Land Rover Village: भारत का वो गांव जहां टैक्सी में चलती है Land Rover, कहां से आई यहां इतनी अमीरी?
Land Rover Village: भारत में एक ऐसा गांव भी है जहां पर लैंड रोवर गाड़ी का इस्तेमाल टैक्सी के तौर पर किया जाता है. आइए जानते हैं कौन सा है वह गांव.
Land Rover Village: भारत में लग्जरी कारें आमतौर पर एलिट लाइफस्टाइल की निशानी होती हैं. लेकिन एक छोटा सा हिमालयी गांव ऐसा है जहां पर लैंड रोवर स्टेटस सिंबल नहीं है बल्कि वे एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट हैं. पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में स्थित मानेभंज्यांग, एक शांत गांव है जिसे लैंड रोवर का गांव भी कहा जाता है. यहां 1950 के दशक की पुरानी लैंड रोवर गाड़ियों का इस्तेमाल रोजाना टैक्सी के तौर पर किया जाता है. आइए जानते हैं इस बारे में पूरी जानकारी.
Published at : 16 Dec 2025 06:18 PM (IST)
