हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंग"थार का हाहाकार" चालक ने लापरवाही से फुटपाथ पर दौड़ाई कार- यूजर्स का खौल उठा खून, वीडियो वायरल

"थार का हाहाकार" चालक ने लापरवाही से फुटपाथ पर दौड़ाई कार- यूजर्स का खौल उठा खून, वीडियो वायरल

नजारा जितना हैरान करने वाला है, उतना ही डराने वाला भी है. वीडियो सामने आने के बाद लोग सवाल पूछ रहे हैं कि क्या थार की स्टेयरिंग हाथ में आते ही इंसान सड़क पर चलने की बुनियादी समझ को भूल जाता है?

By : एबीपी लाइव | Edited By: शेख इंजमाम | Updated at : 04 Jan 2026 03:10 PM (IST)
सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने सड़क सुरक्षा, जिम्मेदार ड्राइविंग और ‘रौब दिखाने वाली मानसिकता’ पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. वायरल वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि एक काली थार SUV का ड्राइवर पूरी तरह खाली और चौड़ी सड़क को छोड़कर जानबूझकर सड़क के किनारे बने डिवाइडर/फुटपाथ पर गाड़ी दौड़ा रहा है. यह नजारा जितना हैरान करने वाला है, उतना ही डराने वाला भी है. वीडियो सामने आने के बाद लोग सवाल पूछ रहे हैं कि क्या थार की स्टेयरिंग हाथ में आते ही इंसान सड़क पर चलने की बुनियादी समझ और इंसानियत भूल जाता है?

फुटपाथ पर चालक ने दौड़ाई कार

वीडियो किसी फ्लाईओवर या अंडरपास का लग रहा है, जहां सड़क पूरी तरह खाली दिखाई दे रही है. बावजूद इसके ड्राइवर अपनी थार को सड़क के बीच में चलाने की बजाय डिवाइडर से सटाकर, आधे पहिए फुटपाथ पर चढ़ाकर गाड़ी चलाता नजर आ रहा है. ऐसा लगता है मानो ड्राइवर जानबूझकर स्टंट या ‘स्वैग’ दिखाने की कोशिश कर रहा हो. यह कोई मजबूरी नहीं, बल्कि साफ तौर पर लापरवाही और नियमों की खुली अवहेलना दिखाई देती है.

बेहद गंभीर हो सकते थे परिणाम

इस तरह की ड्राइविंग सिर्फ ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन नहीं है, बल्कि समाज के लिए एक खतरनाक संदेश भी देती है. आज सड़क खाली है, लेकिन कल उसी फुटपाथ पर कोई पैदल यात्री, बुजुर्ग, बच्चा या साइकिल सवार हो सकता है. ऐसी एक गलती किसी की जान ले सकती है. सवाल यह है कि आखिर कुछ लोग महंगी और ताकतवर गाड़ी खरीदने के बाद खुद को कानून से ऊपर क्यों समझने लगते हैं?

थार वालों को सड़क बपौती लगती है, बोले यूजर्स

सोशल मीडिया पर इस वीडियो को लेकर लोगों का गुस्सा साफ दिख रहा है. कई यूजर्स ने लिखा कि “थार खरीदते ही कुछ लोगों को लगता है कि सड़क उनके बाप की है.” वहीं कुछ लोगों ने यह भी कहा कि ऐसी गाड़ियों के साथ अक्सर ‘रौब जमाने’ की मानसिकता जुड़ जाती है, जिसमें ड्राइवर खुद को खास और बाकी लोगों को तुच्छ समझने लगता है. यह मानसिकता सिर्फ थार तक सीमित नहीं है, लेकिन SUV और पावरफुल गाड़ियों के साथ यह ज्यादा देखने को मिलती है.

Published at : 04 Jan 2026 03:10 PM (IST)
