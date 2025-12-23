हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
आईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वIndia Vs Vietnam Currency: वियतनाम में ले जाएंगे 1 लाख तो बन जाएंगे बड़े रईस, जानें कितनी हो जाएगी कीमत

India Vs Vietnam Currency: वियतनाम में ले जाएंगे 1 लाख तो बन जाएंगे बड़े रईस, जानें कितनी हो जाएगी कीमत

भारत की करेंसी भले डॉलर से कमजोर हो, लेकिन कई देशों में इंडियन रुपए की तूती बोलती है. उन्हीं देशों में से एक वियतनाम है ,जहां इंडियन करेंसी काफी मजबूत है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: सौरभ कुमार | Updated at : 23 Dec 2025 07:12 AM (IST)
Preferred Sources

अक्सर जब भारतीय रुपये की चर्चा होती है तो तुलना अमेरिकी डॉलर से की जाती है, जहां रुपया कमजोर दिखता है. हालांकि दुनिया के कुछ देशों में भारतीय रुपया इतना मजबूत है कि वहां पहुंचते ही आपकी छोटी-सी रकम लाखों में बदल जाती है. करेंसी कंपैरिजन में आज हम वियतनाम की बात कर रहे हैं. दक्षिण-पूर्व एशिया में मौजूद वियतनाम अपनी प्राकृतिक खूबसूरती के लिए दुनियाभर में जाना जाता है. भारतीयों के लिए यह देश मध्यम वर्ग के भारतीयों के लिए स्वर्ग माना जाता है.

वर्तमान एक्सचेंज रेट के मुताबिक भारतीय रुपया वियतनामी करेंसी के मुकाबले काफी मजबूत है. वाइस डॉट कॉम की रिपोर्ट के मुताबिक 1 भारतीय रुपया वहां करीब 293 वियतनामी डोंग के बराबर होता है. इसका मतलब यह हुआ कि अगर आप भारत से 1 लाख रुपये लेकर वियतनाम जाते हैं तो वहां यह रकम लगभग 29  लाख 41हजार डोंग में बदल जाती है. संख्या सुनने में भले ही चौंकाने वाली लगे, लेकिन यही कारण है कि भारतीयों को वहां चीजें बेहद सस्ती महसूस होती हैं.

वियतनाम की करेंसी से जुड़ी जरूरी बातें

वियतनाम की आधिकारिक मुद्रा वियतनामी डोंग कहलाती है, जिसे VND कहा जाता है. इस करेंसी को स्टेट बैंक ऑफ वियतनाम जारी करता है. यह देश का एकमात्र कानूनी भुगतान माध्यम है. हालांकि कई जगहों और होटलों में कई बार अमेरिकी डॉलर भी स्वीकार कर लिया जाता है, लेकिन लोकल मार्केट में डोंग ही सबसे ज्यादा चलता है. बता दें कि साल 1978 से डोंग वियतनाम की आधिकारिक मुद्रा है और इसने फ्रांसीसी इंडोचाइनीज पियास्त्रे की जगह ली थी.

क्या वाकई वहां करोड़पति जैसी फीलिंग आती है?

यह समझना जरूरी है कि सिर्फ करेंसी की संख्या ज्यादा होने से कोई अमीर नहीं बन जाता. वहां की कीमतें भी स्थानीय अर्थव्यवस्था के हिसाब से तय होती हैं, लेकिन इतना जरूर है कि भारतीय रुपये की ताकत की वजह से वियतनाम में घूमना, रहना और खरीदारी करना भारतीयों के लिए बेहद आरामदायक और किफायती बन जाता है.

ये भी पढ़ें: 'अरावली देश की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला...', पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने दी सफाई, जानें क्या बोले?

Published at : 23 Dec 2025 07:04 AM (IST)
Tags :
Vietnam Indian Rupee Vietnam Dong WORLD NEWS IN HINDI
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
India Vs Vietnam Currency: वियतनाम में ले जाएंगे 1 लाख तो बन जाएंगे बड़े रईस, जानें कितनी हो जाएगी कीमत
वियतनाम में ले जाएंगे 1 लाख तो बन जाएंगे बड़े रईस, जानें कितनी हो जाएगी कीमत
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather: नोएडा से लखनऊ तक ठंड में ठिठुरे लोग, कोहरे और शीतलहर का अटैक जारी, अभी और बढ़ेगी मुश्किल
नोएडा से लखनऊ तक ठंड में ठिठुरे लोग, कोहरे और शीतलहर का अटैक जारी, अभी और बढ़ेगी मुश्किल
क्रिकेट
महिला क्रिकेटरों की हो गई चांदी, घरेलू मैचों की फीस में हुआ बंपर इजाफा, जानिए सबकुछ
महिला क्रिकेटरों की हो गई चांदी, घरेलू मैचों की फीस में हुआ बंपर इजाफा, जानिए सबकुछ
बॉलीवुड
करीना कपूर का फैमिली के साथ शुरू हुआ क्रिसमस वीक, तैमूर-जेह ने दादी शर्मिला संग की मस्ती
करीना कपूर का फैमिली के साथ शुरू हुआ क्रिसमस वीक, तैमूर-जेह ने दादी शर्मिला संग की मस्ती
Advertisement

वीडियोज

Top News: अभी की बड़ी खबरें | Humayun Kabir | Bangladesh Protest | TMC | UP Winter Session
Aravali Hills: प्रदूषण पर केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने दिया हर सवाल का जवाब| Hills Protest | abp News
Aravali Hills: अरावली विवाद को लेकर जगह-जगह विरोध | Hills Protest | Aravali Protest | abp News
Aravali Hills: राजस्थान के सिरोही में बड़ा प्रदर्शन | Hills Protest | Aravali Protest | abp News
CM Yogi VS Akhilesh Yadav: 'दो नमूने' पर हो गया योगी VS अखिलेश...किसने क्या कहा? | Akhilesh Yadav
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
India Vs Vietnam Currency: वियतनाम में ले जाएंगे 1 लाख तो बन जाएंगे बड़े रईस, जानें कितनी हो जाएगी कीमत
वियतनाम में ले जाएंगे 1 लाख तो बन जाएंगे बड़े रईस, जानें कितनी हो जाएगी कीमत
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather: नोएडा से लखनऊ तक ठंड में ठिठुरे लोग, कोहरे और शीतलहर का अटैक जारी, अभी और बढ़ेगी मुश्किल
नोएडा से लखनऊ तक ठंड में ठिठुरे लोग, कोहरे और शीतलहर का अटैक जारी, अभी और बढ़ेगी मुश्किल
क्रिकेट
महिला क्रिकेटरों की हो गई चांदी, घरेलू मैचों की फीस में हुआ बंपर इजाफा, जानिए सबकुछ
महिला क्रिकेटरों की हो गई चांदी, घरेलू मैचों की फीस में हुआ बंपर इजाफा, जानिए सबकुछ
बॉलीवुड
करीना कपूर का फैमिली के साथ शुरू हुआ क्रिसमस वीक, तैमूर-जेह ने दादी शर्मिला संग की मस्ती
करीना कपूर का फैमिली के साथ शुरू हुआ क्रिसमस वीक, तैमूर-जेह ने दादी शर्मिला संग की मस्ती
राजस्थान
राजस्थान: BJP विधायक ने अपनी ही सरकार को दे दी चेतावनी, बोले- 'अगर यह मांग पूरी नहीं हुई तो...'
राजस्थान: BJP विधायक ने अपनी ही सरकार को दे दी चेतावनी, बोले- 'अगर यह मांग पूरी नहीं हुई तो धरना तय'
हेल्थ
सर्दियों में शरीर को रखना है गर्म, डाइट में शामिल करें ये पावरफुल ड्राई फ्रूट्स
सर्दियों में शरीर को रखना है गर्म, डाइट में शामिल करें ये पावरफुल ड्राई फ्रूट्स
ट्रेंडिंग
समय के आगे मेयर भी बेबस, उद्घाटन ट्रेन ने नहीं किया नेता जी का इंतजार, तांकती रह गई भीड़- वीडियो वायरल
समय के आगे मेयर भी बेबस, उद्घाटन ट्रेन ने नहीं किया नेता जी का इंतजार, तांकती रह गई भीड़- वीडियो वायरल
नौकरी
NABARD में नौकरी का शानदार मौका, 3 लाख से ज्यादा मिलेगी सैलरी; पढ़ें डिटेल्स
NABARD में नौकरी का शानदार मौका, 3 लाख से ज्यादा मिलेगी सैलरी; पढ़ें डिटेल्स
Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
ENT LIVE
Paro Pinaki Ki Kahani Review: Saiyaara का भूत उतार देगी सीवर वाले और सब्जी बेचने वाली की ये कहानी
Paro Pinaki Ki Kahani Review: Saiyaara का भूत उतार देगी सीवर वाले और सब्जी बेचने वाली की ये कहानी
Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Awarapan 2 Update: Major Surgery के बाद शूटिंग के लिए पहुंचे Emraan Hashmi
Awarapan 2 Update: Major Surgery के बाद शूटिंग के लिए पहुंचे Emraan Hashmi
Paisa LIVE
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Embed widget