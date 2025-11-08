क्या वाकई ठंड भगाती है शराब, जान लें क्या है हकीकत?

दरअसल एक्सपर्ट्स की मानें तो शराब शरीर को असली गर्मी नहीं देती, बल्कि इसे ठंड के प्रति और ज्यादा संवेदनशील बना देती है. एक्सपर्ट्स के अनुसार शराब पीने से शरीर में ब्लड वेसल्स फैल जाती है और स्किन की सतह पर ब्लड फ्लो बढ़ जाता है. इससे कुछ देर के लिए गर्मी का एहसास होता है, लेकिन असल में शरीर का कोर टेंपरेचर घटने लगता है.