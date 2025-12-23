हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
आईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़शिक्षानौकरीNABARD में नौकरी का शानदार मौका, 3 लाख से ज्यादा मिलेगी सैलरी; पढ़ें डिटेल्स

NABARD में नौकरी का शानदार मौका, 3 लाख से ज्यादा मिलेगी सैलरी; पढ़ें डिटेल्स

नाबार्ड ने स्पेशलिस्ट पदों पर 17 भर्तियों का नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें बिना लिखित परीक्षा सीधे इंटरव्यू से चयन होगा. आइए जानते हैं डिटेल्स...

By : रजनी उपाध्याय | Updated at : 23 Dec 2025 07:09 AM (IST)
Preferred Sources

नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट यानी नाबार्ड (NABARD) ने नौकरी की तलाश कर रहे प्रोफेशनल्स के लिए बड़ी भर्ती निकाली है. बैंक ने अलग-अलग स्पेशलिस्ट पदों पर कुल 17 भर्तियों का नोटिफिकेशन जारी किया है. खास बात यह है कि यह भर्ती कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर की जाएगी, जिसमें अच्छी सैलरी और लंबे समय तक काम करने का मौका मिलेगा. इच्छुक उम्मीदवार नाबार्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं.

नाबार्ड की ओर से साफ किया गया है कि चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति पहले 2 साल के लिए की जाएगी. जरूरत और प्रदर्शन के आधार पर इस अवधि को 3 साल तक बढ़ाया भी जा सकता है. यानी कुल मिलाकर उम्मीदवारों को लंबे समय तक बैंक के साथ काम करने का अवसर मिल सकता है.

किन-किन पदों पर निकली है भर्ती?

इस भर्ती अभियान के तहत नाबार्ड ने अलग-अलग तकनीकी और प्रबंधन से जुड़े पदों को शामिल किया है. इनमें रिस्क मैनेजमेंट, डेटा एनालिटिक्स, फाइनेंस, आईटी, स्टार्टअप और कृषि से जुड़े पद प्रमुख हैं.

एडिशनल चीफ रिस्क मैनेजर के 2 पद, रिस्क मैनेजर (क्रेडिट, मार्केट, ऑपरेशनल और डेटा एनालिटिक्स) के 7 पद, प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन मैनेजर, जियोग्राफिकल इंडिकेशन मैनेजर और इनक्यूबेशन सेंटर मैनेजर जैसे खास पद भी शामिल हैं. इसके अलावा फाइनेंशियल एनालिस्ट, डेटा साइंटिस्ट, प्रोजेक्ट मैनेजर और सीनियर स्टैटिकल एनालिस्ट जैसे पदों पर भी भर्ती होगी.

कैटेगरी वाइज वैकेंसी का ब्योरा

कुल 17 पदों में से 16 पद जनरल कैटेगरी के लिए रखे गए हैं, जबकि 1 पद ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षित है. अन्य आरक्षित वर्गों को इस भर्ती में उम्र सीमा में छूट दी जाएगी.

क्या होनी चाहिए शैक्षणिक योग्यता?

नाबार्ड ने हर पद के लिए अलग-अलग शैक्षणिक योग्यता तय की है. एडिशनल चीफ रिस्क मैनेजर पद के लिए उम्मीदवार का ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट होना जरूरी है. इसके साथ ही बैंकिंग सेक्टर में कम से कम 10 साल का अनुभव होना चाहिए.

वहीं रिस्क मैनेजर और अन्य संबंधित पदों के लिए फाइनेंस, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स या एमबीए जैसी डिग्री के साथ 5 साल का अनुभव मांगा गया है. कुछ पदों पर इंजीनियरिंग डिग्री वाले उम्मीदवार भी आवेदन कर सकते हैं.

उम्र सीमा क्या तय की गई है?

इस भर्ती के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम उम्र 28 साल और अधिकतम उम्र 62 साल रखी गई है. आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को सरकारी नियमों के अनुसार उम्र में छूट दी जाएगी.

सैलरी कितनी

नाबार्ड की इस भर्ती की सबसे बड़ी खासियत इसकी सैलरी है. पद के अनुसार चयनित उम्मीदवारों को 1.50 लाख रुपये से लेकर 3.85 लाख रुपये प्रति माह तक सैलरी दी जाएगी.

चयन प्रक्रिया कैसे होगी

इन पदों पर चयन सीधे इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा. यानी उम्मीदवारों को किसी लिखित परीक्षा में शामिल नहीं होना होगा. इंटरव्यू में उम्मीदवार की योग्यता, अनुभव और विषय की समझ को परखा जाएगा.

आवेदन शुल्क कितना देना होगा

आवेदन करने के लिए जनरल, ओबीसी और अन्य वर्गों के उम्मीदवारों को 850 रुपये शुल्क देना होगा. वहीं एससी, एसटी और दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 150 रुपये रखा गया है.

ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन

  • नाबार्ड की इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन है.
  • उम्मीदवार सबसे पहले www.nabcons.com वेबसाइट पर जाएं.
  • होम पेज पर “करियर” सेक्शन पर क्लिक करें.
  • इसके बाद “यहां आवेदन करें” विकल्प चुनें.
  • नए उम्मीदवार “नया पंजीकरण” पर क्लिक करके अपनी जानकारी भरें.
  • नाम, ईमेल आईडी और जरूरी डिटेल्स दर्ज करने के बाद फीस का भुगतान करें.
  • अंत में फॉर्म सब्मिट करें और उसकी एक कॉपी डाउनलोड करके अपने पास सुरक्षित रख लें.

यह भी पढ़ें - अमेरिका के 1 लाख पाकिस्तान में हो जाएंगे कितने? जानिए चौंकाने वाला आंकड़ा

Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI

About the author रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
Read
Published at : 23 Dec 2025 07:09 AM (IST)
Tags :
JObs NABARD Recruitment 2025 NABARD Jobs
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
India Vs Vietnam Currency: वियतनाम में ले जाएंगे 1 लाख तो बन जाएंगे बड़े रईस, जानें कितनी हो जाएगी कीमत
वियतनाम में ले जाएंगे 1 लाख तो बन जाएंगे बड़े रईस, जानें कितनी हो जाएगी कीमत
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather: नोएडा से लखनऊ तक ठंड में ठिठुरे लोग, कोहरे और शीतलहर का अटैक जारी, अभी और बढ़ेगी मुश्किल
नोएडा से लखनऊ तक ठंड में ठिठुरे लोग, कोहरे और शीतलहर का अटैक जारी, अभी और बढ़ेगी मुश्किल
क्रिकेट
महिला क्रिकेटरों की हो गई चांदी, घरेलू मैचों की फीस में हुआ बंपर इजाफा, जानिए सबकुछ
महिला क्रिकेटरों की हो गई चांदी, घरेलू मैचों की फीस में हुआ बंपर इजाफा, जानिए सबकुछ
बॉलीवुड
करीना कपूर का फैमिली के साथ शुरू हुआ क्रिसमस वीक, तैमूर-जेह ने दादी शर्मिला संग की मस्ती
करीना कपूर का फैमिली के साथ शुरू हुआ क्रिसमस वीक, तैमूर-जेह ने दादी शर्मिला संग की मस्ती
Advertisement

वीडियोज

Top News: अभी की बड़ी खबरें | Humayun Kabir | Bangladesh Protest | TMC | UP Winter Session
Aravali Hills: प्रदूषण पर केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने दिया हर सवाल का जवाब| Hills Protest | abp News
Aravali Hills: अरावली विवाद को लेकर जगह-जगह विरोध | Hills Protest | Aravali Protest | abp News
Aravali Hills: राजस्थान के सिरोही में बड़ा प्रदर्शन | Hills Protest | Aravali Protest | abp News
CM Yogi VS Akhilesh Yadav: 'दो नमूने' पर हो गया योगी VS अखिलेश...किसने क्या कहा? | Akhilesh Yadav
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
India Vs Vietnam Currency: वियतनाम में ले जाएंगे 1 लाख तो बन जाएंगे बड़े रईस, जानें कितनी हो जाएगी कीमत
वियतनाम में ले जाएंगे 1 लाख तो बन जाएंगे बड़े रईस, जानें कितनी हो जाएगी कीमत
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather: नोएडा से लखनऊ तक ठंड में ठिठुरे लोग, कोहरे और शीतलहर का अटैक जारी, अभी और बढ़ेगी मुश्किल
नोएडा से लखनऊ तक ठंड में ठिठुरे लोग, कोहरे और शीतलहर का अटैक जारी, अभी और बढ़ेगी मुश्किल
क्रिकेट
महिला क्रिकेटरों की हो गई चांदी, घरेलू मैचों की फीस में हुआ बंपर इजाफा, जानिए सबकुछ
महिला क्रिकेटरों की हो गई चांदी, घरेलू मैचों की फीस में हुआ बंपर इजाफा, जानिए सबकुछ
बॉलीवुड
करीना कपूर का फैमिली के साथ शुरू हुआ क्रिसमस वीक, तैमूर-जेह ने दादी शर्मिला संग की मस्ती
करीना कपूर का फैमिली के साथ शुरू हुआ क्रिसमस वीक, तैमूर-जेह ने दादी शर्मिला संग की मस्ती
राजस्थान
राजस्थान: BJP विधायक ने अपनी ही सरकार को दे दी चेतावनी, बोले- 'अगर यह मांग पूरी नहीं हुई तो...'
राजस्थान: BJP विधायक ने अपनी ही सरकार को दे दी चेतावनी, बोले- 'अगर यह मांग पूरी नहीं हुई तो धरना तय'
हेल्थ
सर्दियों में शरीर को रखना है गर्म, डाइट में शामिल करें ये पावरफुल ड्राई फ्रूट्स
सर्दियों में शरीर को रखना है गर्म, डाइट में शामिल करें ये पावरफुल ड्राई फ्रूट्स
ट्रेंडिंग
समय के आगे मेयर भी बेबस, उद्घाटन ट्रेन ने नहीं किया नेता जी का इंतजार, तांकती रह गई भीड़- वीडियो वायरल
समय के आगे मेयर भी बेबस, उद्घाटन ट्रेन ने नहीं किया नेता जी का इंतजार, तांकती रह गई भीड़- वीडियो वायरल
मध्य प्रदेश
दमोह-छतरपुर हाईवे पर बड़ा हादसा, 25 फिट नीचे गिरी डंपर, गिट्टी में दबे कांग्रेस नेता समेत 3 की मौत
दमोह-छतरपुर हाईवे पर बड़ा हादसा, 25 फिट नीचे गिरी डंपर, गिट्टी में दबे कांग्रेस नेता समेत 3 की मौत
Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
ENT LIVE
Paro Pinaki Ki Kahani Review: Saiyaara का भूत उतार देगी सीवर वाले और सब्जी बेचने वाली की ये कहानी
Paro Pinaki Ki Kahani Review: Saiyaara का भूत उतार देगी सीवर वाले और सब्जी बेचने वाली की ये कहानी
Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Awarapan 2 Update: Major Surgery के बाद शूटिंग के लिए पहुंचे Emraan Hashmi
Awarapan 2 Update: Major Surgery के बाद शूटिंग के लिए पहुंचे Emraan Hashmi
Paisa LIVE
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Embed widget