Burj Khalifa Lightning: बुर्ज खलीफा पर गिरती है बिजली फिर भी कुछ क्यों नहीं होता, जानें क्या है इसके पीछे का साइंस?

Burj Khalifa Lightning: बुर्ज खलीफा पर गिरती है बिजली फिर भी कुछ क्यों नहीं होता, जानें क्या है इसके पीछे का साइंस?

Burj Khalifa Lightning: बुर्ज खलीफा पर बिजली गिरने की वीडियो आए दिन सामने आती रहती है. लेकिन सवाल यह है कि बिजली गिरने के बावजूद भी बुर्ज खलीफा को कभी कुछ क्यों नहीं होता. आइए जानते हैं जवाब.

By : स्पर्श गोयल  | Updated at : 21 Dec 2025 10:04 AM (IST)
Burj Khalifa Lightning: बुर्ज खलीफा पर बिजली गिरने की वीडियो आए दिन सामने आती रहती है. लेकिन सवाल यह है कि बिजली गिरने के बावजूद भी बुर्ज खलीफा को कभी कुछ क्यों नहीं होता. आइए जानते हैं जवाब.

Burj Khalifa Lightning: दुबई के क्राउन प्रिंस ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया. इसमें बुर्ज खलीफा पर बिजली गिरते हुए देखा जा सकता है. लेकिन सवाल यह उठता है कि बुर्ज खलीफा पर बिजली गिरने के बावजूद भी उसे कुछ क्यों नहीं होता. ना ही बुर्ज खलीफा का पावर फेलियर होता है और ना ही कोई आग लगती है. आइए जानते हैं इसके पीछे की वजह.

बुर्ज खलीफा एक एडवांस्ड लाइटनिंग प्रोटक्शन सिस्टम से लैस है. स्ट्रक्चर के सबसे ऊपर खास लाइटनिंग रॉड और सेंसर लगे हुए हैं. यह बिजली को गिरने से पहले कंट्रोल्ड तरीके से उसे आकर्षित करते हैं.
बुर्ज खलीफा एक एडवांस्ड लाइटनिंग प्रोटक्शन सिस्टम से लैस है. स्ट्रक्चर के सबसे ऊपर खास लाइटनिंग रॉड और सेंसर लगे हुए हैं. यह बिजली को गिरने से पहले कंट्रोल्ड तरीके से उसे आकर्षित करते हैं.
एक बार बिजली गिरने के बाद भारी इलेक्ट्रिक करंट को तुरंत टावर में बने खास कंडक्टिव रास्ते से गाइड किया जाता है. यह रास्ते एनर्जी को स्टील और कंक्रीट के स्ट्रक्चर से सुरक्षित रूप से नीचे ले जाते हैं. इसके बाद यह ग्राउंडिंग सिस्टम के जरिए इसे जमीन में गहराई में छोड़ देते हैं.
एक बार बिजली गिरने के बाद भारी इलेक्ट्रिक करंट को तुरंत टावर में बने खास कंडक्टिव रास्ते से गाइड किया जाता है. यह रास्ते एनर्जी को स्टील और कंक्रीट के स्ट्रक्चर से सुरक्षित रूप से नीचे ले जाते हैं. इसके बाद यह ग्राउंडिंग सिस्टम के जरिए इसे जमीन में गहराई में छोड़ देते हैं.
Published at : 21 Dec 2025 10:04 AM (IST)
Burj Khalifa DUBAI Lightning On Burj Khalifa

जनरल नॉलेज फोटो गैलरी

Embed widget