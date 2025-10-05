नए लुक में ऐसे पहनें पुरानी साड़ियां, करवाचौथ पर बचेंगे पति के पैसे तो आप पर लुटाएंगे प्यार

साड़ी पुरानी हो या नई उसकी चमक को बढ़ने के लिए कंट्रास्टिंग कलर ज्वैलरी बेस्ट ऑप्शन है. आप इसकी इंस्पिरेशन ऐश्वर्या के कॉन्स लुक से भी ले सकती हैं. ऐसे में व्हाइट पे रेड, पिंक पर ग्रीन जैसे कंट्रास्टिंग कलर ideas आपकी लुक को रिफ्रेशिंग बना देंगे.