नई आबकारी नीति लागू होने के बाद यूपी में कितनी महंगी हो जाएगी शराब, इस पर कितना कमाएगा दुकानदार

नई आबकारी नीति लागू होने के बाद यूपी में कितनी महंगी हो जाएगी शराब, इस पर कितना कमाएगा दुकानदार

New Excise Policy: उत्तर प्रदेश में 1 अप्रैल से नई आबकारी नीति लागू होने जा रही है. ऐसे में आइए जान लेते है कि शराब की एक बोतल आखिर कितनी महंगी हो जाएगी और खरीदने के लिए कितनी जेब ढीली होगी.

By : निधि पाल  | Updated at : 21 Dec 2025 12:42 PM (IST)
New Excise Policy: उत्तर प्रदेश में 1 अप्रैल से नई आबकारी नीति लागू होने जा रही है. ऐसे में आइए जान लेते है कि शराब की एक बोतल आखिर कितनी महंगी हो जाएगी और खरीदने के लिए कितनी जेब ढीली होगी.

उत्तर प्रदेश में 1 अप्रैल से एक फैसला आपकी जेब पर सीधा असर डालने वाला है. जो बोतल अब तक सामान्य लगती थी, वही अचानक महंगी हो सकती है. सरकार का तर्क है राजस्व बढ़ाने का, लेकिन सवाल उपभोक्ता और दुकानदार दोनों का है. क्या नई आबकारी नीति सिर्फ कीमतें बढ़ाएगी या मुनाफे का गणित भी बदलेगी? असली तस्वीर नीति लागू होने के बाद सामने आएगी, मगर संकेत अभी से साफ हैं. आइए जानें कि नई आबकारी नीति लागू होने के बाद शराब कितनी सस्ती होगी.

उत्तर प्रदेश सरकार आगामी वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए नई आबकारी नीति लागू करने की तैयारी में है. यह नीति 1 अप्रैल से प्रभावी होगी और इसके साथ ही शराब की कीमतों में बढ़ोतरी लगभग तय मानी जा रही है.
उत्तर प्रदेश सरकार आगामी वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए नई आबकारी नीति लागू करने की तैयारी में है. यह नीति 1 अप्रैल से प्रभावी होगी और इसके साथ ही शराब की कीमतों में बढ़ोतरी लगभग तय मानी जा रही है.
आबकारी विभाग का उद्देश्य साफ है, राज्य के राजस्व को मजबूत करना. पिछले कुछ वर्षों में शराब बिक्री से यूपी सरकार को बड़ी आमदनी हुई है और नई नीति के जरिए इस कमाई को और बढ़ाने की योजना बनाई गई है.
आबकारी विभाग का उद्देश्य साफ है, राज्य के राजस्व को मजबूत करना. पिछले कुछ वर्षों में शराब बिक्री से यूपी सरकार को बड़ी आमदनी हुई है और नई नीति के जरिए इस कमाई को और बढ़ाने की योजना बनाई गई है.
Published at : 21 Dec 2025 12:42 PM (IST)
