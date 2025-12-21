एक्सप्लोरर
Blue Christmas 2025: इन देशों में क्रिसमस मनाया तो हो जाएंगे गिरफ्तार, जानें कितने खतरनाक कानून?
Blue Christmas 2025: दुनिया में कुछ ऐसे भी देश हैं जहां पर खुलेआम क्रिसमस मनाने पर जुर्माना, गिरफ्तारी या फिर जेल भी हो सकती है. आइए जानते हैं कौन से हैं वे देश.
Blue Christmas 2025: आज दुनिया में ब्लू क्रिसमस मनाया जा रहा है. यह एक ऐसी प्रथा होती है जिसमें दुख से जूझ रहे लोग एक गंभीर प्रार्थना सभा मनाते हैं. वैसे क्रिसमस दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में खुशी, रोशनी और साथ रहने के त्यौहार के तौर पर मनाया जाता है. लेकिन कुछ ऐसे भी देश है जहां पर क्रिसमस को खुलेआम मनाने पर जुर्माना गिरफ्तारी या फिर जेल भी हो सकती है. आइए जानते हैं उन देशों के बारे में.
1/6
2/6
Published at : 21 Dec 2025 10:09 AM (IST)
जनरल नॉलेज
6 Photos
बुर्ज खलीफा पर गिरती है बिजली फिर भी कुछ क्यों नहीं होता, जानें क्या है इसके पीछे का साइंस?
जनरल नॉलेज
6 Photos
दुनिया में सबसे ज्यादा खाई जाती है यह प्रिपेयर्ड डिश, जानें सबसे पहले कहां बना था यह व्यंजन
जनरल नॉलेज
7 Photos
लड़कों को ब्लू और लड़कियों को पिंक कलर ही क्यों पसंद आता है, रंग कैसे बन गए फैशन स्टैंडर्ड?
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
जेफरी एपस्टीन से जुड़ीं कम से कम 16 फाइल्स गायब! ट्रंप की फोटो भी डिलीट; अमेरिका में बवाल
महाराष्ट्र
Live: महाराष्ट्र नगर निगम चुनाव के नतीजों के लिए वोटों की गिनती शुरू, उरण में हुआ हंगामा
बॉलीवुड
चीन के कॉन्सर्ट में 'ओपन फायर' गाने पर थिरके रोबोट्स, धमाकेदार डांस देख दर्शक हुए हैरान
विश्व
अमेरिका ने वेनेजुएला के एक और तेल टैंकर पर किया कब्जा, ट्रंप ने मादुरो सरकार को दे डाली धमकी
Advertisement
जनरल नॉलेज
6 Photos
बुर्ज खलीफा पर गिरती है बिजली फिर भी कुछ क्यों नहीं होता, जानें क्या है इसके पीछे का साइंस?
रवि बिजारनियाडिप्टी डायरेक्टर, DIPR
Opinion