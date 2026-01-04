'बॉर्डर' को मात दे सकती है 'बॉर्डर 2'? प्रोड्यूसर बोलीं- 'कोई उस रिकॉर्ड को नहीं तोड़ सकता'

1997 की क्लासिक कल्ट फिल्म 'बॉर्डर' का सीक्वल 'बॉर्डर 2' रिलीज के लिए तैयार है. फिल्म 23 जनवरी 2026 को थिएटर्स में रिलीज होने वाली है. इस बीच सोशल मीडिया पर बॉर्डर वर्सेज 'बॉर्डर 2' को लेकर बहस छिड़ गई है. ऐसे में 'बॉर्डर 2' की प्रोड्यूसर और 'बॉर्डर' प्रोड्यूसर की बेटी निधि दत्ता ने इन अटकलों पर रिएक्ट किया है. निधि ने साफ किया है कि उनके पिता जेपी दत्ता ने सालों पहले 'बॉर्डर' जैसी मास्टरपीस बनाई थी जिसका रिकॉर्ड कोई नहीं तोड़ सकता.

दरअसल सोशल मीडिया पर एक यूजर ने 'बॉर्डर' का एक क्लिप शेयर किया और लिखा- क्या बॉर्डर 2, बॉर्डर का रिकॉर्ड तोड़ने में कामयाब हो पाएगी? हां या नहीं? निधि दत्ता ने इस पोस्ट को अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर शेयर किया है और कैप्शन में इसका जवाब दिया है.

'कोई भी उस रिकॉर्ड को नहीं तोड़ सकता'

निधि दत्ता ने पोस्ट शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा- 'हमारा मकसद कभी भी बॉर्डर का रिकॉर्ड तोड़ना नहीं था. कोई भी उस रिकॉर्ड को नहीं तोड़ सकता. मेरे पिता ने एक मसास्टरपीस बनाई थी. लेकिन उन्होंने वो फिल्म हमारे सैनिकों की कहानियां सुनाने के लिए बनाई थी और बॉर्डर 2 भी यही करने वाली है! यही अहम है! हमारे सैनिकों की कहानियां सुनाना.'

'दोनों ही हमारी सशस्त्र सेनाओं को श्रद्धांजलि हैं'

इसके अलावा निधि ने इस क्लिप के कमेंट सेक्शन में जाकर भी अपनी राय दी है. उन्होंने लिखा- 'ये फिल्म मेरे पिता की मास्टरपीस बॉर्डर का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए नहीं बनाई गई है! इसे उसी मकसद से बनाया गया है जिसके लिए पहली फिल्म बनाई गई थी. हमारे सैनिकों की कहानियां सुनाने के लिए! हमें इसी पर फोकस करने की जरूरत है! वो फिल्म और ये फिल्म दोनों ही हमारी सशस्त्र सेनाओं को श्रद्धांजलि हैं.'

'बॉर्डर 2' के बारे में

बता दें कि 'बॉर्डर 2' भी 'बॉर्डर' के प्रोड्यूसर जेपी दत्ता के प्रोडक्शन हाउस जेपी फिल्म्स और टी-सीरीज के बैनर तले बनाई गई है. फिल्म में सनी देओल, वरुण धवन, अहान शेट्टी और दिलजीत दोसांझ लीड रोल में हैं. इसके अलावा मोना सिंह, सोनम बाजवा, आन्या सिंह और मेधा राणा भी फिल्म का हिस्सा हैं.