ATM Cash Capacity: एक ATM में आखिर कितना कैश भरा जा सकता है, क्या है नियम?
ATM Cash Capacity: हम सभी रोजमर्रा की अपनी जिंदगी में एटीएम का इस्तेमाल काफी ज्यादा करते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक एटीएम में आखिर कितना पैसा भरा जाता है. आइए जानते हैं.
ATM Cash Capacity: एटीएम बाहर से देखने में काफी सिंपल लगता है. सिंपल कार्ड डालो, पिन डालो और कैश निकालो. लेकिन उस स्क्रीन के पीछे एक रेगुलेटेड सिस्टम होता है जो इस बात को तय करता है कि कितना पैसा लोड किया जा सकता है और इसे कब भरा जा सकता है. तो आइए जानते हैं कि एटीएम में आखिर कितना पैसा भरा जा सकता है और इसके नियम क्या हैं.
