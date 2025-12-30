एक्सप्लोरर
सोना-चांदी और पैसे नहीं, दुनिया में सबसे ज्यादा यह चीज चुरा ले जाते हैं लोग
Most Frequently Stolen Items: चोरी सिर्फ सोना-चांदी तक सीमित नहीं है, बल्कि रोजमर्रा की चीजें भी सबसे बड़ा निशाना बन रही हैं. आइए जानें कि दुनिया में सबसे ज्यादा किस चीज की चोरी होती है.
चोरी का जिक्र होते ही दिमाग में गहने, नकदी या मोबाइल फोन की तस्वीर उभर आती है. लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि दुनिया में सबसे ज्यादा चोरी किस चीज की होती है, तो शायद आपका जवाब गलत हो जाए. अंतरराष्ट्रीय सर्वे और रिपोर्ट्स एक ऐसा नाम सामने रखती हैं, जिसे सुनकर लोग हैरान रह जाते हैं. यह न तो महंगी धातु है, न ही कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी एक बेहद आम चीज है.
1/7
2/7
Published at : 30 Dec 2025 06:31 PM (IST)
जनरल नॉलेज
7 Photos
दुनिया का इकलौता द्वीप, जहां रोटी के साथ खाते हैं वहां की मिट्टी, वजह हैरान कर देगी
जनरल नॉलेज
6 Photos
तुर्की में कितने हो जाते हैं भारत के 10000 रुपये, जानें यहां की करेंसी कितनी मजबूत?
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
बांग्लादेश की पूर्व PM खालिदा जिया के जनाजे में भारत की ओर से कौन होगा शामिल? सामने आया नाम
बिहार
Exclusive: नुसरत परवीन के पास नौकरी ज्वाइन करने के लिए कल तक का वक्त, क्या करेंगी?
इंडिया
Aviva Baig Religion: किस धर्म से ताल्लुक रखती हैं प्रियंका गांधी वाड्रा की होने वाली बहू अवीवा बेग?
क्रिकेट
टी20 वर्ल्ड कप से पहले पाकिस्तान को बड़ा झटका, शाहीन अफरीदी इस लीग से बाहर
Advertisement
जनरल नॉलेज
7 Photos
दुनिया का इकलौता द्वीप, जहां रोटी के साथ खाते हैं वहां की मिट्टी, वजह हैरान कर देगी
रवि बिजारनियाडिप्टी डायरेक्टर, DIPR
Opinion