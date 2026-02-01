आपकी स्किन-बाल और आंखों के लिए नेचुरल ब्यूटी बूस्टर है ग्रीन टी, जानें बनाने के टिप्स और फायदे

ग्रीन टी आपकी स्किन के लिए बहुत फायदेमंद होती है. इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स त्वचा को फ्री रेडिकल्स से बचाते हैं और स्किन को फ्रेश और ग्लोइंग बनाते हैं. ग्रीन टी बैग को पानी में उबालकर ठंडा कर लें. अब इस टी बैग को हल्के हाथों से चेहरे पर घुमाएं. इससे चेहरे की गंदगी साफ होती है और स्किन फ्रेश महसूस करती है.