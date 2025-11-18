एक्सप्लोरर
World Toilet Day: इस देश में दुनिया का सबसे बड़ा पब्लिक टॉयलेट, 1000 लोग एक साथ कर सकते हैं पॉटी
World Toilet Day: दुनिया में एक ऐसा देश है, जहां दुनिया का सबसे बड़ा शौचालय ही नहीं, बल्कि डिजाइन और सुविधा का अद्भुत संगम है. आइए इसके बारे में जानते हैं.
World Toilet Day: सोचिए, एक ऐसी जगह जहां 1000 लोग एक साथ शौचालय का इस्तेमाल कर सकते हैं. हां, यह कोई मजाक नहीं है, बल्कि चीन के चोंगकिंग शहर का पोर्सिलेन पैलेस है, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा सार्वजनिक शौचालय कहा जाता है. यह सिर्फ संख्या में बड़ा नहीं है, बल्कि डिजाइन और सजावट में भी अनोखा है. मिस्र की वास्तुकला से प्रेरित इसके महल जैसी सजावट और आधुनिक सुविधाओं ने इसे पर्यटकों के लिए भी खास बना दिया है.
1/7
2/7
3/7
4/7
5/7
6/7
7/7
Published at : 18 Nov 2025 02:37 PM (IST)
जनरल नॉलेज
6 Photos
सालों साल अंतरिक्ष में घूमती रहती हैं सैटेलाइट्स, फिर क्यों नहीं लगती इनमें जंग?
जनरल नॉलेज
7 Photos
दुनिया में भारत गोल्ड ज्वैलरी का सबसे बड़ा कंज्यूमर, दूसरे और तीसरे नंबर पर कौन?
जनरल नॉलेज
7 Photos
रम, व्हिस्की और वोदका... तीनों में कौन सी होती है सबसे नेचुरल शराब, जानें इनकी मेकिंग प्रॉसेस
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
बिहार
केंद्र और नीतीश सरकार से तेज प्रताप यादव ने मांगी मदद, बोले- 'मेरे माता-पिता को यदि…'
इंडिया
तुर्किए से ऑपरेट हुआ जैश-ए-मोहम्मद का खतरनाक मॉड्यूल, अबु उकासा ने उमर को बनाया कट्टरपंथी
बॉलीवुड
इस एक्टर ने दी हैं 13 साल के करियर में 14 हिट फिल्में, बॉक्स ऑफिस पर बड़े-बड़े धुरंधरों को पछाड़ा
विश्व
मदीना बस हादसे में सास-ससुर, साले-सालियों समेत खत्म हो गया पूरा परिवार, परिजन बोले- 'अल्लाह उनके नसीब में...'
Advertisement
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
Opinion