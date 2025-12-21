एक्सप्लोरर
Burj Khalifa Lightning: बुर्ज खलीफा पर गिरती है बिजली फिर भी कुछ क्यों नहीं होता, जानें क्या है इसके पीछे का साइंस?
Burj Khalifa Lightning: बुर्ज खलीफा पर बिजली गिरने की वीडियो आए दिन सामने आती रहती है. लेकिन सवाल यह है कि बिजली गिरने के बावजूद भी बुर्ज खलीफा को कभी कुछ क्यों नहीं होता. आइए जानते हैं जवाब.
Burj Khalifa Lightning: दुबई के क्राउन प्रिंस ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया. इसमें बुर्ज खलीफा पर बिजली गिरते हुए देखा जा सकता है. लेकिन सवाल यह उठता है कि बुर्ज खलीफा पर बिजली गिरने के बावजूद भी उसे कुछ क्यों नहीं होता. ना ही बुर्ज खलीफा का पावर फेलियर होता है और ना ही कोई आग लगती है. आइए जानते हैं इसके पीछे की वजह.
1/6
2/6
Published at : 21 Dec 2025 10:04 AM (IST)
जनरल नॉलेज
6 Photos
बुर्ज खलीफा पर गिरती है बिजली फिर भी कुछ क्यों नहीं होता, जानें क्या है इसके पीछे का साइंस?
जनरल नॉलेज
6 Photos
दुनिया में सबसे ज्यादा खाई जाती है यह प्रिपेयर्ड डिश, जानें सबसे पहले कहां बना था यह व्यंजन
जनरल नॉलेज
7 Photos
लड़कों को ब्लू और लड़कियों को पिंक कलर ही क्यों पसंद आता है, रंग कैसे बन गए फैशन स्टैंडर्ड?
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
जेफरी एपस्टीन से जुड़ीं कम से कम 16 फाइल्स गायब! ट्रंप की फोटो भी डिलीट; अमेरिका में बवाल
महाराष्ट्र
Live: महाराष्ट्र के 288 नगर परिषद और नगर पंचायत चुनावों के नतीजे आज होंगे घोषित, 10 बजे से वोटों की गिनती
बॉलीवुड
चीन के कॉन्सर्ट में 'ओपन फायर' गाने पर थिरके रोबोट्स, धमाकेदार डांस देख दर्शक हुए हैरान
विश्व
अमेरिका ने वेनेजुएला के एक और तेल टैंकर पर किया कब्जा, ट्रंप ने मादुरो सरकार को दे डाली धमकी
Advertisement
रवि बिजारनियाडिप्टी डायरेक्टर, DIPR
Opinion