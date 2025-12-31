यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा में बड़ा बदलाव, अब गलत जवाब पर नहीं कटेंगे नंबर;जानें डिटेल्स

उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहे लाखों युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है.यूपी सरकार ने पुलिस कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल और जेल वार्डर भर्ती परीक्षा से नेगेटिव मार्किंग पूरी तरह खत्म करने का फैसला किया है. इस फैसले को राज्य कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है. अब लिखित परीक्षा में गलत जवाब देने पर अंक नहीं काटे जाएंगे, जिससे उम्मीदवार बिना डर के सवाल हल कर सकेंगे.

पहले क्या था नियम?

पहले यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग का नियम लागू था. पुराने पैटर्न के अनुसार हर सही उत्तर पर उम्मीदवार को 2 अंक मिलते थे, जबकि हर गलत उत्तर देने पर 0.5 अंक काट लिए जाते थे. इसी वजह से अभ्यर्थियों को बहुत सोच-समझकर सवाल हल करने पड़ते थे. कई बार छात्र प्रश्न का उत्तर जानते हुए भी सिर्फ इस डर से उसे छोड़ देते थे कि अगर जवाब गलत हो गया तो उनके नंबर कट जाएंगे.खासतौर पर सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर्स जैसे विषयों में यह डर और भी ज्यादा देखने को मिलता था.

क्या है नए नियम ?

अब यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा के नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है. नई व्यवस्था के अनुसार उम्मीदवारों के गलत उत्तरों पर कोई भी अंक नहीं काटे जाएंगे. यानी अब परीक्षा में सिर्फ सही जवाब देने पर ही अंक मिलेंगे और गलत जवाब देने से स्कोर पर कोई नकारात्मक असर नहीं पड़ेगा. इस बदलाव के बाद अभ्यर्थी बिना किसी डर के सभी प्रश्नों के उत्तर दे सकेंगे. यह संशोधन उत्तर प्रदेश पुलिस और जेल सेवा नियमावली 2025 के तहत किया गया है, जिसे राज्य सरकार की मंजूरी मिल चुकी है. अब उम्मीदवारों को यूपी पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (UPPRPB) की ओर से जारी होने वाले आधिकारिक नोटिफिकेशन का इंतजार है, जिसमें परीक्षा से जुड़ी पूरी जानकारी साफ तौर पर दी जाएगी.

उम्मीदवारों को क्या फायदा होगा?

डर खत्म, आत्मविश्वास बढ़ेगा- अब गलत उत्तर देने का डर नहीं रहेगा. इससे परीक्षा के दौरान उम्मीदवार ज्यादा आत्मविश्वास के साथ सवाल हल कर पाएंगे.





टाइम मैनेजमेंट होगा बेहतर- पहले उम्मीदवार काफी समय यह सोचने में लगा देते थे कि सवाल करना है या छोड़ना है. अब वे सीधे सवाल हल कर सकते हैं, जिससे समय की बचत होगी.

ज्यादा सवाल हल करने का मौका- अब छात्र ज्यादा से ज्यादा सवाल अटेम्प्ट कर सकेंगे. इससे अच्छे स्कोर की संभावना भी बढ़ेगी.





जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स में राहत- इन विषयों में कई बार उत्तर पूरी तरह पक्का नहीं होता. अब उम्मीदवार अनुमान के आधार पर भी जवाब दे सकेंगे, क्योंकि गलत होने पर नुकसान नहीं होगा.



