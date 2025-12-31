दाल मखनी बनाने के लिए रात भर भीगी हुई दाल को कुकर में 4 सीटी लगाकर अच्छी तरह गला लें. तड़का तैयार करने के लिए एक पैन में मक्खन गर्म करें और उसमें प्याज, अदरक-लहसुन का पेस्ट डालकर सुनहरा होने तक भूनें. इसके बाद टमाटर का पेस्ट और बेसिक मसाले जैसे नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया और जीरा डालकर तेल छोड़ने तक पकाएं. अब उबली हुई दाल में एक गिलास दूध मिलाकर 15 मिनट तक धीमी आंच पर पकाएं. इसके बाद तैयार तड़का, गरम मसाला और हरी धनिया डालें और ऊपर से क्रीम से सजाएं. नान बनाने के लिए मैदे को दही और पानी से गूंथकर आधे घंटे के लिए छोड़ दें. फिर लोई बेलकर एक तरफ पानी लगाएं और तवे पर चिपकाकर उल्टा करके आंच पर सेक लें. अंत में मक्खन लगाकर गरमा-गरम दाल मखनी के साथ परोसें.