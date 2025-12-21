हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
ATM Cash Capacity: एक ATM में आखिर कितना कैश भरा जा सकता है, क्या है नियम?

ATM Cash Capacity: एक ATM में आखिर कितना कैश भरा जा सकता है, क्या है नियम?

ATM Cash Capacity: हम सभी रोजमर्रा की अपनी जिंदगी में एटीएम का इस्तेमाल काफी ज्यादा करते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक एटीएम में आखिर कितना पैसा भरा जाता है. आइए जानते हैं.

By : स्पर्श गोयल  | Updated at : 21 Dec 2025 06:22 PM (IST)
ATM Cash Capacity: हम सभी रोजमर्रा की अपनी जिंदगी में एटीएम का इस्तेमाल काफी ज्यादा करते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक एटीएम में आखिर कितना पैसा भरा जाता है. आइए जानते हैं.

ATM Cash Capacity: एटीएम बाहर से देखने में काफी सिंपल लगता है. सिंपल कार्ड डालो, पिन डालो और कैश निकालो. लेकिन उस स्क्रीन के पीछे एक रेगुलेटेड सिस्टम होता है जो इस बात को तय करता है कि कितना पैसा लोड किया जा सकता है और इसे कब भरा जा सकता है. तो आइए जानते हैं कि एटीएम में आखिर कितना पैसा भरा जा सकता है और इसके नियम क्या हैं.

1/6
ज्यादातर एटीएम में तीन से चार कैश कैसेट होते हैं. इन्हें कैश बॉक्स भी कहा जाता है. हर बॉक्स में मशीन मॉडल और नोट की कंडीशन के आधार पर लगभग 2200 से 2500 नई करेंसी नोट रखे जा सकते हैं. इसका मतलब है कि एक एटीएम में एक बार में फिजिकल लगभग 8000 से 10000 नोट रखे जा सकते हैं.
ज्यादातर एटीएम में तीन से चार कैश कैसेट होते हैं. इन्हें कैश बॉक्स भी कहा जाता है. हर बॉक्स में मशीन मॉडल और नोट की कंडीशन के आधार पर लगभग 2200 से 2500 नई करेंसी नोट रखे जा सकते हैं. इसका मतलब है कि एक एटीएम में एक बार में फिजिकल लगभग 8000 से 10000 नोट रखे जा सकते हैं.
2/6
अगर हर कैसेट में सिर्फ ₹500 के नोट लोड किए जाएं तो एक एटीएम के अंदर कुल कैश 40 से 50 लाख रुपए तक का हो सकता है. असलियत में बैंक शायद ही कभी ऐसा करते हैं क्योंकि कस्टमर की जरूरत को पूरा करने के लिए एटीएम को अलग-अलग डिनॉमिनेशन देने होते हैं.
अगर हर कैसेट में सिर्फ ₹500 के नोट लोड किए जाएं तो एक एटीएम के अंदर कुल कैश 40 से 50 लाख रुपए तक का हो सकता है. असलियत में बैंक शायद ही कभी ऐसा करते हैं क्योंकि कस्टमर की जरूरत को पूरा करने के लिए एटीएम को अलग-अलग डिनॉमिनेशन देने होते हैं.
Published at : 21 Dec 2025 06:22 PM (IST)
