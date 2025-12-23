NABARD में नौकरी का शानदार मौका, 3 लाख से ज्यादा मिलेगी सैलरी; पढ़ें डिटेल्स

नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट यानी नाबार्ड (NABARD) ने नौकरी की तलाश कर रहे प्रोफेशनल्स के लिए बड़ी भर्ती निकाली है. बैंक ने अलग-अलग स्पेशलिस्ट पदों पर कुल 17 भर्तियों का नोटिफिकेशन जारी किया है. खास बात यह है कि यह भर्ती कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर की जाएगी, जिसमें अच्छी सैलरी और लंबे समय तक काम करने का मौका मिलेगा. इच्छुक उम्मीदवार नाबार्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं.

नाबार्ड की ओर से साफ किया गया है कि चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति पहले 2 साल के लिए की जाएगी. जरूरत और प्रदर्शन के आधार पर इस अवधि को 3 साल तक बढ़ाया भी जा सकता है. यानी कुल मिलाकर उम्मीदवारों को लंबे समय तक बैंक के साथ काम करने का अवसर मिल सकता है.

किन-किन पदों पर निकली है भर्ती?

इस भर्ती अभियान के तहत नाबार्ड ने अलग-अलग तकनीकी और प्रबंधन से जुड़े पदों को शामिल किया है. इनमें रिस्क मैनेजमेंट, डेटा एनालिटिक्स, फाइनेंस, आईटी, स्टार्टअप और कृषि से जुड़े पद प्रमुख हैं.

एडिशनल चीफ रिस्क मैनेजर के 2 पद, रिस्क मैनेजर (क्रेडिट, मार्केट, ऑपरेशनल और डेटा एनालिटिक्स) के 7 पद, प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन मैनेजर, जियोग्राफिकल इंडिकेशन मैनेजर और इनक्यूबेशन सेंटर मैनेजर जैसे खास पद भी शामिल हैं. इसके अलावा फाइनेंशियल एनालिस्ट, डेटा साइंटिस्ट, प्रोजेक्ट मैनेजर और सीनियर स्टैटिकल एनालिस्ट जैसे पदों पर भी भर्ती होगी.

कैटेगरी वाइज वैकेंसी का ब्योरा

कुल 17 पदों में से 16 पद जनरल कैटेगरी के लिए रखे गए हैं, जबकि 1 पद ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षित है. अन्य आरक्षित वर्गों को इस भर्ती में उम्र सीमा में छूट दी जाएगी.

क्या होनी चाहिए शैक्षणिक योग्यता?

नाबार्ड ने हर पद के लिए अलग-अलग शैक्षणिक योग्यता तय की है. एडिशनल चीफ रिस्क मैनेजर पद के लिए उम्मीदवार का ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट होना जरूरी है. इसके साथ ही बैंकिंग सेक्टर में कम से कम 10 साल का अनुभव होना चाहिए.

वहीं रिस्क मैनेजर और अन्य संबंधित पदों के लिए फाइनेंस, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स या एमबीए जैसी डिग्री के साथ 5 साल का अनुभव मांगा गया है. कुछ पदों पर इंजीनियरिंग डिग्री वाले उम्मीदवार भी आवेदन कर सकते हैं.

उम्र सीमा क्या तय की गई है?

इस भर्ती के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम उम्र 28 साल और अधिकतम उम्र 62 साल रखी गई है. आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को सरकारी नियमों के अनुसार उम्र में छूट दी जाएगी.

सैलरी कितनी

नाबार्ड की इस भर्ती की सबसे बड़ी खासियत इसकी सैलरी है. पद के अनुसार चयनित उम्मीदवारों को 1.50 लाख रुपये से लेकर 3.85 लाख रुपये प्रति माह तक सैलरी दी जाएगी.

चयन प्रक्रिया कैसे होगी

इन पदों पर चयन सीधे इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा. यानी उम्मीदवारों को किसी लिखित परीक्षा में शामिल नहीं होना होगा. इंटरव्यू में उम्मीदवार की योग्यता, अनुभव और विषय की समझ को परखा जाएगा.

आवेदन शुल्क कितना देना होगा

आवेदन करने के लिए जनरल, ओबीसी और अन्य वर्गों के उम्मीदवारों को 850 रुपये शुल्क देना होगा. वहीं एससी, एसटी और दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 150 रुपये रखा गया है.

ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन

नाबार्ड की इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन है.

उम्मीदवार सबसे पहले www.nabcons.com वेबसाइट पर जाएं.

होम पेज पर “करियर” सेक्शन पर क्लिक करें.

इसके बाद “यहां आवेदन करें” विकल्प चुनें.

नए उम्मीदवार “नया पंजीकरण” पर क्लिक करके अपनी जानकारी भरें.

नाम, ईमेल आईडी और जरूरी डिटेल्स दर्ज करने के बाद फीस का भुगतान करें.

अंत में फॉर्म सब्मिट करें और उसकी एक कॉपी डाउनलोड करके अपने पास सुरक्षित रख लें.

