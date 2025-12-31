हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा में बड़ा बदलाव, अब गलत जवाब पर नहीं कटेंगे नंबर;जानें डिटेल्स

यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा में बड़ा बदलाव, अब गलत जवाब पर नहीं कटेंगे नंबर;जानें डिटेल्स

यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा 2025 में बड़ा बदलाव हुआ है..अब गलत जवाब पर अंक नहीं कटेंगे. इससे उम्मीदवार बिना डर सभी प्रश्न हल कर सकेंगे और स्कोर बेहतर होने की उम्मीद है.जानें डिटेल्स

By : रजनी उपाध्याय | Updated at : 31 Dec 2025 07:06 PM (IST)
उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहे लाखों युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है.यूपी सरकार ने पुलिस कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल और जेल वार्डर भर्ती परीक्षा से नेगेटिव मार्किंग पूरी तरह खत्म करने का फैसला किया है. इस फैसले को राज्य कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है. अब लिखित परीक्षा में गलत जवाब देने पर अंक नहीं काटे जाएंगे, जिससे उम्मीदवार बिना डर के सवाल हल कर सकेंगे.

पहले क्या था नियम?

पहले यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग का नियम लागू था. पुराने पैटर्न के अनुसार हर सही उत्तर पर उम्मीदवार को 2 अंक मिलते थे, जबकि हर गलत उत्तर देने पर 0.5 अंक काट लिए जाते थे. इसी वजह से अभ्यर्थियों को बहुत सोच-समझकर सवाल हल करने पड़ते थे. कई बार छात्र प्रश्न का उत्तर जानते हुए भी सिर्फ इस डर से उसे छोड़ देते थे कि अगर जवाब गलत हो गया तो उनके नंबर कट जाएंगे.खासतौर पर सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर्स जैसे विषयों में यह डर और भी ज्यादा देखने को मिलता था.

क्या है नए नियम ?

अब यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा के नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है. नई व्यवस्था के अनुसार उम्मीदवारों के गलत उत्तरों पर कोई भी अंक नहीं काटे जाएंगे. यानी अब परीक्षा में सिर्फ सही जवाब देने पर ही अंक मिलेंगे और गलत जवाब देने से स्कोर पर कोई नकारात्मक असर नहीं पड़ेगा. इस बदलाव के बाद अभ्यर्थी बिना किसी डर के सभी प्रश्नों के उत्तर दे सकेंगे. यह संशोधन उत्तर प्रदेश पुलिस और जेल सेवा नियमावली 2025 के तहत किया गया है, जिसे राज्य सरकार की मंजूरी मिल चुकी है. अब उम्मीदवारों को यूपी पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (UPPRPB) की ओर से जारी होने वाले आधिकारिक नोटिफिकेशन का इंतजार है, जिसमें परीक्षा से जुड़ी पूरी जानकारी साफ तौर पर दी जाएगी.

उम्मीदवारों को क्या फायदा होगा?

  • डर खत्म, आत्मविश्वास बढ़ेगा- अब गलत उत्तर देने का डर नहीं रहेगा. इससे परीक्षा के दौरान उम्मीदवार ज्यादा आत्मविश्वास के साथ सवाल हल कर पाएंगे.

  • टाइम मैनेजमेंट होगा बेहतर- पहले उम्मीदवार काफी समय यह सोचने में लगा देते थे कि सवाल करना है या छोड़ना है. अब वे सीधे सवाल हल कर सकते हैं, जिससे समय की बचत होगी.
  • ज्यादा सवाल हल करने का मौका- अब छात्र ज्यादा से ज्यादा सवाल अटेम्प्ट कर सकेंगे. इससे अच्छे स्कोर की संभावना भी बढ़ेगी.

  • जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स में राहत- इन विषयों में कई बार उत्तर पूरी तरह पक्का नहीं होता. अब उम्मीदवार अनुमान के आधार पर भी जवाब दे सकेंगे, क्योंकि गलत होने पर नुकसान नहीं होगा.

About the author रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
Published at : 31 Dec 2025 07:06 PM (IST)
Education UP Police Recruitment JObs Police Bharti
