जर्मनी में एक महीने किराए पर रहने पर कितना आता है खर्चा, कितना महंगी है यहां कॉस्ट ऑफ लिविंग?

जर्मनी में एक महीने किराए पर रहने पर कितना आता है खर्चा, कितना महंगी है यहां कॉस्ट ऑफ लिविंग?

Cost Of Living In Germany: जर्मनी में एक महीने रहना सुनने में रोमांचक लगता है, लेकिन शहर और विकल्प चुनते ही खर्च आसमान छू सकता है. सही योजना के बिना 10 हजार रुपये भी जल्दी खत्म हो सकते हैं.

By : निधि पाल  | Updated at : 16 Dec 2025 03:49 PM (IST)
Cost Of Living In Germany: जर्मनी में एक महीने रहना सुनने में रोमांचक लगता है, लेकिन शहर और विकल्प चुनते ही खर्च आसमान छू सकता है. सही योजना के बिना 10 हजार रुपये भी जल्दी खत्म हो सकते हैं.

जर्मनी में एक महीने का रहना सुनने में रोमांचक लगता है, लेकिन जेब पर इसका असर थोड़ा भारी पड़ सकता है. बड़े शहरों की चमक-धमक के बीच किराए के बढ़ते खर्च और यूटिलिटीज के जोड़ को समझना हर नए प्रवासी के लिए जरूरी है. हॉस्टल हो या अकेला अपार्टमेंट, कीमतें अलग-अलग होती हैं और शहर के हिसाब से अंतर काफी बड़ा है. इस रिपोर्ट में जानेंगे कि एक महीने में रहने का खर्च कितना होगा और कॉस्ट ऑफ लिविंग का असली मतलब क्या है.

जर्मनी में रहने का खर्च केवल शहर पर नहीं, बल्कि आपके रहने के तरीके पर भी निर्भर करता है. अगर आप अकेले रहते हैं तो औसतन €400 से €1000+ यानी करीब ₹35,000 से ₹90,000+ खर्च हो सकता है.
जर्मनी में रहने का खर्च केवल शहर पर नहीं, बल्कि आपके रहने के तरीके पर भी निर्भर करता है. अगर आप अकेले रहते हैं तो औसतन €400 से €1000+ यानी करीब ₹35,000 से ₹90,000+ खर्च हो सकता है.
हॉस्टल या शेयर्ड फ्लैट में यह खर्च €250-€600 के बीच रहता है, जबकि छोटे 1-बेडरूम अपार्टमेंट के लिए €700-€1000+ तक देना पड़ सकता है. बड़े शहर जैसे म्यूनिख और बर्लिन में किराया अधिक है, वहीं लीपजिग और ड्रेस्डेन में यह काफी कम है.
हॉस्टल या शेयर्ड फ्लैट में यह खर्च €250-€600 के बीच रहता है, जबकि छोटे 1-बेडरूम अपार्टमेंट के लिए €700-€1000+ तक देना पड़ सकता है. बड़े शहर जैसे म्यूनिख और बर्लिन में किराया अधिक है, वहीं लीपजिग और ड्रेस्डेन में यह काफी कम है.
Published at : 16 Dec 2025 03:49 PM (IST)
Germany Cost Of Living In Germany Berlin Hostel Prices

