What Indians Ate On New Year: नए साल पर हर सेकेंड बिकी 1300 किलो बिरयानी, जानें स्वाद के दीवानों ने क्या-क्या मंगाया?

New Year Food Ordering Trends India: नए साल का जश्न लोगों ने अपने अंदाज में मनाया. धूमधाम से पार्टी की गई और लोगों ने पेटभर भर के फेवरेट फूड खाए. चलिए आपको बताते हैं कि लोगों ने क्या-क्या ऑर्डर किया.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 03 Jan 2026 06:54 AM (IST)
नए साल के जश्न में देशभर के लोगों ने खाने-पीने में कोई कसर नहीं छोड़ी. 31 दिसंबर की रात और 1 जनवरी की शुरुआत के साथ ही ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग प्लेटफॉर्म्स पर खाने का जबरदस्त उछाल देखने को मिला. इस दौरान बिरयानी एक बार फिर लोगों की पहली पसंद बनकर उभरी. चलिए आपको बताते हैं कि लोगों ने क्या-क्या खरीदा.

स्विगी की ईयर-एंड रिपोर्ट के मुताबिक, साल 2025 में भारतीयों ने प्लेटफॉर्म पर करीब 9.3 करोड़ बिरयानी ऑर्डर कीं. यह लगातार दसवां साल रहा, जब बिरयानी सबसे ज्यादा ऑर्डर किया जाने वाला डिश बन. रिपोर्ट में कहा गया कि ट्रेंड बदलते रहे, लेकिन बिरयानी के लिए लोगों का प्यार हमेशा कायम रहा.
आंकड़ों के अनुसार, स्विगी पर हर 3.25 सेकेंड में एक बिरयानी ऑर्डर हुई. यानी हर मिनट करीब 194 बिरयानी. खास बात यह है कि ये आंकड़े सिर्फ एक प्लेटफॉर्म के हैं, इसमें दूसरे ऐप्स या सीधे रेस्टोरेंट से हुए ऑर्डर शामिल नहीं हैं.
