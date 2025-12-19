एक्सप्लोरर
घर पर बेटी का है बर्थ डे? ऐसे सजवाएं अपनी प्यारी बिटिया का केक, यहां देखें यूनीक आइडिया
Cake design idea for girl: बच्चों का बर्थडे आते ही माता पिता उनकी पसंद के कपड़ों से लेकर केक तक को आर्डर करवा लेते हैं. अगर आपको कोई अलग डिजाइन का केक बनवाना है तो आप इसमें से आइडिया ले सकते हैं.
बर्थडे आने से पहले ही बच्चे अलग-अलग चीजों की डिमांड करने लगते हैं. ऐसे में माता पिता पहले ही कपड़े से लेकर किस रंग और किस डिजाइन का केक आएगा, उसके बारे में सोचने लगते हैं. ज्यादा दिक्कत तब आती है, जब घर में बेटी का बर्थडे हो. सब जानते हैं कि बेटियां कितनी नखरीली होती है. अगर आपको समझ नहीं आ रहा कि आपको अपनी बेटी के लिए किस डिजाइन, रंग का केक बनवाना चाहिए, तो आइए हम आपको केक के कुछ प्यारे आइडिया दें.
1/6
2/6
Published at : 19 Dec 2025 04:31 PM (IST)
फूड
6 Photos
घर पर बेटी का है बर्थ डे? ऐसे सजवाएं अपनी प्यारी बिटिया का केक, यहां देखें यूनीक आइडिया
फूड
7 Photos
सर्दी के सीजन में जमकर खाते हैं आलू के पराठे, जानें एक पराठे से कितनी बढ़ जाती है कैलोरी
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
Exclusive: 'नीली हल्दी, मलयालम', प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी से ऐसा क्या कहा, मीटिंग में लगने लगे ठहाके
महाराष्ट्र
नागपुर की कंपनी में वाटर टैंक टावर गिरने से हादसा, 3 की मौत, कई मजदूरों की हालत नाजुक
विश्व
ओमान में पीएम मोदी का वेलकम देखकर हिल गया मुस्लिम वर्ल्ड? पाक एक्सपर्ट चिढ़कर बोले- भारत को इतनी तवज्जो और पाकिस्तान...
बॉलीवुड
बेटिंग ऐप मामला: युवराज सिंह, उर्वशी रौतेला, सोनू सूद समेत कई दिग्गजों की करोड़ों की संपत्ति जब्त
Advertisement
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
Opinion