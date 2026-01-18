प्रयागराज में माघ मेले के तीसरे और सबसे बड़े स्नान पर्व मौनी अमावस्या पर आज रविवार (18 जनवरी, 2026) के दिन श्रद्धालुओं का अभूतपूर्व सैलाब उमड़ पड़ा है. ब्रह्म मुहूर्त से ही संगम और अन्य स्नान घाटों पर आस्था की डुबकी लगाने का क्रम लगातार जारी है. धार्मिक मान्यता के अनुसार मौनी अमावस्या पर मौन रखकर स्नान और दान का विशेष महत्व होता है. अब तक लाखों श्रद्धालु पवित्र स्नान कर चुके हैं, जबकि मौनी अमावस्या से एक दिन पहले ही करीब डेढ़ करोड़ लोगों ने स्नान किया था.

स्नान पर्व को लेकर मेला प्रशासन ने व्यापक इंतजाम किए हैं. साढ़े तीन किलोमीटर लंबा स्नान घाट तैयार किया गया है. प्रशासन का अनुमान है कि मौनी अमावस्या के दिन तीन करोड़ से अधिक श्रद्धालु संगम पहुंच सकते हैं. सुरक्षा व्यवस्था के तहत स्नान घाटों पर जल पुलिस, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, फ्लड कंपनी पीएसी और गोताखोरों की तैनाती की गई है. वहीं मेले में पुलिस, पीएसी, आरएएफ, बीडीएस, यूपी एटीएस के कमांडो और खुफिया एजेंसियां सक्रिय हैं. पुलिस कमिश्नर के अनुसार चप्पे-चप्पे पर नजर रखी जा रही है और सीसीटीवी व ड्रोन कैमरों से लगातार निगरानी की जा रही है. संदिग्ध व्यक्तियों और वस्तुओं पर भी कड़ी सतर्कता बरती जा रही है.

वहीं मौनी अमावस्या के मौके पर संगम घाट पर पवित्र स्नान के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आने के दौरान उत्तर प्रदेश के ADG लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश ने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया. माघ मेला अधिकारी ऋषि राज ने कहा, "मौनी अमावस्या के स्नान के लिए करीब 3.5 किमी के ऊपर सभी 7 सेक्टर में घाट बनाए हैं सभी श्रद्धालुओं से अपील है कि वो निकटतम घाट पर पहुंचे और वहां पर स्नान कर डुबकी का लाभ ले. इसके साथ सभी सुविधाएं दी गई हैं. जल पुलिस, RAF, पुलिस ये सभी मौके पर तैनात हैं ताकि भक्तों को किसी प्रकार की असुविधा न हो. जैसे-जैसे भीड़ आती रहेगी हम उसी हिसाब से एक्शन लेते रहेंगे."

भीड़ पर नज़र रखने के लिए AI वाले कैमरे और ड्रोन का हो रहा इस्तेमाल

प्रयागराज के एडिशनल पुलिस कमिश्नर अजय पाल शर्मा ने कहा, "मौनी अमावस्या के मौके पर पवित्र स्नान करने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु घाटों पर मौजूद हैं. सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं. भीड़ पर नजर रखने के लिए AI वाले कैमरे और ड्रोन का भी इस्तेमाल किया जा रहा है." प्रयागराज के पुलिस कमिश्नर जोगेंद्र कुमार ने कहा, "मौनी अमावस्या का स्नान अच्छे तरीके से चल रहा है. स्नान के लिए काफी अधिक संख्या में लोग आ रहे हैं. इस मौके पर सुरक्षा के भी पूरे इंतज़ाम किए गए हैं."

वहीं प्रयागराज डीएम मनीष कुमार वर्मा ने कहा, "मौनी अमावस्या का स्नान शुरू हो चुका है. सभी 12 बजे से ही स्नान करना शुरू कर दिए हैं. लोगों में काफी उत्साह है और बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं. बड़ी संख्या में लोग स्नान कर चुके हैं, कल डेढ़ करोड़ लोगों ने स्नान किया है और बड़ी संख्या में लोग आज स्नान करने के लिए आ रहे हैं." प्रयागराज मंडल की मंडलायुक्त सौम्या अग्रवाल ने कहा, "मौनी अमावस्या के मौके पर अभी तक पचास लाख श्रद्धालुओं ने पवित्र स्नान किया है. हमने श्रद्धालुओं को सही रास्ता दिखाने के लिए खंभों पर रिफ्लेक्टिव टेप लगाए हैं, और सिविल डिफेंस के वॉलंटियर भी उन्हें गाइड कर रहे हैं."