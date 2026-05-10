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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीलाइफस्टाइलMothers Day Handmade Gifts: मदर्स डे पर 'मां' को फील कराएं स्पेशल, अपने हाथों से बनाएं गिफ्ट; ये रहे यूनीक आइडिया

Mothers Day Handmade Gifts: मदर्स डे पर 'मां' को फील कराएं स्पेशल, अपने हाथों से बनाएं गिफ्ट; ये रहे यूनीक आइडिया

मदर्स डे पर कई लोग मां को बाहर घूमने ले जाते हैं. कोई सरप्राइज प्लान करता है तो कोई गिफ्ट देता है. लेकिन अगर आप इस बार अपनी मां को कुछ ऐसा देना चाहते हैं, जिसमें आपका प्यार और मेहनत दोनों नजर आए.

By : कविता गाडरी  | Updated at : 10 May 2026 07:12 AM (IST)
मदर्स डे पर कई लोग मां को बाहर घूमने ले जाते हैं. कोई सरप्राइज प्लान करता है तो कोई गिफ्ट देता है. लेकिन अगर आप इस बार अपनी मां को कुछ ऐसा देना चाहते हैं, जिसमें आपका प्यार और मेहनत दोनों नजर आए.

mothers day handmade gifts: हर साल मई के दूसरे रविवार को मदर्स डे मनाया जाता है. इस बार यह खास दिन कल यानी 10 मई को सेलिब्रेट किया जाएगा. मां हमारे जीवन का वह हिस्सा होती है जो बिना किसी उम्मीद के हर दिन हमारे लिए कुछ न कुछ करती रहती है. ऐसे में मदर्स डे उनके प्रति प्यार, सम्मान और आभार जताने का एक खास मौका माना जाता है.

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इस दिन कई लोग अपनी मां को बाहर घूमने ले जाते हैं. कोई सरप्राइज प्लान करता है तो कोई महंगी गिफ्ट देता है. लेकिन क्या अगर आप इस बार अपनी मां को कुछ ऐसा देना चाहते हैं, जिसमें आपका प्यार और मेहनत दोनों नजर आए तो आप हैंडमेड गिफ्ट अपनी मां को दे सकते हैं.
इस दिन कई लोग अपनी मां को बाहर घूमने ले जाते हैं. कोई सरप्राइज प्लान करता है तो कोई महंगी गिफ्ट देता है. लेकिन क्या अगर आप इस बार अपनी मां को कुछ ऐसा देना चाहते हैं, जिसमें आपका प्यार और मेहनत दोनों नजर आए तो आप हैंडमेड गिफ्ट अपनी मां को दे सकते हैं.
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हैंडमेड गिफ्ट्स की खास बात यह होती है कि इनमें सिर्फ चीजें नहीं बल्कि इमोशन भी शामिल होते हैं. कम खर्च और थोड़ी क्रिएटिविटी के साथ आप ऐसे गिफ्ट तैयार कर सकते हैं जो आपकी मां को बहुत खास महसूस करा सकते हैं.
हैंडमेड गिफ्ट्स की खास बात यह होती है कि इनमें सिर्फ चीजें नहीं बल्कि इमोशन भी शामिल होते हैं. कम खर्च और थोड़ी क्रिएटिविटी के साथ आप ऐसे गिफ्ट तैयार कर सकते हैं जो आपकी मां को बहुत खास महसूस करा सकते हैं.
Published at : 10 May 2026 07:12 AM (IST)
Tags :
. Mothers Day Mothers Day Handmade Gifts DIY Gift Ideas For Mom Unique Mothers Day Surprise Homemade Gifts For Mother

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