Holi 2026: स्किन को नुकसान पहुंचाए बिना कैसे छुड़ाएं होली के जिद्दी रंग, जानें बेहद आसान देसी उपाय
होली खेलने के बाद होली के जिद्दी रंग को छुड़ाने की दिक्कत नहीं झेलने के लिए होली खेलने से पहले ही स्किन और बालों पर अच्छी तरह नारियल तेल लगाएं. यह एक सेफ कवच माना जाता है
होली रंगों, खुशियाें और हंसी-ठिठोली का त्योहार माना जाता है. लेकिन यह त्योहार जाने के बाद स्किन और बालों पर जिद्दी रंगों के दाग और टेंशन छोड़ जाता है. वहीं केमिकल वाले रिमूवर से कलर हटाने पर यह स्किन की नमी छीन सकते हैं और जलन पैदा कर सकते हैं. ऐसे में घरेलू और नेचुरल उपाय सबसे सुरक्षित माने जाते हैं. चलिए तो अब हम आपको कुछ आसान और असरदार तरीके बताते हैं, जिनकी मदद से आप बिना स्किन को नुकसान पहुंचाएं घर पर ही होली का रंग छुड़ा सकते हैं.
Published at : 25 Feb 2026 07:55 AM (IST)
