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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीफूडMango Kheer Recipe : बिना चीनी-चाशनी घर पर ऐसे बनाएं आम की खीर, बार-बार मांगने आएंगे लोग

Mango Kheer Recipe : बिना चीनी-चाशनी घर पर ऐसे बनाएं आम की खीर, बार-बार मांगने आएंगे लोग

Mango Kheer Recipe : आम से कई तरह की रेसिपीज बनती हैं जैसे शेक, आइसक्रीम, स्मूदी और मिठाइयां, लेकिन आम की खीर का टेस्ट इन सबमें सबसे अलग और खास होता है.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 19 Apr 2026 09:07 AM (IST)
Mango Kheer Recipe : आम से कई तरह की रेसिपीज बनती हैं जैसे शेक, आइसक्रीम, स्मूदी और मिठाइयां, लेकिन आम की खीर का टेस्ट इन सबमें सबसे अलग और खास होता है.

गर्मियों में आम का नाम सुनते ही मन खुश हो जाता है. यह ऐसा फल है जिसे बच्चे हों या बड़े, सभी बहुत पसंद करते हैं. आम से कई तरह की रेसिपीज बनती हैं जैसे शेक, आइसक्रीम, स्मूदी और मिठाइयां, लेकिन आम की खीर का टेस्ट इन सबमें सबसे अलग और खास होता है. इसकी खासियत यह है कि इसमें आम की मिठास, दूध की मलाईदार बनावट और ड्राई फ्रूट्स का क्रंच एक साथ मिल जाता है. यह रेसिपी खासकर उन लोगों के लिए है जो बिना ज्यादा झंझट और बिना चाशनी या ज्यादा चीनी के घर पर कुछ शाही और टेस्टी बनाना चाहते हैं. तो आइए जानते हैं कि कैसे आप घर पर बिना चीनी-चाशनी वाली आम की खीर बना सकते हैं, जो खाने के बाद हर कोई बार-बार मांगता रह जाएगा.

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आम की खीर बनाने के लिए सबसे पहले एक मोटे तले वाले बर्तन में दूध लें और उसे गैस पर उबालने रखें. इसे धीमी आंच पर पकाएं. जिससे दूध धीरे-धीरे गाढ़ा हो जाए. जब दूध आधा रह जाए और क्रीमी टेक्सचर आने लगे, तब समझ लें कि यह तैयार होने के करीब है.
आम की खीर बनाने के लिए सबसे पहले एक मोटे तले वाले बर्तन में दूध लें और उसे गैस पर उबालने रखें. इसे धीमी आंच पर पकाएं. जिससे दूध धीरे-धीरे गाढ़ा हो जाए. जब दूध आधा रह जाए और क्रीमी टेक्सचर आने लगे, तब समझ लें कि यह तैयार होने के करीब है.
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अब गाढ़े दूध में चीनी की जगह हल्की मिठास के लिए केसर और इलायची पाउडर डालें. केसर से रंग और खुशबू दोनों बढ़ते हैं, जबकि इलायची खीर को एक खास टेस्ट देती है. इसे लगभग 5 मिनट और पकाएं, फिर गैस बंद कर दें.
अब गाढ़े दूध में चीनी की जगह हल्की मिठास के लिए केसर और इलायची पाउडर डालें. केसर से रंग और खुशबू दोनों बढ़ते हैं, जबकि इलायची खीर को एक खास टेस्ट देती है. इसे लगभग 5 मिनट और पकाएं, फिर गैस बंद कर दें.
Published at : 19 Apr 2026 09:07 AM (IST)
Tags :
Food Recipe Mango Kheer Recipe LIfestyle Summer Mango

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