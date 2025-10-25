अंधेरा होने पर हमें दिखाई देना क्यों बंद हो जाता है, कभी सोचा है?

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजअंधेरा होने पर हमें दिखाई देना क्यों बंद हो जाता है, कभी सोचा है?

जब भी लाइट ऑफ हो जाती है या रात का समय होता है तो हम ज्यादातर चीजों को देख नहीं पाते. ऐसे में आइए आज आपको बताते हैं कि क्यों हमें रात के समय दिखाई देना बंद हो जाता है?

By : दीपाली बिष्ट  | Updated at : 25 Oct 2025 03:42 PM (IST)
थॉमस एल्वा एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया. यही बल्ब हमारे घर में रोशनी करता है और हम सभी चीजें देख पाते हैं. लेकिन लाइट जाने पर जब अंधेरा हो जाता है तो हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता है. ऐसे में क्या आपने कभी सोचा है कि हमें अंधेरे में दिखना बंद क्यों हो जाता है? आइए जानते हैं इसके बारे में.

दरअसल, हम जब रात के समय असमान में देखते हैं तो पूरी तरह न सही लेकिन कुछ हद तक चीजों को देख पाते हैं. ऐसा इसलिए क्योंकि इंसानों का शरीर और उसकी कैपेबिलिटी समय के साथ इवोल्व हुई हैं.
हमारी आंखें किसी चीज को तब देख पाती हैं, जब उसपर लाइट पड़ती है. फिर वो लाइट ऑब्जेक्ट से टकराकर हमारी आंखों में जाती है और हम किसी चीज को देख पाते हैं.
ऐसे में जब हम किसी अंधेरे कमरे में जाते हैं, जहां कहीं लाइट की एक रोशनी भी नहीं होती तो हमें कुछ दिखाई नहीं देता क्योंकि लाइट की एब्सेंस में ये रिफ्लेक्शन नहीं होता.
हमारी आंखों में फोटो रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं, जो लाइट को रिसीव करते हैं और ब्रेन को इमेज बनाने में मदद करते हैं.
ये सभी कोंस रिसेप्टर्स रेटीना में मौजूद होते हैं, जिनसे कलर आइडेंटिफाई किए जाते हैं. इसके अलावा रॉड रिसेप्टर्स लो लाइट कंडीशन में देखने में मदद करते हैं.
जब लाइट अचानक ऑफ होती है या अंधेरा हो जाता है तो कोन्स सेल्स काम करना बंद कर देते हैं और हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता.
इसके कुछ देर बाद रॉड सेल्स जैसे ही काम करना शुरू करते हैं तो हमें दिखाई देने लगता है और हम धुंधली चीजें पहचानने लगते हैं. इस प्रोसेस को डार्क एडॉप्टेशन कहते हैं.
Published at : 25 Oct 2025 03:42 PM (IST)
Dark Night Retina Cone Cells In Eyes Rod Cells In Eyes

Photo Gallery

