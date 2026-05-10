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Mothers Day Handmade Gifts: मदर्स डे पर 'मां' को फील कराएं स्पेशल, अपने हाथों से बनाएं गिफ्ट; ये रहे यूनीक आइडिया
मदर्स डे पर कई लोग मां को बाहर घूमने ले जाते हैं. कोई सरप्राइज प्लान करता है तो कोई गिफ्ट देता है. लेकिन अगर आप इस बार अपनी मां को कुछ ऐसा देना चाहते हैं, जिसमें आपका प्यार और मेहनत दोनों नजर आए.
mothers day handmade gifts: हर साल मई के दूसरे रविवार को मदर्स डे मनाया जाता है. इस बार यह खास दिन कल यानी 10 मई को सेलिब्रेट किया जाएगा. मां हमारे जीवन का वह हिस्सा होती है जो बिना किसी उम्मीद के हर दिन हमारे लिए कुछ न कुछ करती रहती है. ऐसे में मदर्स डे उनके प्रति प्यार, सम्मान और आभार जताने का एक खास मौका माना जाता है.
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Published at : 10 May 2026 07:12 AM (IST)
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