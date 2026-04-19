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Mango Kheer Recipe : बिना चीनी-चाशनी घर पर ऐसे बनाएं आम की खीर, बार-बार मांगने आएंगे लोग
Mango Kheer Recipe : आम से कई तरह की रेसिपीज बनती हैं जैसे शेक, आइसक्रीम, स्मूदी और मिठाइयां, लेकिन आम की खीर का टेस्ट इन सबमें सबसे अलग और खास होता है.
गर्मियों में आम का नाम सुनते ही मन खुश हो जाता है. यह ऐसा फल है जिसे बच्चे हों या बड़े, सभी बहुत पसंद करते हैं. आम से कई तरह की रेसिपीज बनती हैं जैसे शेक, आइसक्रीम, स्मूदी और मिठाइयां, लेकिन आम की खीर का टेस्ट इन सबमें सबसे अलग और खास होता है. इसकी खासियत यह है कि इसमें आम की मिठास, दूध की मलाईदार बनावट और ड्राई फ्रूट्स का क्रंच एक साथ मिल जाता है. यह रेसिपी खासकर उन लोगों के लिए है जो बिना ज्यादा झंझट और बिना चाशनी या ज्यादा चीनी के घर पर कुछ शाही और टेस्टी बनाना चाहते हैं. तो आइए जानते हैं कि कैसे आप घर पर बिना चीनी-चाशनी वाली आम की खीर बना सकते हैं, जो खाने के बाद हर कोई बार-बार मांगता रह जाएगा.
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Published at : 19 Apr 2026 09:07 AM (IST)
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प्रेम कुमारJournalist
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