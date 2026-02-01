हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीब्यूटीआपकी स्किन-बाल और आंखों के लिए नेचुरल ब्यूटी बूस्टर है ग्रीन टी, जानें बनाने के टिप्स और फायदे

आपकी स्किन-बाल और आंखों के लिए नेचुरल ब्यूटी बूस्टर है ग्रीन टी, जानें बनाने के टिप्स और फायदे

ग्रीन टी एक ऐसा नेचुरल ब्यूटी बूस्टर है, जो बिना ज्यादा खर्च के आपकी सुंदरता को निखार सकता है. ग्रीन टी में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 01 Feb 2026 07:36 AM (IST)
ग्रीन टी एक ऐसा नेचुरल ब्यूटी बूस्टर है, जो बिना ज्यादा खर्च के आपकी सुंदरता को निखार सकता है. ग्रीन टी में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं.

जब चेहरे पर पिंपल्स, बालों का झड़ना या आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स दिखने लगते हैं, तो हम तुरंत महंगे ब्यूटी प्रोडक्ट्स या ट्रीटमेंट्स की तरफ भागते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपकी किचन में मौजूद ग्रीन टी एक ऐसा नेचुरल ब्यूटी बूस्टर है, जो बिना ज्यादा खर्च के आपकी सुंदरता को निखार सकता है. ग्रीन टी में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन्स और मिनरल्स स्किन, बाल और आंखों को हेल्दी रखने में मदद करते है.

1/6
ग्रीन टी आपकी स्किन के लिए बहुत फायदेमंद होती है. इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स त्वचा को फ्री रेडिकल्स से बचाते हैं और स्किन को फ्रेश और ग्लोइंग बनाते हैं. ग्रीन टी बैग को पानी में उबालकर ठंडा कर लें. अब इस टी बैग को हल्के हाथों से चेहरे पर घुमाएं. इससे चेहरे की गंदगी साफ होती है और स्किन फ्रेश महसूस करती है.
ग्रीन टी आपकी स्किन के लिए बहुत फायदेमंद होती है. इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स त्वचा को फ्री रेडिकल्स से बचाते हैं और स्किन को फ्रेश और ग्लोइंग बनाते हैं. ग्रीन टी बैग को पानी में उबालकर ठंडा कर लें. अब इस टी बैग को हल्के हाथों से चेहरे पर घुमाएं. इससे चेहरे की गंदगी साफ होती है और स्किन फ्रेश महसूस करती है.
2/6
अगर आपकी स्किन ऑयली है या बार-बार पिंपल्स निकलते हैं, तो ग्रीन टी आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकती है. ग्रीन टी बैग को पीसकर उसका पेस्ट बना लें. इसमें थोड़ा सा शहद मिलाएं और चेहरे पर लगाएं. 10–15 मिनट बाद चेहरे को सादे पानी से धो लें. इससे पिंपल्स, ब्लैकहेड्स और एक्स्ट्रा ऑयल धीरे-धीरे कम होने लगते हैं.
अगर आपकी स्किन ऑयली है या बार-बार पिंपल्स निकलते हैं, तो ग्रीन टी आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकती है. ग्रीन टी बैग को पीसकर उसका पेस्ट बना लें. इसमें थोड़ा सा शहद मिलाएं और चेहरे पर लगाएं. 10–15 मिनट बाद चेहरे को सादे पानी से धो लें. इससे पिंपल्स, ब्लैकहेड्स और एक्स्ट्रा ऑयल धीरे-धीरे कम होने लगते हैं.
