New Year Recipe 2026: नए साल में पार्टी करनी है तो ऐसे करें तैयारी, देखें घर पर बनने वाली 5 आसान पार्टी रेसिपी

न्यू ईयर 2026 पार्टी को खास बनाने के लिए घर पर बनाएं 5 आसान और स्वादिष्ट रेसिपी. चीज बॉल्स, दाल मखनी, बटर चिकन, गाजर का हलवा और चिल्ली पोटैटो से मेहमानों का दिल जीतें.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 31 Dec 2025 07:23 AM (IST)
New Year 2026 Food Recipe: नया साल आने में अब सिर्फ दो ही दिन बचे हैं और अभी से देश-विदेश में न्यू ईयर सेलिब्रेशन की धूम मची हुई है. लोग पूरे जोश और उत्साह के साथ नए साल 2026 के स्वागत के लिए तैयार हैं. न्यू ईयर के दिन लोग अपने सगे संबंधियों, रिश्तेदारों और दोस्तों के घर मिलने जाते हैं और एक-दूसरे को नए साल की बधाइयां देते हैं.

अधिकतर घरों में लोग छोटी-छोटी पार्टियां और गेट-टुगेदर ऑर्गेनाइज करते हैं, जिसमें सभी मिलकर एक साथ खाना खाते हैं और न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हैं. अगर आप भी न्यू ईयर के दिन अपने घर में पार्टी रखने का प्लान बना रहे हैं, तो मेन्यू को लेकर परेशान होने की जरूरत नहीं है. हम आपको कुछ ऐसी डिशेज की रेसिपी बता रहे हैं, जो आपकी पार्टी में चार चांद लगा देंगी.
दाल मखनी बनाने के लिए रात भर भीगी हुई दाल को कुकर में 4 सीटी लगाकर अच्छी तरह गला लें. तड़का तैयार करने के लिए एक पैन में मक्खन गर्म करें और उसमें प्याज, अदरक-लहसुन का पेस्ट डालकर सुनहरा होने तक भूनें. इसके बाद टमाटर का पेस्ट और बेसिक मसाले जैसे नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया और जीरा डालकर तेल छोड़ने तक पकाएं. अब उबली हुई दाल में एक गिलास दूध मिलाकर 15 मिनट तक धीमी आंच पर पकाएं. इसके बाद तैयार तड़का, गरम मसाला और हरी धनिया डालें और ऊपर से क्रीम से सजाएं. नान बनाने के लिए मैदे को दही और पानी से गूंथकर आधे घंटे के लिए छोड़ दें. फिर लोई बेलकर एक तरफ पानी लगाएं और तवे पर चिपकाकर उल्टा करके आंच पर सेक लें. अंत में मक्खन लगाकर गरमा-गरम दाल मखनी के साथ परोसें.
Published at : 31 Dec 2025 07:23 AM (IST)
