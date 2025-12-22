हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
आईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजYear Ender: 2025 में इन प्राकृतिक आपदाओं से दहली दुनिया, ये थे सबसे बड़े भूकंप-सुनामी और चक्रवात

Year Ender: 2025 में इन प्राकृतिक आपदाओं से दहली दुनिया, ये थे सबसे बड़े भूकंप-सुनामी और चक्रवात

साल 2025 में दुनिया प्राकृतिक आपदाओं से दहल गई. भूकंप, सुनामी, चक्रवात और बाढ़ जैसी घटनाओं में हजारों लोगों की जान गई और कई देशों में भारी तबाही देखने को मिली.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 22 Dec 2025 07:30 AM (IST)
साल 2025 में दुनिया प्राकृतिक आपदाओं से दहल गई. भूकंप, सुनामी, चक्रवात और बाढ़ जैसी घटनाओं में हजारों लोगों की जान गई और कई देशों में भारी तबाही देखने को मिली.

साल 2025 की प्राकृतिक आपदाएं

1/7
इन आपदाओं में हजारों लोगों ने अपनी जान गंवाई और करोड़ों की संपत्ति और जान-माल को नुकसान पहुंचा. कई जगहों पर शहर उजड़ गए, लोग बेघर हो गए और सामान्य जीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ.
इन आपदाओं में हजारों लोगों ने अपनी जान गंवाई और करोड़ों की संपत्ति और जान-माल को नुकसान पहुंचा. कई जगहों पर शहर उजड़ गए, लोग बेघर हो गए और सामान्य जीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ.
2/7
साल 2025 में अफगानिस्तान के दो अलग-अलग इलाकों में भीषण भूकंप आए, जिनमें करीब 2000 लोगों की मौत हो गई. इन भूकंपों की तीव्रता लगभग 6.0 थी. पहला भूकंप कुनार प्रांत में आया और इसके कुछ समय बाद उत्तर अफगानिस्तान के बल्ख प्रांत में 6.2 तीव्रता का दूसरा भूकंप आया, जिससे बड़े पैमाने पर तबाही हुई.
साल 2025 में अफगानिस्तान के दो अलग-अलग इलाकों में भीषण भूकंप आए, जिनमें करीब 2000 लोगों की मौत हो गई. इन भूकंपों की तीव्रता लगभग 6.0 थी. पहला भूकंप कुनार प्रांत में आया और इसके कुछ समय बाद उत्तर अफगानिस्तान के बल्ख प्रांत में 6.2 तीव्रता का दूसरा भूकंप आया, जिससे बड़े पैमाने पर तबाही हुई.
Published at : 22 Dec 2025 07:30 AM (IST)
Tags :
Natural Disasters 2025 Global Disasters 2025 Earthquake News 2025 Myanmar Earthquake 2025 India Floods 2025

जनरल नॉलेज फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Weather Forecast: 'घना कोहरा, घुप्प अंधेरा और दो राज्यों में बारिश', मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी, जानें कहां पड़ेगी कितनी ठंड
'घना कोहरा, घुप्प अंधेरा और दो राज्यों में बारिश', मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी, जानें कहां पड़ेगी कितनी ठंड
महाराष्ट्र
जम्मू कश्मीर: 'उमर खालिद ने कोई गलत बात नहीं बोली थी', PDP चीफ महबूबा मुफ्ती का बयान वायरल
जम्मू कश्मीर: 'उमर खालिद ने कोई गलत बात नहीं बोली थी', PDP चीफ महबूबा मुफ्ती का बयान वायरल
क्रिकेट
T20 इंटरनेशनल में सबसे लो स्कोरिंग मैच, दोनों टीमें मिलाकर बना पाई बस 23 रन, देखें शर्मनाक रिकॉर्ड की लिस्ट
T20 इंटरनेशनल में सबसे लो स्कोरिंग मैच, दोनों टीमें मिलाकर बना पाई बस 23 रन, देखें शर्मनाक रिकॉर्ड की लिस्ट
बॉलीवुड
ऋतिक रोशन के कजिन की सगाई, गर्लफ्रेंड सबा आजाद ने दिए फैमिली संग पोज
ऋतिक रोशन के कजिन की सगाई, गर्लफ्रेंड सबा आजाद ने दिए फैमिली संग पोज
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Top News: 6 बजे की बड़ी खबरें | President | Maharashtra News| Aravali Hills | Bangladesh Protest
बागी बेटी की KILLER मोहब्बत
Bollywood News:बॉलीवुड गलियारों की बड़ी खबरें (21.12.2025) | KFH
Ambikapur Road: रातों रात 6 लाख की लागत से बनी सड़क कैसे हुई खराब? | ABP News
UP Encounter: मुख्यमंत्री योगी का एनकाउंटर शो..ON है | CM Yogi | BJP | Breaking | ABP News

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

रवि बिजारनिया
रवि बिजारनियाडिप्टी डायरेक्टर, DIPR
संवाद का नया विज्ञान: न्यूरो-पीआर और बिहैवियरल कम्युनिकेशन
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Weather Forecast: 'घना कोहरा, घुप्प अंधेरा और दो राज्यों में बारिश', मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी, जानें कहां पड़ेगी कितनी ठंड
'घना कोहरा, घुप्प अंधेरा और दो राज्यों में बारिश', मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी, जानें कहां पड़ेगी कितनी ठंड
महाराष्ट्र
जम्मू कश्मीर: 'उमर खालिद ने कोई गलत बात नहीं बोली थी', PDP चीफ महबूबा मुफ्ती का बयान वायरल
जम्मू कश्मीर: 'उमर खालिद ने कोई गलत बात नहीं बोली थी', PDP चीफ महबूबा मुफ्ती का बयान वायरल
क्रिकेट
T20 इंटरनेशनल में सबसे लो स्कोरिंग मैच, दोनों टीमें मिलाकर बना पाई बस 23 रन, देखें शर्मनाक रिकॉर्ड की लिस्ट
T20 इंटरनेशनल में सबसे लो स्कोरिंग मैच, दोनों टीमें मिलाकर बना पाई बस 23 रन, देखें शर्मनाक रिकॉर्ड की लिस्ट
बॉलीवुड
ऋतिक रोशन के कजिन की सगाई, गर्लफ्रेंड सबा आजाद ने दिए फैमिली संग पोज
ऋतिक रोशन के कजिन की सगाई, गर्लफ्रेंड सबा आजाद ने दिए फैमिली संग पोज
विश्व
बांग्लादेश हिंसा के बीच भारत सरकार का बड़ा फैसला, अगले नोटिस तक नहीं होगा ये काम
बांग्लादेश हिंसा के बीच भारत सरकार का बड़ा फैसला, अगले नोटिस तक नहीं होगा ये काम
जनरल नॉलेज
ऑपरेशन के वक्त लाल-पीला क्यों नहीं, हरा या नीला रंग ही क्यों पहनते हैं डॉक्टर?
ऑपरेशन के वक्त लाल-पीला क्यों नहीं, हरा या नीला रंग ही क्यों पहनते हैं डॉक्टर?
रिलेशनशिप
Relationship Tips: ब्रेकअप के बाद नया रिश्ता और शादी की हड़बड़ी, कितना सही होता है यह फैसला?
ब्रेकअप के बाद नया रिश्ता और शादी की हड़बड़ी, कितना सही होता है यह फैसला?
ट्रेंडिंग
"ये कलयुग की औलादें हैं" स्कूल जाने से बगावत, बाप–बेटे की सड़क पर महाभारत, वैन बनी रणभूमि- वीडियो वायरल
ENT LIVE
Awarapan 2 Update: Major Surgery के बाद शूटिंग के लिए पहुंचे Emraan Hashmi
Awarapan 2 Update: Major Surgery के बाद शूटिंग के लिए पहुंचे Emraan Hashmi
Paisa LIVE
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Raat Akeli Hai Review: Nawazuddin Siddiqui की Killer Performance, Suspense और Thrill से भरी Murder Mystery
Raat Akeli Hai Review: Nawazuddin Siddiqui की Killer Performance, Suspense और Thrill से भरी Murder Mystery
ENT LIVE
Avatar: Fire & Ash Review: शानदार Experience, ऐसी दुनिया जिसमें जाने का मन करेगा
Avatar: Fire & Ash Review: शानदार Experience, ऐसी दुनिया जिसमें जाने का मन करेगा
ENT LIVE
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Trailer Review: Kartik Aaryan और Ananya Panday की शानदार Chemistry
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Trailer Review: Kartik Aaryan और Ananya Panday की शानदार Chemistry
Embed widget