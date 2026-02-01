एक्सप्लोरर
आपकी स्किन-बाल और आंखों के लिए नेचुरल ब्यूटी बूस्टर है ग्रीन टी, जानें बनाने के टिप्स और फायदे
ग्रीन टी एक ऐसा नेचुरल ब्यूटी बूस्टर है, जो बिना ज्यादा खर्च के आपकी सुंदरता को निखार सकता है. ग्रीन टी में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं.
जब चेहरे पर पिंपल्स, बालों का झड़ना या आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स दिखने लगते हैं, तो हम तुरंत महंगे ब्यूटी प्रोडक्ट्स या ट्रीटमेंट्स की तरफ भागते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपकी किचन में मौजूद ग्रीन टी एक ऐसा नेचुरल ब्यूटी बूस्टर है, जो बिना ज्यादा खर्च के आपकी सुंदरता को निखार सकता है. ग्रीन टी में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन्स और मिनरल्स स्किन, बाल और आंखों को हेल्दी रखने में मदद करते है.
1/6
2/6
Published at : 01 Feb 2026 07:36 AM (IST)
ब्यूटी
6 Photos
आपकी स्किन-बाल और आंखों के लिए नेचुरल ब्यूटी बूस्टर है ग्रीन टी, जानें बनाने के टिप्स और फायदे
ब्यूटी
6 Photos
बालों की देखभाल में ये छोटी-छोटी गलतियां बन सकती हैं बड़ी समस्या, जानें कैसे सुधारें?
ब्यूटी
5 Photos
सर्दी में स्किन हो रही है रूखी और बेजान? इन 5 नेचुरल टोनर से पाएं इंस्टेंट स्किन हाइड्रेशन
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
'ईरान चाहता है...', तनाव के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किया बड़ा दावा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
रविवार के दिन शेयर बाजार खुलेगा या नहीं? बजट पेश होने से पहले सपा चीफ अखिलेश यादव ने कसा तंज
स्पोर्ट्स
तिरुवनंतपुरम में भारत का तूफान, ईशान-सूर्या से लेकर अर्शदीप तक ये 5 खिलाड़ी रहे जीत के हीरो
इंडिया
'क्या यह तुम्हारे बाप की जमीन है?', चिकन नेक काटने की धमकी देने वालों को अमित शाह की दो टूक
Advertisement
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
Opinion