अंधेरा होने पर हमें दिखाई देना क्यों बंद हो जाता है, कभी सोचा है?
जब भी लाइट ऑफ हो जाती है या रात का समय होता है तो हम ज्यादातर चीजों को देख नहीं पाते. ऐसे में आइए आज आपको बताते हैं कि क्यों हमें रात के समय दिखाई देना बंद हो जाता है?
थॉमस एल्वा एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया. यही बल्ब हमारे घर में रोशनी करता है और हम सभी चीजें देख पाते हैं. लेकिन लाइट जाने पर जब अंधेरा हो जाता है तो हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता है. ऐसे में क्या आपने कभी सोचा है कि हमें अंधेरे में दिखना बंद क्यों हो जाता है? आइए जानते हैं इसके बारे में.
Published at : 25 Oct 2025 03:42 PM (IST)
