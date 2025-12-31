घर पर न्यू ईयर ईव बिताने का मतलब यह नहीं कि कुछ खास नहीं होगा. सादा घर का खाना, गर्म चाय या कॉफी और खुलकर की गई बातचीत इस शाम को यादगार बना देती है. बिना किसी दबाव के खुद जैसा रहने का मौका ही इस जश्न की सबसे बड़ी खासियत बन जाता है.