जर्मनी में एक महीने किराए पर रहने पर कितना आता है खर्चा, कितना महंगी है यहां कॉस्ट ऑफ लिविंग?
Cost Of Living In Germany: जर्मनी में एक महीने रहना सुनने में रोमांचक लगता है, लेकिन शहर और विकल्प चुनते ही खर्च आसमान छू सकता है. सही योजना के बिना 10 हजार रुपये भी जल्दी खत्म हो सकते हैं.
जर्मनी में एक महीने का रहना सुनने में रोमांचक लगता है, लेकिन जेब पर इसका असर थोड़ा भारी पड़ सकता है. बड़े शहरों की चमक-धमक के बीच किराए के बढ़ते खर्च और यूटिलिटीज के जोड़ को समझना हर नए प्रवासी के लिए जरूरी है. हॉस्टल हो या अकेला अपार्टमेंट, कीमतें अलग-अलग होती हैं और शहर के हिसाब से अंतर काफी बड़ा है. इस रिपोर्ट में जानेंगे कि एक महीने में रहने का खर्च कितना होगा और कॉस्ट ऑफ लिविंग का असली मतलब क्या है.
