आम की खीर बनाने के लिए सबसे पहले एक मोटे तले वाले बर्तन में दूध लें और उसे गैस पर उबालने रखें. इसे धीमी आंच पर पकाएं. जिससे दूध धीरे-धीरे गाढ़ा हो जाए. जब दूध आधा रह जाए और क्रीमी टेक्सचर आने लगे, तब समझ लें कि यह तैयार होने के करीब है.