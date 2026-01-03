एक्सप्लोरर
What Indians Ate On New Year: नए साल पर हर सेकेंड बिकी 1300 किलो बिरयानी, जानें स्वाद के दीवानों ने क्या-क्या मंगाया?
New Year Food Ordering Trends India: नए साल का जश्न लोगों ने अपने अंदाज में मनाया. धूमधाम से पार्टी की गई और लोगों ने पेटभर भर के फेवरेट फूड खाए. चलिए आपको बताते हैं कि लोगों ने क्या-क्या ऑर्डर किया.
नए साल के जश्न में देशभर के लोगों ने खाने-पीने में कोई कसर नहीं छोड़ी. 31 दिसंबर की रात और 1 जनवरी की शुरुआत के साथ ही ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग प्लेटफॉर्म्स पर खाने का जबरदस्त उछाल देखने को मिला. इस दौरान बिरयानी एक बार फिर लोगों की पहली पसंद बनकर उभरी. चलिए आपको बताते हैं कि लोगों ने क्या-क्या खरीदा.
