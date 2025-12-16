एक्सप्लोरर
एयर होस्टेस गले में क्यों पहनती हैं स्कार्फ, आप भी जानकर हो जाएंगे हैरान
Why Air Hostess Wears Scarf: जो स्कार्फ आपको फैशन लगता है, वही एयर होस्टेस की सुरक्षा ढाल है. यूनिफॉर्म का यह छोटा हिस्सा बड़ी जिम्मेदारियों की कहानी कहता है.
फ्लाइट में कदम रखते ही मुस्कुराते चेहरे, सलीके से बंधे बाल और गले में सजा रंगीन स्कार्फ एयर होस्टेस की यही तस्वीर सबसे पहले नजर में बस जाती है. अधिकतर लोग इसे सिर्फ यूनिफॉर्म का हिस्सा या फैशन मान लेते हैं, लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा दिलचस्प है. यह छोटा सा स्कार्फ न सिर्फ पहचान बनाता है, बल्कि सुरक्षा, आराम और प्रोफेशनल जिम्मेदारियों से भी गहराई से जुड़ा होता है.
