घर पर बेटी का है बर्थ डे? ऐसे सजवाएं अपनी प्यारी बिटिया का केक, यहां देखें यूनीक आइडिया

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 19 Dec 2025 04:31 PM (IST)
Cake design idea for girl: बच्चों का बर्थडे आते ही माता पिता उनकी पसंद के कपड़ों से लेकर केक तक को आर्डर करवा लेते हैं. अगर आपको कोई अलग डिजाइन का केक बनवाना है तो आप इसमें से आइडिया ले सकते हैं.

बर्थडे आने से पहले ही बच्चे अलग-अलग चीजों की डिमांड करने लगते हैं. ऐसे में माता पिता पहले ही कपड़े से लेकर किस रंग और किस डिजाइन का केक आएगा, उसके बारे में सोचने लगते हैं. ज्यादा दिक्कत तब आती है, जब घर में बेटी का बर्थडे हो. सब जानते हैं कि बेटियां कितनी नखरीली होती है. अगर आपको समझ नहीं आ रहा कि आपको अपनी बेटी के लिए किस डिजाइन, रंग का केक बनवाना चाहिए, तो आइए हम आपको केक के कुछ प्यारे आइडिया दें.

1/6
इसमें सबसे पहला केक फूलों के डिजाइन वाला केक है. फोटो में आप देख सकते हैं कि कैसे एक अच्छे और सुंदर कलर के मिश्रण से केक को तैयार किया गया है. आप चाहें तो किसी और रंग में इस डिजाइन को बनवा सकते हैं.
2/6
यह दूसरा डिजाइन काफी अनोखा है. आज के समय के बच्चों को यह डिजाइन काफी ज्यादा पसंद आएगा. इस यूनिकॉर्न वाले केक को देख आपकी बच्ची बेहद खुश हो जाएगी.
Published at : 19 Dec 2025 04:31 PM (IST)
Cake Design Idea For Girls Beautiful Cake Design Trending Cake Design

फूड फोटो गैलरी

