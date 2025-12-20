हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Petrol Diesel Expiry Date: क्या पेट्रोल और डीजल की भी होती है एक्सपायरी, जानें कब तक कर सकते हैं स्टोर

Petrol Diesel Expiry Date: क्या पेट्रोल और डीजल की भी होती है एक्सपायरी, जानें कब तक कर सकते हैं स्टोर

Petrol Diesel Expiry Date: क्या पेट्रोल और डीजल एक बार टैंक में भरने या फिर कैन में स्टोर करने के बाद हमेशा चलते रहते हैं? आइए जानते हैं क्या इनकी भी एक्सपायरी डेट होती है या नहीं.

By : स्पर्श गोयल  | Updated at : 20 Dec 2025 07:50 PM (IST)
Petrol Diesel Expiry Date: क्या पेट्रोल और डीजल एक बार टैंक में भरने या फिर कैन में स्टोर करने के बाद हमेशा चलते रहते हैं? आइए जानते हैं क्या इनकी भी एक्सपायरी डेट होती है या नहीं.

Petrol Diesel Expiry Date: ज्यादातर लोग मानते हैं कि एक बार टैंक में भरने या फिर कैन में स्टोर करने के बाद फ्यूल हमेशा के लिए चलता है. लेकिन आपको बता दें कि यह एक गलत फहमी है. दरअसल पेट्रोल और डीजल की भी एक शेल्फ लाइफ होती है और एक बार वह समय बीत जाने के बाद उनकी केमिकल क्वालिटी खराब होने लगती है. आइए जानते हैं इस बारे में पूरी जानकारी.

पेट्रोल काफी ज्यादा वोलेटाइल होता है. इसका मतलब है कि यह जल्दी से इवेपोरेट और ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है. एक कसकर बंद कंटेनर में भी रेगुलर पेट्रोल सिर्फ तीन से 6 महीने तक चलता है. हवा के संपर्क में आने पर इसमें हल्के हल्के कंपोनेंट इवेपोरेट होने लगते हैं.
पेट्रोल काफी ज्यादा वोलेटाइल होता है. इसका मतलब है कि यह जल्दी से इवेपोरेट और ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है. एक कसकर बंद कंटेनर में भी रेगुलर पेट्रोल सिर्फ तीन से 6 महीने तक चलता है. हवा के संपर्क में आने पर इसमें हल्के हल्के कंपोनेंट इवेपोरेट होने लगते हैं.
आधुनिक फ्यूल में अक्सर इथेनॉल होता है जो स्टोरेज लाइफ को कम कर देता है. इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल पानी सोखने और फेज सेपरेशन की वजह से दो से 3 महीने के अंदर खराब होना शुरू हो सकता है.
आधुनिक फ्यूल में अक्सर इथेनॉल होता है जो स्टोरेज लाइफ को कम कर देता है. इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल पानी सोखने और फेज सेपरेशन की वजह से दो से 3 महीने के अंदर खराब होना शुरू हो सकता है.
Published at : 20 Dec 2025 07:47 PM (IST)
Petrol Expiry Diesel Expiry Fuel Shelf Life

जनरल नॉलेज फोटो गैलरी

