अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार को ग्रीनलैंड पर अमेरिकी कंट्रोल के विरोध करने वाले देशों को लेकर बड़ी घोषणा की है. उन्होंने 8 यूरोपीय देशों पर एक्सट्रा टैरिफ लगाने की धमकी दी है. साथ ही उन्होंने 8 यूरोपीय देशों से इंपोर्ट होने वाले सामान पर 10 प्रतिशत टैरिफ लगाने की घोषणा की है.

ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर कहा है कि डेनमार्क, नार्वे, स्वीडन, फ्रांस, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, नीदरलैंड्स और फिनलैंड पर टैरिफ लगाया जाएगा. उन्होंने कहा है कि अगर ग्रीनलैंड को लेकर किसी तरह का समझौता नहीं होता है, तो 1 जून से यह शुल्क बढ़ाकर 25% कर दिया जाएगा.

ट्रंप ने ट्रूथ सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, 'हमने कई सालों तक डेनमार्क, और यूरोपियन यूनियन के सभी देशों, और दूसरों को टैरिफ या किसी भी तरह का पेमेंट न लेकर सब्सिडी दी है. सदियों बाद डेनमार्क के लिए वापस देने का समय आ गया है. दुनिया की शांति दांव पर है! चीन और रूस ग्रीनलैंड चाहते हैं. डेनमार्क इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता. उनके पास अभी सुरक्षा के लिए दो डॉगस्लेड हैं. इनमें से एक हाल ही में जोड़ा गया है.'

कोई भी इस पवित्र जमीन के टुकड़े को हाथ नहीं लगाएगा: ट्रंप

उन्होंने कहा, 'सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका प्रेसिडेंट डोनाल्ड जे ट्रम्प के नेतृत्व में इस खेल में सफलतापूर्वक हिस्सा ले सकता है. कोई भी इस पवित्र जमीन के टुकड़े को हाथ नहीं लगाएगा. वो भी तब जब यूनाइटेड स्टेट्स की नेशनल सिक्योरिटी और पूरी दुनिया की सुरक्षा दांव पर लगी हो. इनके अलावा डेनमार्क, नार्वे, स्वीडन, फ्रांस, जर्मनी, यूके, नीदरलैंड्स और फिनलैंड ग्रीनलैंड क्यों गए हैं, इसकी वजह नहीं पता. यह हमारे गृह क्षेत्र की सुरक्षा, हिफाजत और अस्तित्व के लिए बेहद ही खतरनाक स्थिति है. ये देश बहुत खतरनाक खेल खेल रहे हैं. उन्होंने अस्वीकार्य जोखिम पैदा कर दिया है.'

वैश्विक शांति और सुरक्षा की रक्षा के लिए कड़े कदम उठाने होंगे: ट्रंप

ट्रंप ने कहा,'वैश्विक शांति और सुरक्षा की रक्षा के लिए जरूरी है कि जरूरी और कड़े कदम उठाए जाएं. ताकि यह संभावित खतरनाक स्थिति जल्दी और बिना की किसी सवाल के खत्म हो जाए.'

ट्रंप ने इन सभी देशों पर 1 जून 2026 से टैरिफ बढ़ाकर 25% करने का ऐलान किया है. साथ ही 10 % टैरिफ लेने की घोषणा कर दी है. उन्होंने कहा है कि यह टैरिफ तबतक देना होगा, जबतक ग्रीनलैड की पूरी खरीदी की डील नहीं हो जाती. यूके 150 सालों से ग्रीनलैंड की खरीद को लेकर डील की कोशिश कर रहा है. कई राष्ट्रपतियों ने इसकी कोशिश की है. लेकिन डेनमार्क ने अच्छी वजहों का हवाला देकर इन्हें खारिज किया है.

अब अधिग्रहण करने की जरूरत है. अभी द डोम से जुड़े सिक्योरिटी प्रोग्राम पर अरबों डॉलर खर्च किए जा रहे हैं. इसमें कनाडा की सुरक्षा भी शामिल है. डेनमार्क या इनमें से किसी भी देश के साथ बातचीत को लेकर अमेरिका तैयार है.