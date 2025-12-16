मानेभंज्यांग भारत नेपाल सीमा के पास ऊंचाई पर बसा है. यह संदकफू और फालुत का गेटवे है. यह पश्चिम बंगाल की सबसे ऊंची चोटियां हैं. यहां की सड़क संकरी, कच्ची, खड़ी ढलान वाली हैं. यह सड़के अक्सर भूस्खलन और भारी बारिश की वजह से खराब हो जाती हैं. आज भी आधुनिक गाड़ियां इन पर मुश्किल से चल पाती हैं जबकि पुरानी लैंड रोवर गाड़ी इन्हें आसानी से पार कर लेती है.