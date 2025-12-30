इसके अलावा आप 3D पॉप अप न्यू ईयर कार्ड भी गिफ्ट में दे सकते हैं. इस कार्ड को आप किसी और गिफ्ट के साथ भी दे सकते हैं या अकेले भी दे सकते हैं. इसमें अपने हाथ से लिखा मैसेज इसे और खास बनाता है. इस गिफ्ट को आप अपने पति या पत्नी को भी दे सकते हैं.