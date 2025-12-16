हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजएयर होस्टेस गले में क्यों पहनती हैं स्कार्फ, आप भी जानकर हो जाएंगे हैरान

एयर होस्टेस गले में क्यों पहनती हैं स्कार्फ, आप भी जानकर हो जाएंगे हैरान

Why Air Hostess Wears Scarf: जो स्कार्फ आपको फैशन लगता है, वही एयर होस्टेस की सुरक्षा ढाल है. यूनिफॉर्म का यह छोटा हिस्सा बड़ी जिम्मेदारियों की कहानी कहता है.

By : निधि पाल  | Updated at : 16 Dec 2025 06:29 PM (IST)
Why Air Hostess Wears Scarf: जो स्कार्फ आपको फैशन लगता है, वही एयर होस्टेस की सुरक्षा ढाल है. यूनिफॉर्म का यह छोटा हिस्सा बड़ी जिम्मेदारियों की कहानी कहता है.

फ्लाइट में कदम रखते ही मुस्कुराते चेहरे, सलीके से बंधे बाल और गले में सजा रंगीन स्कार्फ एयर होस्टेस की यही तस्वीर सबसे पहले नजर में बस जाती है. अधिकतर लोग इसे सिर्फ यूनिफॉर्म का हिस्सा या फैशन मान लेते हैं, लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा दिलचस्प है. यह छोटा सा स्कार्फ न सिर्फ पहचान बनाता है, बल्कि सुरक्षा, आराम और प्रोफेशनल जिम्मेदारियों से भी गहराई से जुड़ा होता है.

एयर होस्टेस की यूनिफॉर्म को बेहद सोच-समझकर डिजाइन की जाती है. इसमें हर रंग, हर कपड़े और हर एक्सेसरी का एक मतलब होता है. गले में पहना जाने वाला स्कार्फ भी इसी सोच का नतीजा है.
एयर होस्टेस की यूनिफॉर्म को बेहद सोच-समझकर डिजाइन की जाती है. इसमें हर रंग, हर कपड़े और हर एक्सेसरी का एक मतलब होता है. गले में पहना जाने वाला स्कार्फ भी इसी सोच का नतीजा है.
यह सिर्फ सुंदर दिखने के लिए नहीं, बल्कि फ्लाइट के माहौल में काम करने की जरूरतों को ध्यान में रखकर शामिल किया जाता है. हर एयरलाइन चाहती है कि उसका स्टाफ दूर से ही पहचाना जाए.
यह सिर्फ सुंदर दिखने के लिए नहीं, बल्कि फ्लाइट के माहौल में काम करने की जरूरतों को ध्यान में रखकर शामिल किया जाता है. हर एयरलाइन चाहती है कि उसका स्टाफ दूर से ही पहचाना जाए.
Published at : 16 Dec 2025 06:29 PM (IST)
ENT LIVE
Saali Mohabbat Review : Radhika Apte की Suspense, Thriler और Crime से भरी दमदार कहानी
Saali Mohabbat Review : Radhika Apte की Suspense, Thriler और Crime से भरी दमदार कहानी
