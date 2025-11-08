एक्सप्लोरर
क्या वाकई ठंड भगाती है शराब, जान लें क्या है हकीकत?
शराब शरीर को असली गर्मी नहीं देती, बल्कि इसे ठंड के प्रति और ज्यादा संवेदनशील बना देती है. एक्सपर्ट के अनुसार शराब पीने से शरीर में ब्लड वेसल्स फैल जाती है और स्किन की सतह पर ब्लड फ्लो बढ़ जाता है.
उत्तर भारत में हल्की ठंड शुरू हो चुकी है. वहीं तापमान गिरने के साथ ही लोग सर्दी से बचने के लिए कई तरीके अपमान अपनाते हैं. सर्दी के से बचने के लिए लोग अक्सर अलाव तापना, गर्म खाना खाना और कुछ लोग शराब का सहारा लेते हैं. वहीं यह आम धारणा आपने भी सुनी होगी कि शराब पीने से ठंड कम लगती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस फैक्ट में कितना सच है. चलिए तो आज हम आपको बताते हैं कि क्या वाकई शराब ठंड भगाती है और इसका असली फैक्ट क्या है.
Published at : 08 Nov 2025 09:03 AM (IST)
Tags :Alcohol Hypothermia Winter Body Temperature
