हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीब्यूटीHoli 2026: स्किन को नुकसान पहुंचाए बिना कैसे छुड़ाएं होली के जिद्दी रंग, जानें बेहद आसान देसी उपाय

होली खेलने के बाद होली के जिद्दी रंग को छुड़ाने की दिक्कत नहीं झेलने के लिए होली खेलने से पहले ही स्किन और बालों पर अच्छी तरह नारियल तेल लगाएं. यह एक सेफ कवच माना जाता है

By : कविता गाडरी  | Updated at : 25 Feb 2026 07:55 AM (IST)
होली रंगों, खुशियाें और हंसी-ठिठोली का त्योहार माना जाता है. लेकिन यह त्योहार जाने के बाद स्किन और बालों पर जिद्दी रंगों के दाग और टेंशन छोड़ जाता है. वहीं केमिकल वाले रिमूवर से कलर हटाने पर यह स्किन की नमी छीन सकते हैं और जलन पैदा कर सकते हैं. ऐसे में घरेलू और नेचुरल उपाय सबसे सुरक्षित माने जाते हैं. चलिए तो अब हम आपको कुछ आसान और असरदार तरीके बताते हैं, जिनकी मदद से आप बिना स्किन को नुकसान पहुंचाएं घर पर ही होली का रंग छुड़ा सकते हैं.

1/9
होली खेलने के बाद होली के जिद्दी रंग को छुड़ाने की दिक्कत नहीं झेलने के लिए होली खेलने से पहले ही स्किन और बालों पर अच्छी तरह नारियल तेल लगाएं. यह एक सेफ कवच माना जाता है, जिससे रंग स्क्रीन के अंदर गहराई तक नहीं जाता और बाद में आसानी से निकल जाता है. वहीं अगर ऑयल बाद में लगाए तो भी हल्की मालिश करके 15 से 20 मिनट छोड़ दें, फिर गुनगुने पानी से धो लें.
2/9
इसके अलावा होली का रंग छुड़ाने के लिए दो चम्मच बेसन में दही मिलाकर पेस्ट तैयार करें. इसे चेहरे और शरीर पर रंग लगे हिस्सों पर लगाए.  इसके बाद हल्का सूखने पर गीले हाथों से मसाज करते हुए धो लें. यह मिक्सर रंग हटाने के साथ स्किन को मुलायम भी बनाएगा.
Published at : 25 Feb 2026 07:55 AM (IST)
Holi 2026 Holi 2026 Remedies Holi 2026 Home Remedies Holi 2026 Tips

