एक्सप्लोरर
प्लम केक ज्यादा हेल्दी होता है या ब्लैक फॉरेस्ट पेस्ट्री, जानें कौन ज्यादा अच्छा?
आज कल सभी में टेस्ट को अच्छा लाने के लिए कई चीजें मिलाई जाती हैं. ऐसे में जिम जाने वाले लोग और कई लोग जो अपनी हेल्थ के लिए काफी सचेत रहते हैं. उन्हें यह नहीं पता लग पाता कि कौन सा केक हेल्दी है?
आज सभी चीजों में केमिकल होता है. किसी को नहीं पता कि कौन सी चीज हेल्दी है. किसको अपने खाने में शामिल करना चाहिए और किसको नहीं? जिम वाले लोगों की बात करें तो वे ऐसे ऑप्शन ढूंढते हैं, जो उनके लिए हेल्दी हो.
1/6
2/6
Published at : 24 Dec 2025 02:00 PM (IST)
फूड
6 Photos
घर पर बेटी का है बर्थ डे? ऐसे सजवाएं अपनी प्यारी बिटिया का केक, यहां देखें यूनीक आइडिया
फूड
7 Photos
सर्दी के सीजन में जमकर खाते हैं आलू के पराठे, जानें एक पराठे से कितनी बढ़ जाती है कैलोरी
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
भारतीयों के लिए टूटा अमेरिका का ख्वाब, लॉटरी सिस्टम खत्म, आज से बदल गए H-1B वीजा के नियम
पंजाब
चंडीगढ़ मेयर चुनाव से पहले AAP को झटका, दो पार्षद BJP में शामिल, जानें क्या है नया नंबर गेम
विश्व
'हमारे राष्ट्रपति को भी कम उम्र की लड़कियों में दिलचस्पी...' एपस्टीन-नासर की चिट्ठी में ट्रंप का नाम! न्याय विभाग ने क्या बताया?
क्रिकेट
'84 गेंद में 190 रन, 16 चौके और 15 लंबे छक्के...', विजय हजारे ट्रॉफी में 14 साल के वैभव सूर्यवंशी का तूफान
Advertisement
रवि बिजारनियाडिप्टी डायरेक्टर, DIPR
Opinion