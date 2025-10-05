हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
नए लुक में ऐसे पहनें पुरानी साड़ियां, करवाचौथ पर बचेंगे पति के पैसे तो आप पर लुटाएंगे प्यार

नए लुक में ऐसे पहनें पुरानी साड़ियां, करवाचौथ पर बचेंगे पति के पैसे तो आप पर लुटाएंगे प्यार

इस करवाचौथ बजट थोड़ा टाइट है तो घगबराने की जरूरत नहीं. आज लहम आपपकको बताएंगे ऐसे कुछ आइडियाज जिनकी मदद से आप भी बिना खर्चा किए घर में रखी पुरानी साड़ी को एकदम नए तरह से वियर कर सकेंगी.

By : दीपाली बिष्ट  | Updated at : 05 Oct 2025 10:40 AM (IST)
इस करवाचौथ बजट थोड़ा टाइट है तो घगबराने की जरूरत नहीं. आज लहम आपपकको बताएंगे ऐसे कुछ आइडियाज जिनकी मदद से आप भी बिना खर्चा किए घर में रखी पुरानी साड़ी को एकदम नए तरह से वियर कर सकेंगी.

करवाचौथ महिलाओं के लिए बेहद खास होता है. इस दिन सभी औरतें सबसे खूबसूरत और अलग दिखना चाहती हैं. लेकिन फेस्टिव सीजन में हर ओकेशन पर नए कपड़े बनाना पॉसिबल नहीं होता है. ऐसे में अगर इस करवाचौथ आपका भी बजट थोड़ा टाइट है तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है.

1/8
आपकी अलमारी में रखी पुरानी साड़िया इस करवाचौथ पर आपकी खूबसूरती में चार चांद लगा देंगी. ऐसे में अब आप भी सोच होंगी कि पुरानी साड़िया कैसे करेंगी ये कमाल?
आपकी अलमारी में रखी पुरानी साड़िया इस करवाचौथ पर आपकी खूबसूरती में चार चांद लगा देंगी. ऐसे में अब आप भी सोच होंगी कि पुरानी साड़िया कैसे करेंगी ये कमाल?
2/8
आपको बतादें कि आपकी लुक कितनी शानदार होगी ये इस बात से तय होता है कि आपने कोई आउटफिट कैसे पहना है. ऐसे में इस करवाचौथ अपनी पुरानी साड़ियों को करें बिल्कुल न्यू और स्टाइलिश वे में वियर.
आपको बतादें कि आपकी लुक कितनी शानदार होगी ये इस बात से तय होता है कि आपने कोई आउटफिट कैसे पहना है. ऐसे में इस करवाचौथ अपनी पुरानी साड़ियों को करें बिल्कुल न्यू और स्टाइलिश वे में वियर.
3/8
अपनी पुरानी साड़ियों को आप एकदम न्यू लुक दे सकती हैं. इसके लिए आपको अपनी साड़ी के मैचिंग के कलर या फिर कंट्रास्ट कलर का ब्लाउज पहन सकते हैं. ये आपकी साड़ी को एकदम फ्रेश लुक देगा.
अपनी पुरानी साड़ियों को आप एकदम न्यू लुक दे सकती हैं. इसके लिए आपको अपनी साड़ी के मैचिंग के कलर या फिर कंट्रास्ट कलर का ब्लाउज पहन सकते हैं. ये आपकी साड़ी को एकदम फ्रेश लुक देगा.
4/8
साड़ी पुरानी हो या नई उसकी चमक को बढ़ने के लिए कंट्रास्टिंग कलर ज्वैलरी बेस्ट ऑप्शन है. आप इसकी इंस्पिरेशन ऐश्वर्या के कॉन्स लुक से भी ले सकती हैं. ऐसे में व्हाइट पे रेड, पिंक पर ग्रीन जैसे कंट्रास्टिंग कलर ideas आपकी लुक को रिफ्रेशिंग बना देंगे.
साड़ी पुरानी हो या नई उसकी चमक को बढ़ने के लिए कंट्रास्टिंग कलर ज्वैलरी बेस्ट ऑप्शन है. आप इसकी इंस्पिरेशन ऐश्वर्या के कॉन्स लुक से भी ले सकती हैं. ऐसे में व्हाइट पे रेड, पिंक पर ग्रीन जैसे कंट्रास्टिंग कलर ideas आपकी लुक को रिफ्रेशिंग बना देंगे.
5/8
आजकल साड़ी के ऊपर डिजाइनर कोट, बेल्ट या जैकेट लेने का आइडिया भी ट्रेंड में है. ऐसे में आप भी अपनी साड़ी की मैचिंग का कोई स्टाइलिश जैकेट, श्रग या केप उसके ऊपर कैरी कर सकती हैं
आजकल साड़ी के ऊपर डिजाइनर कोट, बेल्ट या जैकेट लेने का आइडिया भी ट्रेंड में है. ऐसे में आप भी अपनी साड़ी की मैचिंग का कोई स्टाइलिश जैकेट, श्रग या केप उसके ऊपर कैरी कर सकती हैं
6/8
साड़ी पहनते समय सबसे इंपॉर्टेंट होता है उसका ब्लाउज. ऐसे में आप अपनी पुरानी साड़ी की ब्यूटीफुल स्टाइलिंग करने के लिए इसके साथ डिजाइनर ब्लाउस सिलवा सकती हैं. जिसे पहनने के बाद ऐसा लगेगा मानो अभी आप नई साड़ी खरीद लाईं हैं.
साड़ी पहनते समय सबसे इंपॉर्टेंट होता है उसका ब्लाउज. ऐसे में आप अपनी पुरानी साड़ी की ब्यूटीफुल स्टाइलिंग करने के लिए इसके साथ डिजाइनर ब्लाउस सिलवा सकती हैं. जिसे पहनने के बाद ऐसा लगेगा मानो अभी आप नई साड़ी खरीद लाईं हैं.
7/8
साड़ी की मॉडर्न और ट्रेंडी लुक उसकी ड्रेपिंग स्टाइल से भी मिलता है. ऐसे में आपको भी डिफरेंट साड़ी ड्रेपिंग स्टाइल जरूर ट्राई करने चाहिए. इससे पुरानी साड़ी भी बिल्कुल नई लगेगी.
साड़ी की मॉडर्न और ट्रेंडी लुक उसकी ड्रेपिंग स्टाइल से भी मिलता है. ऐसे में आपको भी डिफरेंट साड़ी ड्रेपिंग स्टाइल जरूर ट्राई करने चाहिए. इससे पुरानी साड़ी भी बिल्कुल नई लगेगी.
8/8
आपके इस गॉर्जियस लुक को फाइनल टच देगी आपकी खूबसूरत एक्सेसरीज. तो आप भी इस पुरानी साड़ी की मॉडर्न लुक के साथ कस्टमाइज्ड ज्वैलरी, हैवी चूड़ियां, मिनिमल मेकअप, और ट्रेडिशनल हेयरस्टाइल बनाकर एकदम करवाचौथ रेडी हो सकती हैं.
आपके इस गॉर्जियस लुक को फाइनल टच देगी आपकी खूबसूरत एक्सेसरीज. तो आप भी इस पुरानी साड़ी की मॉडर्न लुक के साथ कस्टमाइज्ड ज्वैलरी, हैवी चूड़ियां, मिनिमल मेकअप, और ट्रेडिशनल हेयरस्टाइल बनाकर एकदम करवाचौथ रेडी हो सकती हैं.
Published at : 05 Oct 2025 10:40 AM (IST)
Saree Karwachauth 2025 Styling Old Saree Karwachauth Saree Karwachauth Special Saree

Embed widget