चीन के अन्य शहर डुनहुआंग में भी एक दो मंजिला सार्वजनिक शौचालय ने ध्यान खींचा है. यह शौचालय अपनी सांस्कृतिक विरासत और डिजाइन के कारण पर्यटकों के बीच लोकप्रिय हो गया है. पारंपरिक चीनी शैली के तत्वों और आधुनिक सुविधाओं का मिश्रण इसे सिर्फ एक शौचालय नहीं, बल्कि एक अनुभव की तरह बनाता है.