एशिया में एक और जंग! पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर की एयरस्ट्राइक, काबुल में हुए 5 धमाके

मिडिल ईस्ट में अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच छिड़ी छिड़ी जंग के बीच पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है. सोमवार (16 मार्च) को एक बार फिर पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर बड़ी सैन्य कार्रवाई को अंजाम दिया है. तालिबानी प्रवक्ता ने बयान जारी कर इसकी जानकारी दी है. अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में पाकिस्तानी वायुसेना ने बड़ा हमला किया है. जानकारी के मुताबिक 5 बड़े धमाके राजधानी काबुल में हुए हैं.

हॉस्पिटल को बनाया गया निशाना

टोलो न्यूज को सूत्रों से मिली जानकारी के हवाले से बताया कि पाकिस्तान की सरकार ने काबुल के पुल-ए-चरखी इलाके में स्थित नशामुक्ति अस्पताल को निशाना बनाया है. हालांकि जानकारी के मुताबिक अफगानिस्तान की कुछ महत्वपूर्ण सरकारी इमारतें भी पाकिस्तानी वायुसेना की बमबारी का निशाना बनी हैं.

तालिबान शासन के प्रवक्ता ने दी जानकारी

तालिबान शासन के प्रवक्ता जबिहुल्लाह मुजाहिद ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा है कि पाकिस्तानी की ओर से एक बार फिर अफ़गान हवाई क्षेत्र का उल्लंघन किया है और काबुल में नशा मुक्ति अस्पताल को निशाना बनाया है. उनके अनुसार, इस घटना में बड़ी संख्या में नागरिक शहीद और घायल हुए हैं, जिनमें से अधिकतर इलाज करा रहे नशाखोर थे. मुजाहिद ने आगे कहा, 'हम पाकिस्तान की इस कार्रवाई की कड़ी निंदा करते हैं और इस तरह की कार्रवाई को मानवता के खिलाफ अपराध मानते हैं.'

इससे पहले 15 मार्च को भी पाकिस्तान की ओर से अफगानिस्तान के दक्षिणी हिस्से में स्थित सैन्य सुविधाओं और ठिकानों पर जोरदार हमले किए गए थे. न्यूज एजेंसी AFP के मुताबिक पाकिस्तानी सेना ने कंधार में अफगानिस्तान के टेक्निकल सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और इक्विपमेंट स्टोरेज फेसिलिटी को निशाना बनाया. स्थानीय लोगों ने देर रात शहर के ऊपर सेना के विमानों को उड़ते हुए देखा था और कई धमाकों की आवाजें भी सुनी थीं.