Petrol Diesel Expiry Date: क्या पेट्रोल और डीजल की भी होती है एक्सपायरी, जानें कब तक कर सकते हैं स्टोर
Petrol Diesel Expiry Date: क्या पेट्रोल और डीजल एक बार टैंक में भरने या फिर कैन में स्टोर करने के बाद हमेशा चलते रहते हैं? आइए जानते हैं क्या इनकी भी एक्सपायरी डेट होती है या नहीं.
Petrol Diesel Expiry Date: ज्यादातर लोग मानते हैं कि एक बार टैंक में भरने या फिर कैन में स्टोर करने के बाद फ्यूल हमेशा के लिए चलता है. लेकिन आपको बता दें कि यह एक गलत फहमी है. दरअसल पेट्रोल और डीजल की भी एक शेल्फ लाइफ होती है और एक बार वह समय बीत जाने के बाद उनकी केमिकल क्वालिटी खराब होने लगती है. आइए जानते हैं इस बारे में पूरी जानकारी.
Published at : 20 Dec 2025 07:47 PM (IST)
