहां लाइट रेल लाइन 4 का उद्घाटन किया जा रहा था. यह नई ट्रेन लाइन शहर के दक्षिणी हिस्से में रहने वाले लोगों के लिए शुरू की गई है, जिससे रोजाना आने-जाने में काफी सहूलियत मिलने वाली है. अधिकारियों के मुताबिक यह एक बड़ी और अहम परियोजना है, जिस पर तीन साल से ज्यादा समय तक काम चला और आखिरकार अब इसे जनता के लिए खोल दिया गया.

समारोह में देर से पहुंचे मेयर

उद्घाटन के दिन पहली ट्रेन यात्रा को लेकर खास कार्यक्रम रखा गया था. इसी ट्रेन में तलजोमुलको शहर के मेयर क्विरिनो वेल्जक्वेज को भी सवार होना था. लेकिन स्थानीय रिपोर्ट्स के अनुसार मेयर समारोह में थोड़ी देर से पहुंचे. इसी दौरान तय समय पर ट्रेन के दरवाजे बंद हुए और वह प्लेटफॉर्म से निकल पड़ी. मेयर साहब देखते ही रह गए और ट्रेन उनके सामने से रवाना हो गई.

बगैर मेयर को लिए रवाना हो गई ट्रेन

सबसे दिलचस्प बात यह रही कि अधिकारियों ने ट्रेन को रोकने या देर कराने की कोई कोशिश नहीं की. न तो किसी वीआईपी प्रोटोकॉल का सहारा लिया गया और न ही उद्घाटन कार्यक्रम में कोई बदलाव किया गया. कार्यक्रम पूरी तरह प्लान के मुताबिक आगे बढ़ता रहा और सारा फोकस किसी एक व्यक्ति पर नहीं बल्कि पूरी परियोजना पर ही रखा गया.

यह भी पढ़ें: रिजल्ट देखते हुए गीताली का वीडियो वायरल तो ट्रोल्स पड़ गए पीछे, यूजर्स ने पूछ लिया- 'तेरी भी जली क्या?'

वीडियो को लेकर यूजर्स ने दी प्रतिक्रिया, मजे लेने लगे लोग

इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो वहां मौजूद लोगों ने रिकॉर्ड कर लिया, जो कुछ ही देर में सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि मेयर प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं और ट्रेन धीरे-धीरे स्टेशन से निकल रही है. यह दृश्य लोगों को हैरान करने के साथ-साथ मुस्कुराने पर भी मजबूर कर रहा है. सोशल मीडिया पर इस वीडियो को लेकर जमकर प्रतिक्रियाएं आ रही हैं. कई यूजर्स ने ट्रेन न रोकने के फैसले की तारीफ की है. लोगों का कहना है कि सार्वजनिक परिवहन और समय की पाबंदी सबसे ऊपर होनी चाहिए, चाहे सामने कोई भी क्यों न हो. कुछ यूजर्स ने मजाकिया अंदाज में लिखा कि यहां तो ट्रेन भी नेताओं का इंतजार नहीं करती.

यह भी पढ़ें: दही की प्लेट में निकला मरा हुआ चूहा, ग्राहक ने ढाबे पर ही बना लिया वीडियो; अब हो रहा वायरल

Published at : 23 Dec 2025 07:05 AM (IST)
Tags :
TRENDING VIRAL VIDEO
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
UN से प्रतिबंधित देश पर मुनीर मेहरबान! 400 करोड़ डॉलर की डील, फाइटर जेट सहित कई हथियार देगा PAK
UN से प्रतिबंधित देश पर मुनीर मेहरबान! 400 करोड़ डॉलर की डील, फाइटर जेट सहित कई हथियार देगा PAK
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather: नोएडा से लखनऊ तक ठंड में ठिठुरे लोग, कोहरे और शीतलहर का अटैक जारी, अभी और बढ़ेगी मुश्किल
नोएडा से लखनऊ तक ठंड में ठिठुरे लोग, कोहरे और शीतलहर का अटैक जारी, अभी और बढ़ेगी मुश्किल
क्रिकेट
महिला क्रिकेटरों की हो गई चांदी, घरेलू मैचों की फीस में हुआ बंपर इजाफा, जानिए सबकुछ
महिला क्रिकेटरों की हो गई चांदी, घरेलू मैचों की फीस में हुआ बंपर इजाफा, जानिए सबकुछ
बॉलीवुड
करीना कपूर का फैमिली के साथ शुरू हुआ क्रिसमस वीक, तैमूर-जेह ने दादी शर्मिला संग की मस्ती
करीना कपूर का फैमिली के साथ शुरू हुआ क्रिसमस वीक, तैमूर-जेह ने दादी शर्मिला संग की मस्ती
Advertisement

वीडियोज

Top News: अभी की बड़ी खबरें | Humayun Kabir | Bangladesh Protest | TMC | UP Winter Session
Aravali Hills: प्रदूषण पर केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने दिया हर सवाल का जवाब| Hills Protest | abp News
Aravali Hills: अरावली विवाद को लेकर जगह-जगह विरोध | Hills Protest | Aravali Protest | abp News
Aravali Hills: राजस्थान के सिरोही में बड़ा प्रदर्शन | Hills Protest | Aravali Protest | abp News
CM Yogi VS Akhilesh Yadav: 'दो नमूने' पर हो गया योगी VS अखिलेश...किसने क्या कहा? | Akhilesh Yadav
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
UN से प्रतिबंधित देश पर मुनीर मेहरबान! 400 करोड़ डॉलर की डील, फाइटर जेट सहित कई हथियार देगा PAK
UN से प्रतिबंधित देश पर मुनीर मेहरबान! 400 करोड़ डॉलर की डील, फाइटर जेट सहित कई हथियार देगा PAK
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather: नोएडा से लखनऊ तक ठंड में ठिठुरे लोग, कोहरे और शीतलहर का अटैक जारी, अभी और बढ़ेगी मुश्किल
नोएडा से लखनऊ तक ठंड में ठिठुरे लोग, कोहरे और शीतलहर का अटैक जारी, अभी और बढ़ेगी मुश्किल
क्रिकेट
महिला क्रिकेटरों की हो गई चांदी, घरेलू मैचों की फीस में हुआ बंपर इजाफा, जानिए सबकुछ
महिला क्रिकेटरों की हो गई चांदी, घरेलू मैचों की फीस में हुआ बंपर इजाफा, जानिए सबकुछ
बॉलीवुड
करीना कपूर का फैमिली के साथ शुरू हुआ क्रिसमस वीक, तैमूर-जेह ने दादी शर्मिला संग की मस्ती
करीना कपूर का फैमिली के साथ शुरू हुआ क्रिसमस वीक, तैमूर-जेह ने दादी शर्मिला संग की मस्ती
राजस्थान
राजस्थान: BJP विधायक ने अपनी ही सरकार को दे दी चेतावनी, बोले- 'अगर यह मांग पूरी नहीं हुई तो...'
राजस्थान: BJP विधायक ने अपनी ही सरकार को दे दी चेतावनी, बोले- 'अगर यह मांग पूरी नहीं हुई तो धरना तय'
हेल्थ
सर्दियों में शरीर को रखना है गर्म, डाइट में शामिल करें ये पावरफुल ड्राई फ्रूट्स
सर्दियों में शरीर को रखना है गर्म, डाइट में शामिल करें ये पावरफुल ड्राई फ्रूट्स
ट्रेंडिंग
समय के आगे मेयर भी बेबस, उद्घाटन ट्रेन ने नहीं किया नेता जी का इंतजार, तांकती रह गई भीड़- वीडियो वायरल
समय के आगे मेयर भी बेबस, उद्घाटन ट्रेन ने नहीं किया नेता जी का इंतजार, तांकती रह गई भीड़- वीडियो वायरल
मध्य प्रदेश
दमोह-छतरपुर हाईवे पर बड़ा हादसा, 25 फिट नीचे गिरी डंपर, गिट्टी में दबे कांग्रेस नेता समेत 3 की मौत
दमोह-छतरपुर हाईवे पर बड़ा हादसा, 25 फिट नीचे गिरी डंपर, गिट्टी में दबे कांग्रेस नेता समेत 3 की मौत
Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
ENT LIVE
Paro Pinaki Ki Kahani Review: Saiyaara का भूत उतार देगी सीवर वाले और सब्जी बेचने वाली की ये कहानी
Paro Pinaki Ki Kahani Review: Saiyaara का भूत उतार देगी सीवर वाले और सब्जी बेचने वाली की ये कहानी
Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Awarapan 2 Update: Major Surgery के बाद शूटिंग के लिए पहुंचे Emraan Hashmi
Awarapan 2 Update: Major Surgery के बाद शूटिंग के लिए पहुंचे Emraan Hashmi
Paisa LIVE
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Embed widget