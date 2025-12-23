हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडकरीना कपूर का फैमिली के साथ शुरू हुआ क्रिसमस वीक, तैमूर-जेह ने दादी शर्मिला संग की मस्ती

करीना कपूर का फैमिली के साथ शुरू हुआ क्रिसमस वीक, तैमूर-जेह ने दादी शर्मिला संग की मस्ती

Kareena Kapoor Christmas Celebration: बॉलीवुड डीवा करीना कपूर अपने परिवार के साथ हर फेस्टिवल धूमधाम से मनाती हैं. उनका क्रिसमस वीक भी शुरू हो गया है और फैमिली के साथ पार्टी की है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 23 Dec 2025 06:35 AM (IST)
क्रिसमस वीक की शुरुआत हो चुकी है और सेलेब्स ने सेलिब्रेट करना भी शुरू कर दिया है. सोहा अली खान ने फैमिली के साथ क्रिसमस सेलिब्रेशन की शुरुआत की है. जिसकी ढेर सारी फोटोज उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर की हैं.

1/7
खान फैमिली हर फेस्टिवल को साथ में सेलिब्रेट करना पसंद करती है. फिर वो चाहे ईद हो या क्रिसमस.
2/7
सोहा अली खान का क्रिसमस वीक शुरू हो गया है और वो अपनी फैमिली के साथ सेलिब्रेट कर रही हैं.
Published at : 23 Dec 2025 06:35 AM (IST)
Soha Ali Khan SAIF ALI KHAN KAREENA KAPOOR

बॉलीवुड फोटो गैलरी

