ज्यादातर एटीएम में तीन से चार कैश कैसेट होते हैं. इन्हें कैश बॉक्स भी कहा जाता है. हर बॉक्स में मशीन मॉडल और नोट की कंडीशन के आधार पर लगभग 2200 से 2500 नई करेंसी नोट रखे जा सकते हैं. इसका मतलब है कि एक एटीएम में एक बार में फिजिकल लगभग 8000 से 10000 नोट रखे जा सकते हैं.