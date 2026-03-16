'किसी को हंसाना बहुत मुश्किल है', कॉमेडी एक्टर्स को अवॉर्ड नहीं मिलने पर बोले अक्षय कुमार

एक्टर अक्षय कुमार इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म 'भूत बंगला' को लेकर चर्चा में हैं. यह फिल्म एक हॉरर-कॉमेडी है, जिसे मशहूर निर्देशक प्रियदर्शन बना रहे हैं. अक्षय कुमार और प्रियदर्शन करीब 14 साल बाद एक साथ काम कर रहे हैं, जिसके टीजर को दर्शकों से बहुत प्यार मिला है. इसी बीच हाल ही में एक कार्यक्रम में अक्षय कुमार ने कॉमेडी फिल्मों और अपने करियर को लेकर खुलकर बात की है.

अक्षय ने इन निर्देशकों से सीखा कॉमेडी

इंडिया टुडे कॉन्क्लेव 2026 में एक बातचीत में अक्षय कुमार ने बताया कि अपने फिल्मी सफर में उन्होंने करीब 150 फिल्मों में काम किया है और 70 से ज्यादा निर्देशकों के साथ काम करने का मौका मिला है. लेकिन निर्देशक प्रियदर्शन के साथ उनकी खास ट्यूनिंग रही है. प्रियदर्शन के साथ काम करना हमेशा मजेदार रहा है और उन्होंने उनसे कॉमेडी के बारे में बहुत कुछ सीखा है. निर्देशक राजकुमार संतोषी से भी उन्होंने कॉमिक टाइमिंग और अभिनय की बारीकियां समझीं. अगर उन्हें कॉमेडी का थोड़ा भी ज्ञान है तो उसमें इन निर्देशकों का बड़ा योगदान है. कॉमेडी किसी को सिखाई नहीं जा सकती, यह कलाकार के अंदर से आती है.

कॉमेडी एक्टर्स को लेकर अक्षय का बयान

उनका मानना है कि किसी सीन में ग्लिसरीन लगाकर रोना आसान है, लेकिन किसी को दिल से हंसाना बेहद मुश्किल काम होता है. अक्षय कुमार ने यह भी कहा कि अक्सर अवॉर्ड इवेंट्स में कॉमेडी करने वाले कलाकारों को उतनी पहचान नहीं मिलती, जितनी मिलनी चाहिए. उन्होंने शायद ही कभी देखा हो कि किसी ऐसे एक्टर को 'बेस्ट एक्टर' का अवॉर्ड मिला हो, जिसने पूरी फिल्म में कॉमेडी की हो. बड़े-बड़े कलाकार भी मानते हैं कि कॉमेडी सबसे कठिन शैली है.

10 अप्रैल को रिलीज होगी फिल्म

बता दें, फिल्म 'भूत बंगला’ में अक्षय कुमार के साथ तब्बू, परेश रावल, मिथिला पालकर, वामिका गब्बी, राजपाल यादव, जिशु सेनगुप्ता और असरानी जैसे कलाकार भी दिखाई देंगे. प्रियदर्शन के निर्देशन में बनी यह फिल्म 10 अप्रैल 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है, जिससे दर्शकों को बहुत उम्मीदें है.