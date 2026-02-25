होली खेलने के बाद होली के जिद्दी रंग को छुड़ाने की दिक्कत नहीं झेलने के लिए होली खेलने से पहले ही स्किन और बालों पर अच्छी तरह नारियल तेल लगाएं. यह एक सेफ कवच माना जाता है, जिससे रंग स्क्रीन के अंदर गहराई तक नहीं जाता और बाद में आसानी से निकल जाता है. वहीं अगर ऑयल बाद में लगाए तो भी हल्की मालिश करके 15 से 20 मिनट छोड़ दें, फिर गुनगुने पानी से धो लें.