हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थसर्दियों में शरीर को रखना है गर्म, डाइट में शामिल करें ये पावरफुल ड्राई फ्रूट्स

सर्दियों में शरीर को रखना है गर्म, डाइट में शामिल करें ये पावरफुल ड्राई फ्रूट्स

इनमें प्रोटीन, हेल्दी फैट, विटामिन, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं. ये शरीर को अंदर से गर्म रखते हैं, बल्कि थकान, कमजोरी और कमजोर इम्यूनिटी जैसी समस्याओं से भी बचाते हैं.

By : मानसी उपाध्याय | Updated at : 23 Dec 2025 07:03 AM (IST)
सर्दियों का मौसम अपने साथ ठंड, शीतलहर और शरीर में कमजोरी की समस्या लेकर आता है. इस समय हमारी बॉडी को ज्यादा एनर्जी, गर्माहट और मजबूत इम्यून सिस्टम की जरूरत होती है ताकि हम सर्दी-खांसी, कमजोरी और थकान से बच सकें. इस मौसम में हेल्दी और पौष्टिक फूड का सेवन बेहद जरूरी है.

ऐसे में ड्राई फ्रूट्स को अपनी डाइट में शामिल करना बहुत फायदेमंद साबित होता है. ड्राई फ्रूट्स पोषण का पावरहाउस होते हैं. इनमें प्रोटीन, हेल्दी फैट, विटामिन, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं. ये न सिर्फ शरीर को अंदर से गर्म रखते हैं, बल्कि थकान, कमजोरी और इम्यूनिटी कमजोर होने जैसी समस्याओं से भी बचाते हैं. अगर आप सर्दियों में अपने शरीर को हेल्दी, एनर्जेटिक और मजबूत रखना चाहते हैं तो ड्राई फ्रूट्स को अपनी डेली डाइट में शामिल करना बहुत जरूरी है.

डाइट में शामिल करें ये पावरफुल ड्राई फ्रूट्स

1. बादाम - बादाम विटामिन E, प्रोटीन और हेल्दी फैट का बेहतरीन स्रोत है. यह दिमाग को तेज करता है और स्किन को मुलायम और हेल्दी बनाए रखता है. सर्दियों में 4–5 बादाम रात को पानी में भिगोकर सुबह खाने से सबसे ज्यादा फायदा होता है. यह शरीर को अंदर से गर्म रखता है और दिनभर एनर्जी देता है. 

2. अखरोट - अखरोट में ओमेगा-3 फैटी एसिड भरपूर मात्रा में होता है. यह दिल की सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है और इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाता है. साथ ही, अखरोट खाने से शरीर में गर्माहट आती है और मानसिक थकान भी कम होती है. 

3. काजू - काजू जल्दी एनर्जी प्रदान करता है और थकान दूर करने में मदद करता है. इसमें आयरन और मैग्नीशियम होता है, जो सर्दियों में कमजोरी और एनीमिया से बचाता है. यह स्नैक के तौर पर भी आसानी से लिया जा सकता है. 

4. किशमिश - किशमिश खून की कमी को पूरा करने में मदद करती है. यह पाचन को सुधारती है और शरीर को नेचुरल मिठास के साथ एनर्जी देती है. रोज थोड़ी-सी किशमिश खाने से शरीर को ठंड से लड़ने की क्षमता मिलती है. 

5. खजूर - खजूर में मिनरल्स और प्राकृतिक शुगर होती है, जो शरीर को अंदर से गर्म रखती है. यह इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करता है. ठंड के मौसम में रोज 1 से 2 खजूर खाना बहुत फायदेमंद माना जाता है. 

6. अंजीर - अंजीर खाने से कब्ज जैसी समस्या दूर होती है और हड्डियां मजबूत बनती हैं.य इसे भिगोकर खाने से शरीर को ज्यादा फायदा होता है. यह भी सर्दियों में एनर्जी और गर्माहट प्रदान करता है. 

7. मखाना - मखाना हल्का,  पाचन के लिए अच्छा और पौष्टिक ड्राई फ्रूट है. यह वजन नियंत्रित रखने में मदद करता है और जोड़ों के दर्द में राहत देता है. साथ ही, मखाना खाने से शरीर को ठंड से लड़ने की ताकत मिलती है. 

Published at : 23 Dec 2025 07:02 AM (IST)
