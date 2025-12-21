उत्तर कोरिया में क्रिसमस पूरी तरह से बैन है क्योंकि सभी धार्मिक कामों पर रोक है. ईसाई धर्म से जुड़े किसी भी तरह के उत्सव, प्रार्थना या सभा करने पर गिरफ्तारी जबरन मजदूरी या फिर जेल भी हो सकती है. इतना ही नहीं बल्कि धार्मिक प्रतीकों को अपने पास रखना भी यहां पर एक गंभीर अपराध माना जाता है.