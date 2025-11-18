हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
World Toilet Day: इस देश में दुनिया का सबसे बड़ा पब्लिक टॉयलेट, 1000 लोग एक साथ कर सकते हैं पॉटी

World Toilet Day: इस देश में दुनिया का सबसे बड़ा पब्लिक टॉयलेट, 1000 लोग एक साथ कर सकते हैं पॉटी

World Toilet Day: दुनिया में एक ऐसा देश है, जहां दुनिया का सबसे बड़ा शौचालय ही नहीं, बल्कि डिजाइन और सुविधा का अद्भुत संगम है. आइए इसके बारे में जानते हैं.

By : निधि पाल  | Updated at : 18 Nov 2025 02:38 PM (IST)
World Toilet Day: दुनिया में एक ऐसा देश है, जहां दुनिया का सबसे बड़ा शौचालय ही नहीं, बल्कि डिजाइन और सुविधा का अद्भुत संगम है. आइए इसके बारे में जानते हैं.

World Toilet Day: सोचिए, एक ऐसी जगह जहां 1000 लोग एक साथ शौचालय का इस्तेमाल कर सकते हैं. हां, यह कोई मजाक नहीं है, बल्कि चीन के चोंगकिंग शहर का पोर्सिलेन पैलेस है, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा सार्वजनिक शौचालय कहा जाता है. यह सिर्फ संख्या में बड़ा नहीं है, बल्कि डिजाइन और सजावट में भी अनोखा है. मिस्र की वास्तुकला से प्रेरित इसके महल जैसी सजावट और आधुनिक सुविधाओं ने इसे पर्यटकों के लिए भी खास बना दिया है.

हर साल 19 नवंबर को होने वाला World Toilet Day हमें याद दिलाता है कि स्वच्छता और सार्वजनिक शौचालय सिर्फ रोजमर्रा की जरूरत नहीं, बल्कि स्वास्थ्य और समाज की बुनियादी जरूरत है. इसी संदर्भ में चीन का चोंगकिंग शहर दुनिया के सबसे बड़े सार्वजनिक शौचालय का घर बनकर सामने आया है.
इसे पोर्सिलेन पैलेस कहा जाता है. पोर्सिलेन पैलेस का क्षेत्रफल लगभग 32,290 स्क्वायर फुट है और इसमें 1000 से ज्यादा शौचालय हैं. यह केवल संख्या में विशाल नहीं है, बल्कि इसकी वास्तुकला और डिजाइन इसे खास बनाती है.
इसके परिसर में मिस्र की शैली की सजावट देखी जा सकती है, जिससे यह सामान्य शौचालय से कहीं अधिक आकर्षक और अनोखा लगता है. यही वजह है कि यह सिर्फ उपयोग की जगह नहीं, बल्कि पर्यटकों के लिए भी एक आकर्षण का केंद्र बन गया है.
शहरवासियों और पर्यटकों दोनों के लिए यह सुविधा बेहद सुविधाजनक है. इतना बड़ा सार्वजनिक शौचालय होने के कारण, बड़ी भीड़ और आयोजन के समय भी लोग आसानी से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं. साथ ही, स्वच्छता और आधुनिक उपकरणों के कारण इसे एक सुरक्षित माना जाता है.
चीन के अन्य शहर डुनहुआंग में भी एक दो मंजिला सार्वजनिक शौचालय ने ध्यान खींचा है. यह शौचालय अपनी सांस्कृतिक विरासत और डिजाइन के कारण पर्यटकों के बीच लोकप्रिय हो गया है. पारंपरिक चीनी शैली के तत्वों और आधुनिक सुविधाओं का मिश्रण इसे सिर्फ एक शौचालय नहीं, बल्कि एक अनुभव की तरह बनाता है.
सार्वजनिक शौचालयों का यह विस्तार केवल सुविधा तक सीमित नहीं है, बल्कि यह स्वास्थ्य, स्वच्छता और पर्यावरण सुरक्षा में भी मदद करता है. बड़े पैमाने पर निर्मित शौचालय और साफ-सुथरा प्रबंधन स्थानीय समाज को स्वच्छता के प्रति जागरूक करता है.
विश्व स्तर पर देखा जाए तो चीन ने सार्वजनिक शौचालयों के क्षेत्र में नया मानक स्थापित किया है. पोर्सिलेन पैलेस ने यह साबित किया है कि शौचालय केवल आवश्यक सुविधा नहीं, बल्कि सांस्कृतिक और पर्यटक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण स्थान बन सकता है.
Published at : 18 Nov 2025 02:37 PM (IST)
जनरल नॉलेज फोटो गैलरी

प्राइवेसी पॉलिसी

