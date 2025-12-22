साल 2025 में अफगानिस्तान के दो अलग-अलग इलाकों में भीषण भूकंप आए, जिनमें करीब 2000 लोगों की मौत हो गई. इन भूकंपों की तीव्रता लगभग 6.0 थी. पहला भूकंप कुनार प्रांत में आया और इसके कुछ समय बाद उत्तर अफगानिस्तान के बल्ख प्रांत में 6.2 तीव्रता का दूसरा भूकंप आया, जिससे बड़े पैमाने पर तबाही हुई.