राज्यसभा चुनाव रिजल्ट: बेटे निशांत ने पिता की जीत पर ऐसे दी बधाई, बोले- 'एक पुत्र के रूप में…'
Rajya Sabha Election Results: राज्यसभा चुनाव के रिजल्ट के बाद निशांत ने अपने एक्स हैंडल से सोमवार की शाम चार तस्वीरें शेयर कीं. उन्होंने कहा कि वे आज गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं.
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का राज्यसभा जाना तय हो गया है. सोमवार (16 मार्च, 2026) को हुए मतदान के बाद रिजल्ट जारी हुआ और एनडीए के सभी पांच प्रत्याशियों की जीत तय कर दी गई. रिजल्ट के बाद एनडीए के इन नेताओं को लगातार बधाई मिल रही है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत ने भी अपने पिता को जीत की बधाई दी है.
राज्यसभा चुनाव के रिजल्ट के बाद निशांत ने अपने एक्स हैंडल से सोमवार की शाम चार तस्वीरें शेयर कीं. एक तस्वीर में वो अपने पिता नीतीश कुमार को गुलदस्ता देते नजर आ रहे हैं. एक दूसरी तस्वीर में पिता के कंधे पर हाथ रखकर मुस्कुरा रहे हैं.
जय बिहार! आज एनडीए के पांचों लोगों की निर्णायक जीत पर मैंने पिताजी को बधाई दी। जिन्होंने हर बिहारवासी को गौरवान्वित किया। उन्हें बधाई। अभिनंदन।— Nishant Kumar - निशांत कुमार (@Nishantjdu) March 16, 2026
एक पुत्र के रूप में मैं खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। pic.twitter.com/BRIhqldLEI
मैं खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहा: निशांत
फोटो शेयर करते हुए उन्होंने लिखा है, "जय बिहार! आज एनडीए के पांचों लोगों की निर्णायक जीत पर मैंने पिताजी को बधाई दी. जिन्होंने हर बिहारवासी को गौरवान्वित किया. उन्हें बधाई. अभिनंदन. एक पुत्र के रूप में मैं खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं."
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वहीं एनडीए के सभी पांच प्रत्याशियों की जीत पर जेडीयू के एक्स हैंडल से लिखा गया, "राज्यसभा चुनाव में एकजुट एनडीए ने बिहार के लिए नया इतिहास रच दिया. पांचों सीटों पर शानदार जीत एनडीए की मजबूत एकजुटता का परिणाम है. यह सफलता माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के दूरदर्शी नेतृत्व पर विश्वास और उनकी रणनीति की जीत है. समृद्धि की ओर बढ़ता बिहार हर क्षेत्र में विकास की नई संभावनाओं के साथ आगे बढ़ रहा है. एनडीए की यह निर्णायक जीत बिहार की प्रगति और एकजुटता की कहानी को और मजबूत करती है."
दूसरी ओर राज्यसभा चुनाव जीतने पर बीजेपी नेता शिवेश कुमार ने कहा, "पहले दिन से ही मैं कह रहा था कि हम एक हैं और मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, जिन्होंने बिहार से रविदास समाज का बेटा भेजा... हम एक थे और पहले दिन से ही मेरा अंदाजा था कि हम जीतेंगे. कोई कन्फ्यूजन नहीं था."
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Source: IOCL