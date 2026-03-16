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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारराज्यसभा चुनाव रिजल्ट: बेटे निशांत ने पिता की जीत पर ऐसे दी बधाई, बोले- 'एक पुत्र के रूप में…'

राज्यसभा चुनाव रिजल्ट: बेटे निशांत ने पिता की जीत पर ऐसे दी बधाई, बोले- 'एक पुत्र के रूप में…'

Rajya Sabha Election Results: राज्यसभा चुनाव के रिजल्ट के बाद निशांत ने अपने एक्स हैंडल से सोमवार की शाम चार तस्वीरें शेयर कीं. उन्होंने कहा कि वे आज गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं.

By : अजीत कुमार, पटना | Updated at : 16 Mar 2026 10:51 PM (IST)
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बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का राज्यसभा जाना तय हो गया है. सोमवार (16 मार्च, 2026) को हुए मतदान के बाद रिजल्ट जारी हुआ और एनडीए के सभी पांच प्रत्याशियों की जीत तय कर दी गई. रिजल्ट के बाद एनडीए के इन नेताओं को लगातार बधाई मिल रही है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत ने भी अपने पिता को जीत की बधाई दी है. 

राज्यसभा चुनाव के रिजल्ट के बाद निशांत ने अपने एक्स हैंडल से सोमवार की शाम चार तस्वीरें शेयर कीं. एक तस्वीर में वो अपने पिता नीतीश कुमार को गुलदस्ता देते नजर आ रहे हैं. एक दूसरी तस्वीर में पिता के कंधे पर हाथ रखकर मुस्कुरा रहे हैं. 

मैं खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहा: निशांत

फोटो शेयर करते हुए उन्होंने लिखा है, "जय बिहार! आज एनडीए के पांचों लोगों की निर्णायक जीत पर मैंने पिताजी को बधाई दी. जिन्होंने हर बिहारवासी को गौरवान्वित किया. उन्हें बधाई. अभिनंदन. एक पुत्र के रूप में मैं खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं."

यह भी पढ़ें- बिहार में राज्यसभा चुनाव हारने वाले RJD कैंडिडेट एडी सिंह का बड़ा बयान, कहा- 'बड़ी सिंपल बात है…'

वहीं एनडीए के सभी पांच प्रत्याशियों की जीत पर जेडीयू के एक्स हैंडल से लिखा गया, "राज्यसभा चुनाव में एकजुट एनडीए ने बिहार के लिए नया इतिहास रच दिया. पांचों सीटों पर शानदार जीत एनडीए की मजबूत एकजुटता का परिणाम है. यह सफलता माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के दूरदर्शी नेतृत्व पर विश्वास और उनकी रणनीति की जीत है. समृद्धि की ओर बढ़ता बिहार हर क्षेत्र में विकास की नई संभावनाओं के साथ आगे बढ़ रहा है. एनडीए की यह निर्णायक जीत बिहार की प्रगति और एकजुटता की कहानी को और मजबूत करती है."

दूसरी ओर राज्यसभा चुनाव जीतने पर बीजेपी नेता शिवेश कुमार ने कहा, "पहले दिन से ही मैं कह रहा था कि हम एक हैं और मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, जिन्होंने बिहार से रविदास समाज का बेटा भेजा... हम एक थे और पहले दिन से ही मेरा अंदाजा था कि हम जीतेंगे. कोई कन्फ्यूजन नहीं था."

यह भी पढ़ें- राज्यसभा चुनाव: '4 विधायकों को पहले ही…', NDA की जीत पर मुकेश सहनी का चौंकाने वाला दावा

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 16 Mar 2026 10:40 PM (IST)
Tags :
Rajya Sabha Election Nishant Kumar Nitish Kumar Rajya Sabha Election Results BIHAR NEWS Rajya Sabha Election 2026
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