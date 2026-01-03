स्विगी की ईयर-एंड रिपोर्ट के मुताबिक, साल 2025 में भारतीयों ने प्लेटफॉर्म पर करीब 9.3 करोड़ बिरयानी ऑर्डर कीं. यह लगातार दसवां साल रहा, जब बिरयानी सबसे ज्यादा ऑर्डर किया जाने वाला डिश बन. रिपोर्ट में कहा गया कि ट्रेंड बदलते रहे, लेकिन बिरयानी के लिए लोगों का प्यार हमेशा कायम रहा.