हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीलाइफस्टाइलNew Year Gift Ideas: नए साल पर बजट नहीं बनेगा बोझ, 500 रुपये में परिवार, पत्नी-पति और दोस्तों को दें ये खास गिफ्ट

New Year Gift Ideas: नए साल पर बजट नहीं बनेगा बोझ, 500 रुपये में परिवार, पत्नी-पति और दोस्तों को दें ये खास गिफ्ट

By : कविता गाडरी  | Updated at : 30 Dec 2025 06:39 PM (IST)
न्यू ईयर पर गिफ्ट देने का ट्रेंड हर साल और खास हो जाता है, लेकिन कई बार मनपसंद लोगों के लिए गिफ्ट सेलेक्ट करते समय बजट आड़े आ जाता है. ऐसे में जरूरी नहीं की महंगा गिफ्ट ही खास हो, सही सोच और थोड़ा सा ध्यान देकर 500 रुपये के अंदर भी आप ऐसे गिफ्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, जो सामने वालों वाले को खुशी और सरप्राइज दोनों दें. अगर आप भी कम बजट में काम के और यादगार गिफ्ट ढूंढ रहे हैं, तो चलिए आज हम आपको 500 रुपये के अंदर वाले कुछ खास गिफ्ट्स के बारे में बताते हैं.

न्यू ईयर पर रोशनी का खास महत्व होता है. ऐसे में आप अपनी फैमिली और दोस्तों को कर्टेन एलईडी लाइट्स गिफ्ट्स में दे सकते हैं. कर्टेन एलईडी लाइट्स घर की सजावट को तुरंत फेस्टिवल लुक देती है. दोस्तों या परिवार को गिफ्ट करने के लिए यह एक सस्ता और शानदार ऑप्शन है.
न्यू ईयर पर रोशनी का खास महत्व होता है. ऐसे में आप अपनी फैमिली और दोस्तों को कर्टेन एलईडी लाइट्स गिफ्ट्स में दे सकते हैं. कर्टेन एलईडी लाइट्स घर की सजावट को तुरंत फेस्टिवल लुक देती है. दोस्तों या परिवार को गिफ्ट करने के लिए यह एक सस्ता और शानदार ऑप्शन है.
इसके अलावा आप 3D पॉप अप न्यू ईयर कार्ड भी गिफ्ट में दे सकते हैं. इस कार्ड को आप किसी और गिफ्ट के साथ भी दे सकते हैं या अकेले भी दे सकते हैं. इसमें अपने हाथ से लिखा मैसेज इसे और खास बनाता है. इस गिफ्ट को आप अपने पति या पत्नी को भी दे सकते हैं.
इसके अलावा आप 3D पॉप अप न्यू ईयर कार्ड भी गिफ्ट में दे सकते हैं. इस कार्ड को आप किसी और गिफ्ट के साथ भी दे सकते हैं या अकेले भी दे सकते हैं. इसमें अपने हाथ से लिखा मैसेज इसे और खास बनाता है. इस गिफ्ट को आप अपने पति या पत्नी को भी दे सकते हैं.
Embed widget